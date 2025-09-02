Meghan Markle comparte fotos inéditas de Archie y Lilibet y un detalle inesperado llama la atención

Como pocas veces, Meghan Markle compartió un vistazo del back stage de la grabación de la segunda temporada de With Love, Meghan, su serie de lifestyle para Netflix.
A través de Instagram, la duquesa de Sussex compartió un carrusel de imágenes de sus momentos favoritos del rodaje de la segunda temporada, y entre las fotos, destacan una de sus hijos; el príncipe Archie de 6 años y la princesa Lilibet de 4.
Meghan Markle comparte fotos inéditas de Archie y Lilibet
En las imágenes, se ve a Archie alzando una claqueta y Lilibet sentada en una silla de director, mientras se mantienen atentos y curiosos.
Meghan acompañó las fotografías con un mensaje que destaca la alegría de trabajar en un ambiente animado por la música:
"Filmar la segunda temporada de 'With Love, Meghan' fue más divertido de lo que puedes imaginar. ¿Parte de cómo mantuvimos vivo el ambiente? Música. Entre set ups tocaba una canción desde mi teléfono, y hoy quería compartirles algunas de las favoritas que mantuve! ¡Añádelas a tu lista de reproducción, presiona barajar y disfruta! ¡Feliz fin de semana del Día del Trabajo! Trabaja duro, juega duro, compartió Meghan.
Este gesto fue interpretado como un acto de Meghan por mantener equilibrio entre lo profesional y lo personal.
Meghan expresó lo significativo que fue para ella que sus hijos pudieran verla trabajar, aprender sobre la creación de contenidos y comprender el valor del trabajo de una madre, todo dentro de un ambiente respetuoso con su privacidad.
Meghan Markle y el príncipe Harry terminan su contrato con Netflix
Aquí tienes dos párrafos sobre el término del contrato de Meghan Markle (junto a Enrique) con Netflix y el estado de su serie:
El lucrativo acuerdo inicial firmado en 2020 entre Netflix y los duques de Sussex, valorado en unos 100 millones de dólares por cinco años, llegará oficialmente a su fin en septiembre de 2025, sin renovación del contrato exclusivo tras evaluaciones que indicaron que muchos de sus proyectos no alcanzaron el impacto esperado en audiencia.
A pesar del cierre del acuerdo global, fuentes aseguran que la separación se dio en buenos términos y no cierra completamente la puerta a colaboraciones aisladas con Netflix en el futuro.
Sin embargo, en agosto de 2025 surgieron nuevos desarrollos: Archewell Productions, la productora de Meghan y Harry, firmó un nuevo acuerdo plurianual con Netflix bajo un formato "first-look", en el que la plataforma tendrá prioridad para revisar sus proyectos, aunque ya no está obligada a financiarlos todos ni a mantener exclusividad completa como en el contrato anterior.
Este nuevo convenio contempla, entre otros proyectos, un especial navideño de With Love, Meghan, además de ampliar la colaboración con la marca de estilo de vida de Meghan, “As Ever”, y otros contenidos documentales.