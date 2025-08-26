Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

Meghan Markle confiesa por qué sufrió tanto durante su viaje a Londres por la muerte de la reina Isabel

La duquesa de Sussex habló por primera vez sobre las semanas que estuvo lejos de sus hijos durante el funeral de la reina Isabel.
mar 26 agosto 2025 02:23 PM
Meghan Markle
Meghan Markle

Meghan Markle se sinceró y por primera vez habló de uno de los momentos más difíciles que ha tenido que afrontar los últimos años: Cuando estuvo lejos de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

En la segunda temporada de la serie de Netflix, With Love, Meghan, la duquesa de Sussex tuvo una plática con Tan France, integrante de Queer Eye, a quien le compartió que hubo un momento en que “no estaba bien” por estar separada de sus hijos, al parecer durante un viaje que hizo en 2022 al Reino Unido y que se prolongó por la muerte de la reina Isabel II.

Publicidad

Meghan Markle habla sobre su experiencia con la maternidad

Durante la plática que Meghan Markle tuvo con Tan France, integrante de Queer Eye, para la nueva temporada de With Love, Meghan, la duquesa de Sussex reflexionó sobre cómo la maternidad ha superado sus expectativas.

Meghan Markle
Meghan Markle

Meghan y el príncipe Harry son papás del príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4, mientras que France y su esposo Rob tienen dos hijos: Ismail, de 4 años, e Isaac, de 2.

"Es mejor de lo que esperaba", declaró Markle. Por su parte, France habló sobre la sensación de querer aferrarse a sus hijos. "¿Sabes qué es gracioso? Cuando los padres dicen: 'Ay, estoy deseando que vayan a la universidad y salgan', yo les digo 'No quiero que mis hijos se vayan nunca'", expresó. "No pueden casarse. No pueden salir de mi casa", bromeó.

Meghan coincidió con el diseñador de modas sobre la relación que quiere tener con sus hijos: "Los voy a extrañar muchísimo. Uno quiere ser el que dice: 'Sí, hazlo. Ve a lo tuyo. Vive esa vida'. Pero yo los voy a extrañar muchísimo".

Publicidad

La razón por la que Meghan Markle tuvo que separarse de sus hijos

Un sentimiento que Tan comparte con ella: "Podría morir sin mis hijos. Los necesito. Si no los veo en un par de días, siento que se me rompe el corazón".

Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet
Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet

Luego Meghan reveló lo difícil que fue para ella estar tanto tiempo separada de sus hijos: "Ah, ya lo sé. El tiempo máximo que pasé sin estar con nuestros hijos fueron casi tres semanas", comentó. "No me encontraba bien".

En septiembre de 2022, Meghan y el príncipe Harry se encontraban en Londres donde participaron en una serie de eventos benéficos cuando la reina Isabel falleció a los 96 años.

La pareja permaneció en el Reino Unido para asistir a los eventos funerarios que siguieron y luego regresaron a casa para estar cerca de sus hijos.

Publicidad

Tags

Meghan Markle

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad