Jugo verde: un ‘viejo conocido’ de los mexicanos brilla en el show de Meghan Markle

La crítica asegura que Meghan Markle es pura pose

Para el público británico, que ha recibido con severidad la serie Con amor, Meghan desde su estreno en marzo de 2025, la presencia del jugo verde funciona como un decorado más del programa: es pulido, bonito, saludable… pero, al mismo tiempo, lo perciben como vacío.

La crítica británica fue especialmente dura. The Guardian habló de “televisión dolorosamente artificiosa”, mientras que The Times y The Telegraph repitieron la idea de un formato “poco auténtico” y “narcisista”. Con el regreso de la serie en agosto, sin embargo, The Guardian aseguró que la apuesta de Meghan Markle seguía “tan pretenciosa y artificial que resulta fascinante”.

El jugo verde de Meghan Markle causó polémica en Reino Unido (Cortesía/Netflix)

Y, al final, todas las reseñas negativas alimentan el caudal de opiniones que rodean y han perseguido a la esposa del príncipe Harry desde hace años: cualquier cosa que haga se entiende como una pose.

En Estados Unidos el tono es menos inclemente: medios de entretenimiento y estilo de vida subrayan el encanto ligero del show, sus cameos y el afán de Meghan por retomar su voz como gurú de estilo de vida.

Publicaciones como People destacan que, como parte de la narrativa del programa, hay momentos familiares y anécdotas que le brindan calidez a la segunda temporada, al dejar ver algunos guiños a su vida familiar junto a Harry, Archie y Lilibet.