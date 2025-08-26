Meghan Markle confiesa por qué sufrió tanto durante su viaje a Londres por la muerte de la reina Isabel

Meghan Markle habla sobre su experiencia con la maternidad

Durante la plática que Meghan Markle tuvo con Tan France, integrante de Queer Eye, para la nueva temporada de With Love, Meghan, la duquesa de Sussex reflexionó sobre cómo la maternidad ha superado sus expectativas.

Meghan Markle (Instagram)

Meghan y el príncipe Harry son papás del príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4, mientras que France y su esposo Rob tienen dos hijos: Ismail, de 4 años, e Isaac, de 2.

"Es mejor de lo que esperaba", declaró Markle. Por su parte, France habló sobre la sensación de querer aferrarse a sus hijos. "¿Sabes qué es gracioso? Cuando los padres dicen: 'Ay, estoy deseando que vayan a la universidad y salgan', yo les digo 'No quiero que mis hijos se vayan nunca'", expresó. "No pueden casarse. No pueden salir de mi casa", bromeó.

Meghan coincidió con el diseñador de modas sobre la relación que quiere tener con sus hijos: "Los voy a extrañar muchísimo. Uno quiere ser el que dice: 'Sí, hazlo. Ve a lo tuyo. Vive esa vida'. Pero yo los voy a extrañar muchísimo".