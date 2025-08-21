La incómoda frase que el abuelo de Harry dijo tras la boda con Meghan Markle

Según The Royal Butler, memorias escritas por Grant Harrold, ex mayordomo del rey Carlos III y testigo cercano de numerosos eventos reales, el difunto príncipe Felipe habría expresado un comentario tajante y directo al término de la boda de su nieto. Una vez finalizada la ceremonia en la Capilla de San Jorge, el esposo de la Reina Isabel II habría dicho simplemente: “Thank f–k that’s over” (“Gracias a Dios ya terminó”).

La revelación forma parte de una serie de anécdotas que Harrold recopila en su libro, muchas de ellas centradas en la vida privada y las actitudes de los Windsor.

Boda de Meghan Markle y el príncipe Harry. (Getty Images)

En este caso, se describe el comentario como un desahogo espontáneo de Felipe, posiblemente derivado del agotamiento físico, acababa de recuperarse de una operación de cadera, o de su conocido desdén por los protocolos excesivos.

Pese a lo duro de las palabras, Harrold aclara que no se trataba de un ataque personal contra Harry o Meghan, sino de una expresión de alivio.

El tono, aunque brusco, se alinea con el carácter directo que siempre caracterizó al duque de Edimburgo. Harrold incluso menciona que la frase provocó risas en su entorno inmediato.