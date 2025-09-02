Meghan Markle comparte fotos inéditas de Archie y Lilibet y un detalle inesperado llama la atención

Meghan Markle comparte fotos inéditas de Archie y Lilibet

En las imágenes, se ve a Archie alzando una claqueta y Lilibet sentada en una silla de director, mientras se mantienen atentos y curiosos.

Meghan acompañó las fotografías con un mensaje que destaca la alegría de trabajar en un ambiente animado por la música:

"Filmar la segunda temporada de 'With Love, Meghan' fue más divertido de lo que puedes imaginar. ¿Parte de cómo mantuvimos vivo el ambiente? Música. Entre set ups tocaba una canción desde mi teléfono, y hoy quería compartirles algunas de las favoritas que mantuve! ¡Añádelas a tu lista de reproducción, presiona barajar y disfruta! ¡Feliz fin de semana del Día del Trabajo! Trabaja duro, juega duro, compartió Meghan.

Este gesto fue interpretado como un acto de Meghan por mantener equilibrio entre lo profesional y lo personal.

Meghan expresó lo significativo que fue para ella que sus hijos pudieran verla trabajar, aprender sobre la creación de contenidos y comprender el valor del trabajo de una madre, todo dentro de un ambiente respetuoso con su privacidad.