¿Le copian a Harry y Meghan? Martha Luisa de Noruega y su esposo llegan a Netflix

¿Será que la princesa noruega quiere copiar la fórmula del príncipe Harry y Meghan Markle? En realidad, Martha Luisa y Durek no tienen un contrato tan jugoso como el que originalmente firmaron los duques de Sussex y, por el contrario, únicamente protagonizan este relato que los sigue en algunos de sus episodios personales más íntimos en años recientes.

'Harry y Meghan', el documental con el que los Sussex debutaron en Netflix (Netflix)

La princesa Martha Luisa de Norugea y su esposo Durek Verrett llegan a Netflix

Netflix dio a conocer que un nuevo título sobre realeza se sumará en breve a su oferta de contenidos en la que ya existen las series Harry y Meghan y Con amor, Meghan; así como el melodrama juvenil Young Royals, que sigue la historia de amor de un príncipe sueco adolescente que, por azares del destino, se convierte en el heredero al trono de su país mientras desarrolla un romance con uno de sus compañeros del internado donde estudia; solo por citar algunos relacionados con la realeza.

“La aclamada directora nominada al Emmy Rebecca Chaiklin (Tiger King) y el productor Chris Smith (FYRE: The Greatest Party That Never Happened, Wham!), ganador de un Emmy, firman Realeza rebelde: Una insólita historia de amor”, explica Netflix en un comunicado.

'Realeza Rebelde: Una insólita historia de amor': documental sobre la historia de amor de la princesa Martha Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett (Netflix)

La plataforma de streaming describe esta película, que se estrena el próximo 16 de septiembre, como “un retrato íntimo de la controvertida historia de amor entre la hija mayor del rey de Noruega, Martha Luisa, y el autoproclamado gurú espiritual de Hollywood, Durek Verrett”.