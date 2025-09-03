En septiembre, una nueva pareja real llega a Netflix. Se trata de la princesa Martha Luisa de Noruega y su esposo, el chamán Durek Verrett, quienes estrenarán la película documental Realeza rebelde: Una insólita historia de amor en la plataforma de streaming, de la mano de la directora Rebecca Chaiklin, unos días después de su primer aniversario de bodas.
¿Le copian a Harry y Meghan? Martha Luisa de Noruega y su esposo llegan a Netflix
¿Será que la princesa noruega quiere copiar la fórmula del príncipe Harry y Meghan Markle? En realidad, Martha Luisa y Durek no tienen un contrato tan jugoso como el que originalmente firmaron los duques de Sussex y, por el contrario, únicamente protagonizan este relato que los sigue en algunos de sus episodios personales más íntimos en años recientes.
La princesa Martha Luisa de Norugea y su esposo Durek Verrett llegan a Netflix
Netflix dio a conocer que un nuevo título sobre realeza se sumará en breve a su oferta de contenidos en la que ya existen las series Harry y Meghan y Con amor, Meghan; así como el melodrama juvenil Young Royals, que sigue la historia de amor de un príncipe sueco adolescente que, por azares del destino, se convierte en el heredero al trono de su país mientras desarrolla un romance con uno de sus compañeros del internado donde estudia; solo por citar algunos relacionados con la realeza.
“La aclamada directora nominada al Emmy Rebecca Chaiklin (Tiger King) y el productor Chris Smith (FYRE: The Greatest Party That Never Happened, Wham!), ganador de un Emmy, firman Realeza rebelde: Una insólita historia de amor”, explica Netflix en un comunicado.
La plataforma de streaming describe esta película, que se estrena el próximo 16 de septiembre, como “un retrato íntimo de la controvertida historia de amor entre la hija mayor del rey de Noruega, Martha Luisa, y el autoproclamado gurú espiritual de Hollywood, Durek Verrett”.
'Realeza Rebelde': el documental sobre la historia de amor de Martha Luisa de Noruega y Durek Verrett
Las comparaciones entre las historias de vida del príncipe Harry y la princesa Martha Luisa son inevitables porque ambos renunciaron a sus deberes reales y se casaron con personas completamente ajenas a la aristocracia de sus países y provenientes —en cierta forma— de Hollywood.
Sin embargo, la historia que presentará Netflix sobre la royal noruega se aleja del tono de entrevista profunda que tuvo la serie documental Harry y Meghan, y del tan comentado (por artificial) tono del programa de estilo de vida Con amor, Meghan.
“El documental sigue a la pareja (formada por Martha Luisa de Noruega y Durek Verrett) mientras organiza su boda, explora la espiritualidad y lidia con el acoso constante de los medios”, explica Netflix.
En las imágenes que aparecen en el tráiler de Realeza rebelde: Una insólita historia de amor, puede verse a la princesa Martha Luisa y a su entonces prometido, Durek Verrett, metidos de lleno en las prácticas espirituales que este último practica y fomenta entre algunas celebridades estadounidenses, como el actor James van der Beek, según infiera la historia, ya que aparece retratado junto a Durek en el avance del documental dado a conocer por Netflix.
Poémicas de la Familia Real noruega
El estreno de esta película llega en un momento de gran tensión para la Familia Real noruega, que enfrenta el escándalo desatado por las acusaciones y el juicio que se sigue al hijo mayor de la princesa Mette-Marit, esposa del heredero al trono, Haakon de Noruega.
Además, el tráiler deja ver que ningún tema fue tabú durante la realización del documental ya que Martha Luisa declara que al conocer a su hoy esposo le dijo que “ya lo conocía”; mientras que Durek Verrett habla abiertamente sobre que pudo haberse enamorado “de un hombre, de una mujer o de un ser de otro planeta”.
El polémico matrimonio de la princesa noruega y el gurú hollywoodense
Fue el 31 de agosto de 2024 cuando la princesa Martha Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett se casaron en una ceremonia realizada en un hotel Geiranger, un pueblo turístico de un fiordo de la costa oeste del país nórdico.
Era el segundo matrimonio para la princesa, quien anteriormente fue esposa del escritor Ari Behn, de quien se divorció en 2016. Al enlace asistieron tanto el rey Harald V como el príncipe heredero Haakon y su esposa, Mette-Marit.
Cuando en 2022, la Casa Real de Noruega confirmó que Martha Luisa renunciaba a sus deberes reales, el rey Harald V afirmó que su entonces futuro yerno era "un gran tipo y muy divertido".
En aquel entonces, el palacio precisó que una vez que la princesa y Verrett se casaran, el autoproclamado chamán se convertiría en un miembro de la Familia Real, pero no tendría un título ni representaría a la monarquía.