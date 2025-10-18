Familia de Virginia Giuffre celebra el ‘descalabro’ del príncipe Andrés: "Estaría muy orgullosa"

Esto, porque dicho “descalabro” al antiguo duque de York, tras darse a conocer nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el criminal sexual estadounidense, de alguna manera "reivindica" a Giuffre, la mujer que lo denunció, según afirma su familia.

Familia de Virginia Giuffre celebra que el príncipe Andrés renunciara a sus títulos

En declaraciones a la BBC, el hermano de Virginia Giuffre, Sky Roberts, dijo que su difunta hermana "estaría muy orgullosa" por la noticia de que el príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, renunció a sus títulos nobiliarios y honores para hacerse a un lado y no obstaculizar las labores del monarca y la Familia Real británica.

"Hoy hemos derramado muchas lágrimas de felicidad y tristeza", declaró Roberts a la BBC el viernes por la noche, donde aseguró que, finalmente, su difunta hermana logró cierta justicia.

Virginia Giuffre se suicidó en abril de 2025 a los 41 años (Shutterstock)

"Creo que (son lágrimas) de felicidad porque, en muchos aspectos, esto reivindica a Virginia. Todos los años de trabajo que ella dedicó ahora están llegando a algún tipo de justicia", añadió.

El viernes, el hermano de Virginia Giuffre se ofreció a reunirse con miembros del Parlamento británico e incluso con el rey Carlos III para "presentarles las pruebas (...) disponibles para seguir haciendo oír su voz".

"Es muy importante que el mundo sepa lo heroica que fue, pero también lo mucho que resta por descubrir" sobre el caso Epstein, añadió Roberts.

