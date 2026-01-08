¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Tras ser depuesto como presidente de Venezuela y enfrentar cargos en Estados Unidos por narco-terrorismo y tráfico de drogas, no sólo Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, han estado bajo los reflectores.
También se ha puesto atención en su círculo familiar, especialmente, los hijos que ambos concibieron en relaciones anteriores.
Publicidad
Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el único hijo de Nicolás Maduro
Conocido popularmente como “Nicolasito”, Nicolás Ernesto Maduro Guerra es el único hijo biológico de Nicolás Maduro, fruto de su primer matrimonio con Adriana Guerra Angulo.
Nacido el 21 de junio de 1990 en Caracas, Maduro Guerra ha llevado una vida marcada por su temprana entrada en la política venezolana.
Desde joven fue impulsado en las estructuras del chavismo. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (entre 2017 y 2020), diputado por el estado La Guaira y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Su llegada a cargos de relevancia no respondió a una trayectoria que haya construído de manera independiente, sino al peso de su vínculo familiar y político, por lo que puede considerarse como un “nepobaby” de la política venezolana.
El hijo de Nicolás Maduro también enfrenta cargos en el caso de su padre
Maduro Guerra enfrenta cargos relacionados con narcotráfico como parte del proceso que involucra a su padre y a su madrastra, Cilia Flores, según documentos de la fiscalía estadounidense retomados en distintos reportes.
El lunes pasado, “Nicolasito”, quien es diputado, dijo que su padre y la primera dama Cilia Flores "volverán" a Venezuela "más temprano que tarde" de Estados Unidos, donde enfrentan a la justicia.
"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", dijo durante la instalación del Parlamento, donde además dio su apoyo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo (...) La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", exclamó el hijo de Nicolás Maduro.
Publicidad
Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijos de Cilia Flores e hijastros de Nicolás Maduro
Aunque Nicolás Maduro y Cilia Flores no tuvieron hijos juntos, la esposa del ex mandatario tiene tres hijos de un matrimonio previo.
Se trata de Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores, fruto de su relación con el ex policía Walter Ramón Gavidia Rodríguez, conocidos en los medios venezolanos e internacionales como “Los Chamos”.
Walter Jacob, el mayor, ha tenido mayor presencia pública al ocupar cargos en el sistema judicial venezolano como juez noveno de primera instancia en el Área Metropolitana de Caracas.
Yosser y Yoswal, por el contrario, han sido vinculados con presuntos esquemas de corrupción y manejo de contratos públicos, relacionados con programas gubernamentales de subsidios y la adjudicación de obras y convenios, según distintos reportes.
El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a los tres hermanos en sanciones por recepción de sobornos y comisiones ilícitas, así como por la obtención de contratos sobrevaluados con el Gobierno venezolano, en algunos casos a través de intermediarios cercanos al régimen chavista.
'Los Chamos' fueron investigados en España por lavado de dinero
La Audiencia Nacional de España realizó en 2020 una investigación sobre una red criminal dedicada al lavado de dinero presuntamente procedente de corrupción en Venezuela, con vínculos que incluían a estructuras financieras donde, según informes judiciales que circularon en medios, figuraban referencias a los tres hijos de Cilia Flores e hijastros de Nicolás Maduro. Esta trama habría operado desde Madrid y otros centros financieros europeos.
Según reportes de prensa española, la investigación giró en torno a una organización que movió alrededor de 600 millones de euros procedentes de operaciones fraudulentas relacionadas con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
En tal red se habría utilizado la sociedad Columbus One Properties SL para canalizar fondos a través de diversas operaciones financieras y bienes raíces en España.
En grabaciones internas que la justicia norteamericana remitió a la Audiencia Nacional se mencionaba que 159 millones de euros de esos fondos estaban destinados a los tres hijos de Cilia Flores, identificados por los interlocutores como “los conocidos de Cilia”, “los muchachos” o “los hijos de la señora”.
Publicidad
‘Little Caracas’, la élite venezolana en Madrid
Los medios de comunicación españoles e internacionales han puesto atención en la presencia de venezolanos acaudalados en Madrid, especialmente en el barrio de Salamanca, que algunos reportes han llegado a bautizar como “Little Caracas”.
Esto forma parte de un fenómeno mayor en el que la capital española se ha convertido en un imán para fortunas latinoamericanas, entre ellas un sector destacado de la élite venezolana.
El barrio de Salamanca es uno de los más exclusivos de Madrid, con los costos de rentas entre los más altos de España y una vida social vinculada al lujo, las tiendas de diseñador y la gastronomía de alto nivel.