En la segunda temporada de se serie documental With Love, Meghan, disponible en Netflix, Meghan Markle compartió algunos momentos y detalles íntimos y poco conocidos sobre sus primeros momentos junto al príncipe Harry.
Meghan Markle revive su momento más vulnerable con el príncipe Harry
Meghan Markle confiesa que el príncipe Harry fue el primero en decir "Te amo"
En el segundo episodio, la duquesa de Sussex recordó cómo comenzó su relación con el príncipe, incluyendo quién fue el primero en decir “te amo” y algunas anécdotas divertidas que muestran el lado más humano y cercano de esta pareja.
En una plática con el presentador Tan France, Meghan confesó que Harry fue quien pronunció primero las palabras “te amo”. “Realmente llegas a conocer a alguien cuando estás en una pequeña tienda de campaña juntos”, dijo Meghan, recordando una de sus primeras citas, un viaje donde acamparon en Botsuana, lo que marcó un antes y un después en su relación.
Para ella, ese momento fue clave para darse cuenta de que estaba enamorada.
“De verdad conoces a alguien cuando están juntos en una pequeña carpa y dicen: '¿Qué es eso fuera de la carpa?'”, recordó entre risas. “'Es un elefante'. '¿Estaremos a salvo?'. 'Sí, estás a salvo'", aseguró.
Además, Meghan compartió una anécdota muy especial sobre una cena que preparó para Harry justo antes de que él le propusiera matrimonio en 2017. La duquesa bromeó diciendo que tuvo problemas con la conversión de temperaturas en la cocina y terminó sirviendo un pollo mal cocinado, pero que más allá del plato, el gesto fue lo que realmente importó y fue apreciado por Harry.
Meghan Markle y el final de un contrato millonario con Netflix
Desde su estreno en marzo de 2025 con su serie With Love, Meghan, Meghan Markle intentó combinó segmentos de cocina, manualidades y reflexiones personales, además de la participación de invitados como Chrissy Teigen, José Andrés o Tan France.
La segunda temporada, lanzada apenas el 26 de agosto de 2025, habla de su vida familiar en California, presenta momentos íntimos.
Aunque varios medios en el Reino Unido calificaron la temporada como artificial y fuera de sintonía, sí fue bien recibida en Estados Unidos y logró posicionarse entre los Top 10 de Netflix en ese país.
Por otro lado, el contrato original que Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron con Netflix en 2020, valorado en unos 100 millones de dólares, llegó a su fin en septiembre de 2025 sin haber sido renovado.
Sin embargo, en agosto de ese mismo año, firmaron un nuevo contrato de tipo first-look, mediante el cual Netflix podrá revisar sus nuevos proyectos antes que otros, aunque no está obligado a producirlos.
Bajo este nuevo acuerdo, además de la segunda temporada de With Love, Meghan, se confirmó un especial navideño y otros proyectos documentales y de contenido para su marca de estilo de voda As Ever.