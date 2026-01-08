¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el único hijo de Nicolás Maduro

Conocido popularmente como “Nicolasito”, Nicolás Ernesto Maduro Guerra es el único hijo biológico de Nicolás Maduro, fruto de su primer matrimonio con Adriana Guerra Angulo.

Nacido el 21 de junio de 1990 en Caracas, Maduro Guerra ha llevado una vida marcada por su temprana entrada en la política venezolana.

Desde joven fue impulsado en las estructuras del chavismo. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (entre 2017 y 2020), diputado por el estado La Guaira y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, único hijo de Nicolás Maduro (JESUS VARGAS/Getty Images)

Su llegada a cargos de relevancia no respondió a una trayectoria que haya construído de manera independiente, sino al peso de su vínculo familiar y político, por lo que puede considerarse como un “nepobaby” de la política venezolana.

El hijo de Nicolás Maduro también enfrenta cargos en el caso de su padre

Maduro Guerra enfrenta cargos relacionados con narcotráfico como parte del proceso que involucra a su padre y a su madrastra, Cilia Flores, según documentos de la fiscalía estadounidense retomados en distintos reportes.

El lunes pasado, “Nicolasito”, quien es diputado, dijo que su padre y la primera dama Cilia Flores "volverán" a Venezuela "más temprano que tarde" de Estados Unidos, donde enfrentan a la justicia.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, único hijo de Nicolás Maduro (JESUS VARGAS/Getty Images)

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", dijo durante la instalación del Parlamento, donde además dio su apoyo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo (...) La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", exclamó el hijo de Nicolás Maduro.