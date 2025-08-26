Meghan Markle confiesa por qué sufrió tanto durante su viaje a Londres por la muerte de la reina Isabel

Meghan Markle se sinceró y por primera vez habló de uno de los momentos más difíciles que ha tenido que afrontar los últimos años: Cuando estuvo lejos de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.
En la segunda temporada de la serie de Netflix, With Love, Meghan, la duquesa de Sussex tuvo una plática con Tan France, integrante de Queer Eye, a quien le compartió que hubo un momento en que “no estaba bien” por estar separada de sus hijos, al parecer durante un viaje que hizo en 2022 al Reino Unido y que se prolongó por la muerte de la reina Isabel II.