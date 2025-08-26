Meghan Markle revive su momento más vulnerable con el príncipe Harry

Meghan Markle confiesa que el príncipe Harry fue el primero en decir "Te amo"

En el segundo episodio, la duquesa de Sussex recordó cómo comenzó su relación con el príncipe, incluyendo quién fue el primero en decir “te amo” y algunas anécdotas divertidas que muestran el lado más humano y cercano de esta pareja.

En una plática con el presentador Tan France, Meghan confesó que Harry fue quien pronunció primero las palabras “te amo”. “Realmente llegas a conocer a alguien cuando estás en una pequeña tienda de campaña juntos”, dijo Meghan, recordando una de sus primeras citas, un viaje donde acamparon en Botsuana, lo que marcó un antes y un después en su relación.

Para ella, ese momento fue clave para darse cuenta de que estaba enamorada.

“De verdad conoces a alguien cuando están juntos en una pequeña carpa y dicen: '¿Qué es eso fuera de la carpa?'”, recordó entre risas. “'Es un elefante'. '¿Estaremos a salvo?'. 'Sí, estás a salvo'", aseguró.

Además, Meghan compartió una anécdota muy especial sobre una cena que preparó para Harry justo antes de que él le propusiera matrimonio en 2017. La duquesa bromeó diciendo que tuvo problemas con la conversión de temperaturas en la cocina y terminó sirviendo un pollo mal cocinado, pero que más allá del plato, el gesto fue lo que realmente importó y fue apreciado por Harry.