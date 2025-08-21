Una de las ceremonias más televisadas y comentadas de la realeza británica vuelve a estar en el centro del debate, esta vez no por su simbolismo, sino por una frase inesperada pronunciada.
Un nuevo libro escrito por un antiguo miembro del círculo cercano a la familia real revela detalles poco conocidos del histórico enlace entre el príncipe Harry y Meghan Markle, celebrado en mayo de 2018.
La incómoda frase que el abuelo de Harry dijo tras la boda con Meghan Markle
Según The Royal Butler, memorias escritas por Grant Harrold, ex mayordomo del rey Carlos III y testigo cercano de numerosos eventos reales, el difunto príncipe Felipe habría expresado un comentario tajante y directo al término de la boda de su nieto. Una vez finalizada la ceremonia en la Capilla de San Jorge, el esposo de la Reina Isabel II habría dicho simplemente: “Thank f–k that’s over” (“Gracias a Dios ya terminó”).
La revelación forma parte de una serie de anécdotas que Harrold recopila en su libro, muchas de ellas centradas en la vida privada y las actitudes de los Windsor.
En este caso, se describe el comentario como un desahogo espontáneo de Felipe, posiblemente derivado del agotamiento físico, acababa de recuperarse de una operación de cadera, o de su conocido desdén por los protocolos excesivos.
Pese a lo duro de las palabras, Harrold aclara que no se trataba de un ataque personal contra Harry o Meghan, sino de una expresión de alivio.
El tono, aunque brusco, se alinea con el carácter directo que siempre caracterizó al duque de Edimburgo. Harrold incluso menciona que la frase provocó risas en su entorno inmediato.
Otras revelaciones en el libro del mayordomo de la familia real
El libro también señala que, aunque Felipe no compartía la decisión posterior de Harry y Meghan de alejarse de sus deberes reales y mudarse a Estados Unidos, optó por no condenarlos públicamente.
“Cada quien debe vivir su vida como mejor le parezca”, habría comentado en privado. Más aún, describía a su nieto como un “buen hombre” y evitaba hacer juicios tajantes sobre su camino.
The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service es un libro de memorias escrito por Grant Harrold, quien fue mayordomo del entonces Príncipe Carlos entre 2004 y 2011. Durante esos años, también sirvió a otros miembros de la familia real como Camilla, William, Harry, Kate y, ocasionalmente, la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe.
En otras revelaciones, Grant Harrold cuenta que cuando trabajaba en Highgrove, los príncipes eran muy unidos. Se hacían bromas, compartían comidas con el personal y hasta jugaban con globos de agua en el jardín. Harrold dice que su primer recuerdo de Harry fue justamente una guerra de globos, algo que lo sorprendió porque no esperaba ese tipo de juegos.