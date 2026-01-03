Ella es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, abogada prominente y figura clave del régimen chavista

Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y poderosa abogada del chavismo, capturada tras el ataque de Estados Unidos

Cilia Adela Flores de Maduro nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, Venezuela, en una familia de origen humilde. Estudió Derecho en la Universidad Santa María de Caracas, especializándose en derecho laboral y penal, lo que la llevó a involucrarse activamente en la política venezolana a principios de la década de 1990.

Su salto al ojo público fue durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando se sumó al equipo de abogados que defendió al dictador fallecido tras el fallido golpe de Estado de 1992, consiguiendo su liberación tras años de persecución legal.

Fue esta etapa la que cimentó su alianza política con el chavismo, además de ser donde conoció a Nicolás Maduro, que entonces formaba parte del equipo de seguridad del líder bolivariano.

Flores inició su carrera legislativa en 2000 como diputada a la Asamblea Nacional, y en 2006 alcanzó un hito histórico al convertirse en la primera mujer en presidir el Parlamento venezolano, cargo que ocupó hasta 2011. Más tarde se desempeñó como procuradora general de la República, antes de asumir un papel todavía más visible en el movimiento chavista

Durante años, Cilia Flores fue descrita como la mujer más poderosa de Venezuela, con una red política y de colaboradores propia que le permitió influir en decisiones clave de gobierno y política partidaria. Su carrera también estuvo marcada por acusaciones de nepotismo, incluyendo el presunto favorecimiento de familiares en nombramientos estatales, algo criticado tanto por ONG como por opositores del chavismo.

Cilia Flores (X)

Uno de los escándalos más conocidos vinculó a dos de sus sobrinos (los llamados “narcosobrinos”) que fueron detenidos en 2015 en Haití por intentar transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos y posteriormente condenados, episodio que ella calificó como un “secuestro” por parte de las autoridades norteamericanas.

Además de su labor política, Flores incursionó en medios con su propio programa de televisión Con Cilia en familia, donde promovía valores revolucionarios y temas sociales, aunque fue objeto de burlas y críticas por parte de la oposición y sectores independientes.

“Otra razón para que nadie vea la televisión estatal”, escribió The Guardian en 2015 tras ser anunciada la emisión del reality show de la primera dama venezolana.