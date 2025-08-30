Jugo verde: un ‘viejo conocido’ de los mexicanos brilla en el show de Meghan Markle

En la segunda temporada de Con amor, Meghan, disponible en Netflix, Meghan Markle vuelve a poner sobre la mesa —literalmente— el tema que la ha acompañado desde los días de The Tig: el jugo verde.
Sin embargo, la presencia de este “viejo conocido” de los mexicanos ha provocado desconcierto sobre todo entre el público y los medios británicos, que ven el vaso de esta bebida como un símbolo del “estilo de vida de Montecito” que tanto irrita a sus críticos.
El jugo verde brilla en el show de Meghan Markle y causa polémica en Reino Unido
Al hablar sobre el regreso de Con amor, Meghan a Netflix, el Daily Mail incluso escribió sobre la perplejidad que causó la bebida entre espectadores que esperaban menos filosofía de wellness y más entretenimiento por parte de la duquesa de Sussex.
Aun así, el que aparezca el jugo verde en la serie no es un capricho de última hora. Meghan Markle lleva años hablando de sus jugos matutinos —mezclas de manzana, kale, espinaca, limón y jengibre— como sustitutos del café para atravesar días largos de rodaje. Un hábito del que habló desde antes de ser duquesa.
La crítica asegura que Meghan Markle es pura pose
Para el público británico, que ha recibido con severidad la serie Con amor, Meghan desde su estreno en marzo de 2025, la presencia del jugo verde funciona como un decorado más del programa: es pulido, bonito, saludable… pero, al mismo tiempo, lo perciben como vacío.
La crítica británica fue especialmente dura. The Guardian habló de “televisión dolorosamente artificiosa”, mientras que The Times y The Telegraph repitieron la idea de un formato “poco auténtico” y “narcisista”. Con el regreso de la serie en agosto, sin embargo, The Guardian aseguró que la apuesta de Meghan Markle seguía “tan pretenciosa y artificial que resulta fascinante”.
Y, al final, todas las reseñas negativas alimentan el caudal de opiniones que rodean y han perseguido a la esposa del príncipe Harry desde hace años: cualquier cosa que haga se entiende como una pose.
En Estados Unidos el tono es menos inclemente: medios de entretenimiento y estilo de vida subrayan el encanto ligero del show, sus cameos y el afán de Meghan por retomar su voz como gurú de estilo de vida.
Publicaciones como People destacan que, como parte de la narrativa del programa, hay momentos familiares y anécdotas que le brindan calidez a la segunda temporada, al dejar ver algunos guiños a su vida familiar junto a Harry, Archie y Lilibet.
El jugo verde en México, una bebida que llegó para quedarse
Visto desde México, la polémica suena ajena. Aquí el jugo verde es parte del paisaje matutino: mercados, fondas y barras fitness llevan años combinando hojas verdes, cítricos y jengibre como una bebida antioxidante, energética y saludable.
En ese contexto, el hecho de que Meghan Markle lo presuma en su programa no tiene nada de excéntrico; al contrario, refleja un hábito que el público mexicano ha hecho suyo desde hace años por sabor, energía y practicidad. Que hoy lo vea una audiencia global desde una cocina de Montecito, California, es apenas un giro mediático.
Para sus detractores, en Con amor, Meghan cada elemento es pura utilería, un prop más. El vaso verde, la vajilla, la flor en la mesa: todo refuerza una narrativa de bienestar aspiracional que se interpreta como una impostura. La segunda temporada llegó con reseñas que la tachan de “dolorosa”, “artificial” o “desconectada” y que encuentran en el jugo ver una prueba más de que el programa vende estética por encima de sustancia.
Para sus defensores, en cambio, el show es un gusto culposo, escapismo amable y doméstico; un comfort watch que no pretende ser periodismo ni docuserie.
El jugo verde de Meghan Markle: ¿qué nutrientes aporta?
Manzana verde
Vitaminas: C, A (pequeñas cantidades), algunas del complejo B (B1, B2, B6).
Minerales: Potasio, fósforo, magnesio.
Otros: Fibra soluble (pectina, buena para digestión y colesterol), antioxidantes como quercetina.
Kale
Vitaminas: Muy rica en A (betacarotenos), C, K, y ácido fólico.