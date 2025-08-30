Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

Jugo verde: un ‘viejo conocido’ de los mexicanos brilla en el show de Meghan Markle

En la segunda temporada de su programa ‘Con amor, Meghan’, la duquesa de Sussex prepara y habla de los beneficios del jugo verde, muy popular en México.
sáb 30 agosto 2025 08:15 PM
Imagen del programa Con amor, Meghan presentado por Meghan Markle duquesa de Sussex
Meghan Markle defiende los beneficios del jugo verde en su show de Netflix

En la segunda temporada de Con amor, Meghan, disponible en Netflix, Meghan Markle vuelve a poner sobre la mesa —literalmente— el tema que la ha acompañado desde los días de The Tig: el jugo verde.

Sin embargo, la presencia de este “viejo conocido” de los mexicanos ha provocado desconcierto sobre todo entre el público y los medios británicos, que ven el vaso de esta bebida como un símbolo del “estilo de vida de Montecito” que tanto irrita a sus críticos.

Publicidad

El jugo verde brilla en el show de Meghan Markle y causa polémica en Reino Unido

Al hablar sobre el regreso de Con amor, Meghan a Netflix, el Daily Mail incluso escribió sobre la perplejidad que causó la bebida entre espectadores que esperaban menos filosofía de wellness y más entretenimiento por parte de la duquesa de Sussex.

Aun así, el que aparezca el jugo verde en la serie no es un capricho de última hora. Meghan Markle lleva años hablando de sus jugos matutinos —mezclas de manzana, kale, espinaca, limón y jengibre— como sustitutos del café para atravesar días largos de rodaje. Un hábito del que habló desde antes de ser duquesa.

principe-harry-serie-meghan-markle-netflix.jpg
La crítica señala que el programa de Meghan es pura pose

Publicidad

La crítica asegura que Meghan Markle es pura pose

Para el público británico, que ha recibido con severidad la serie Con amor, Meghan desde su estreno en marzo de 2025, la presencia del jugo verde funciona como un decorado más del programa: es pulido, bonito, saludable… pero, al mismo tiempo, lo perciben como vacío.

La crítica británica fue especialmente dura. The Guardian habló de “televisión dolorosamente artificiosa”, mientras que The Times y The Telegraph repitieron la idea de un formato “poco auténtico” y “narcisista”. Con el regreso de la serie en agosto, sin embargo, The Guardian aseguró que la apuesta de Meghan Markle seguía “tan pretenciosa y artificial que resulta fascinante”.

Imagen del programa Con amor, Meghan presentado por Meghan Markle duquesa de Sussex
El jugo verde de Meghan Markle causó polémica en Reino Unido

Y, al final, todas las reseñas negativas alimentan el caudal de opiniones que rodean y han perseguido a la esposa del príncipe Harry desde hace años: cualquier cosa que haga se entiende como una pose.

En Estados Unidos el tono es menos inclemente: medios de entretenimiento y estilo de vida subrayan el encanto ligero del show, sus cameos y el afán de Meghan por retomar su voz como gurú de estilo de vida.

Publicaciones como People destacan que, como parte de la narrativa del programa, hay momentos familiares y anécdotas que le brindan calidez a la segunda temporada, al dejar ver algunos guiños a su vida familiar junto a Harry, Archie y Lilibet.

Imagen del programa Con amor, Meghan presentado por Meghan Markle duquesa de Sussex
Con amor, Meghan tiene destellos de la vida familiar de Meghan y el príncipe Harry

Publicidad

El jugo verde en México, una bebida que llegó para quedarse

Visto desde México, la polémica suena ajena. Aquí el jugo verde es parte del paisaje matutino: mercados, fondas y barras fitness llevan años combinando hojas verdes, cítricos y jengibre como una bebida antioxidante, energética y saludable.

En ese contexto, el hecho de que Meghan Markle lo presuma en su programa no tiene nada de excéntrico; al contrario, refleja un hábito que el público mexicano ha hecho suyo desde hace años por sabor, energía y practicidad. Que hoy lo vea una audiencia global desde una cocina de Montecito, California, es apenas un giro mediático.

Meghan Markle
Meghan ha hablado de los beneficios del jugo verde desde hace años

Para sus detractores, en Con amor, Meghan cada elemento es pura utilería, un prop más. El vaso verde, la vajilla, la flor en la mesa: todo refuerza una narrativa de bienestar aspiracional que se interpreta como una impostura. La segunda temporada llegó con reseñas que la tachan de “dolorosa”, “artificial” o “desconectada” y que encuentran en el jugo ver una prueba más de que el programa vende estética por encima de sustancia.

Para sus defensores, en cambio, el show es un gusto culposo, escapismo amable y doméstico; un comfort watch que no pretende ser periodismo ni docuserie.

El jugo verde de Meghan Markle: ¿qué nutrientes aporta?

Manzana verde

  • Vitaminas: C, A (pequeñas cantidades), algunas del complejo B (B1, B2, B6).
  • Minerales: Potasio, fósforo, magnesio.
  • Otros: Fibra soluble (pectina, buena para digestión y colesterol), antioxidantes como quercetina.

Kale

  • Vitaminas: Muy rica en A (betacarotenos), C, K, y ácido fólico.
  • Minerales: Calcio, hierro vegetal, magnesio, potasio.
  • Otros: Antioxidantes como luteína y zeaxantina (salud ocular), sulforafanos (protección celular).
Jugo verde
El jugo verde aporta nutrientes sumamente benéficos para la salud

Espinacas

  • Vitaminas: A, C, K, ácido fólico, pequeñas cantidades de E.
  • Minerales: Hierro vegetal, magnesio, manganeso, potasio.
  • Otros: Nitratos naturales (mejoran la circulación), antioxidantes como luteína.

Jengibre

  • Vitaminas: Pequeñas cantidades de B6 y C.
  • Minerales: Magnesio, manganeso.
  • Otros: Gingeroles (compuestos con efecto antiinflamatorio, digestivo y antioxidante).

Pepino entero

  • Vitaminas: C, K, pequeñas cantidades de A y algunas del complejo B.
  • Minerales: Potasio, magnesio, sílice (apoya piel y articulaciones).
  • Otros: Muy alto en agua (hidratante).
jugo
Meghan Markle defiende el jugo verde en su programa de Netflix

Jugo de limón

  • Vitaminas: Altísimo en vitamina C.
  • Minerales: Potasio, pequeñas cantidades de calcio y magnesio.
  • Otros: Ácido cítrico (ayuda a la absorción del hierro vegetal y a la digestión).

Naranja

  • Vitaminas: Muy rica en vitamina C, folatos, pequeñas cantidades de A y B1.
  • Minerales: Potasio, calcio.
  • Otros: Flavonoides cítricos (antioxidantes y cardioprotectores).

Apio

  • Vitaminas: C, K y algunas del complejo B (especialmente B9).
  • Minerales: Potasio, calcio, fósforo, sodio natural.
  • Otros: Ftalidas (compuestos que pueden ayudar a regular la presión arterial).

Menta fresca

  • Vitaminas: C, A.
  • Minerales: Hierro, calcio, potasio.
  • Otros: Mentol (favorece la digestión y da frescor), antioxidantes fenólicos.

Tags

Meghan Markle

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad