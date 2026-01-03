Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación militar estadounidense el 3 de enero, muchos se preguntan quién es la mujer que estuvo a su lado durante décadas y se convirtió en una de las figuras políticas más prominentes de Venezuela. Antes de ser detenida, Flores fue abogada, primera dama, legisladora y tuvo una presencia constante en el poder del chavismo, con una trayectoria marcada por logros políticos y múltiples controversias que la convirtieron en una pieza clave del régimen.
Ella es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, abogada prominente y figura clave del régimen chavista
Cilia Adela Flores de Maduro nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, Venezuela, en una familia de origen humilde. Estudió Derecho en la Universidad Santa María de Caracas, especializándose en derecho laboral y penal, lo que la llevó a involucrarse activamente en la política venezolana a principios de la década de 1990.
Su salto al ojo público fue durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando se sumó al equipo de abogados que defendió al dictador fallecido tras el fallido golpe de Estado de 1992, consiguiendo su liberación tras años de persecución legal.
Fue esta etapa la que cimentó su alianza política con el chavismo, además de ser donde conoció a Nicolás Maduro, que entonces formaba parte del equipo de seguridad del líder bolivariano.
Flores inició su carrera legislativa en 2000 como diputada a la Asamblea Nacional, y en 2006 alcanzó un hito histórico al convertirse en la primera mujer en presidir el Parlamento venezolano, cargo que ocupó hasta 2011. Más tarde se desempeñó como procuradora general de la República, antes de asumir un papel todavía más visible en el movimiento chavista
Durante años, Cilia Flores fue descrita como la mujer más poderosa de Venezuela, con una red política y de colaboradores propia que le permitió influir en decisiones clave de gobierno y política partidaria. Su carrera también estuvo marcada por acusaciones de nepotismo, incluyendo el presunto favorecimiento de familiares en nombramientos estatales, algo criticado tanto por ONG como por opositores del chavismo.
Uno de los escándalos más conocidos vinculó a dos de sus sobrinos (los llamados “narcosobrinos”) que fueron detenidos en 2015 en Haití por intentar transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos y posteriormente condenados, episodio que ella calificó como un “secuestro” por parte de las autoridades norteamericanas.
Además de su labor política, Flores incursionó en medios con su propio programa de televisión Con Cilia en familia, donde promovía valores revolucionarios y temas sociales, aunque fue objeto de burlas y críticas por parte de la oposición y sectores independientes.
“Otra razón para que nadie vea la televisión estatal”, escribió The Guardian en 2015 tras ser anunciada la emisión del reality show de la primera dama venezolana.
La historia de amor entre Cilia Flores y Nicolás Maduro comenzó en la década de 1990, cuando ambos formaban parte del entorno político cercano a Hugo Chávez.
Flores, abogada con experiencia en derecho laboral y penal, ya se había involucrado en la defensa legal de Chávez tras el fallido golpe de Estado de 1992, mientras que Maduro trabajaba como sindicalista y funcionario dentro del movimiento revolucionario. Se conocieron en ese contexto político y rápidamente formaron un vínculo personal y profesional que se consolidó con los años.
La pareja se mantuvo junto durante décadas, atravesando juntos los altibajos de la política venezolana y el ascenso de Maduro en la estructura del chavismo.
Se casaron oficialmente en julio de 2013, poco después de que Maduro asumiera la presidencia tras la muerte de Chávez. Su relación ha sido descrita como una alianza estratégica y sentimental, donde ambos comparten roles visibles en la política y la gestión del poder en Venezuela.
Aunque la pareja no tuvo hijos en común, cada uno contaba con descendencia de matrimonios previos: Cilia con tres hijos y Maduro con uno.
A lo largo de los años, Flores ha sido apodada por su esposo en público como “Cilita, la bonita”, mostrando gestos de cercanía en actos oficiales y medios de comunicación. Su relación ha estado marcada por la combinación de poder político, influencia dentro del chavismo y visibilidad mediática, consolidando a la pareja como uno de los duos más influyentes de la política venezolana contemporánea.
Nicolás Maduro y Cilia Flores son capturados: EE. UU. anuncia traslado fuera de Venezuela
La madrugada del 3 de enero, Estados Unidos informó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar que involucró fuerzas especiales y sobrevuelos en Caracas.
Según fuentes oficiales, ambos fueron detenidos en una residencia fortificada y posteriormente trasladados fuera de Venezuela para enfrentar cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.
🇺🇸President Trump shares the first image showing Nicolás Maduro in U.S. custody following his capture in Venezuela.— DailyDosePolitics (@DailyDPolitics) January 3, 2026
Follow: @DailyDPolitics pic.twitter.com/6I6KiJ2ZT0
La operación, llevada a cabo alrededor de las 2:00 a.m., afectó instalaciones como el aeropuerto La Carlota y el Fuerte Tiuna, provocando explosiones y algunas bajas leves entre las fuerzas estadounidenses, sin víctimas civiles masivas confirmadas.
Maduro, quien gobernaba Venezuela desde 2013, había sido objeto de una recompensa de 50 millones de dólares por parte de Estados Unidos por información que condujera a su captura, mientras que Cilia Flores, abogada y exdiputada, se había consolidado como una de las figuras más influyentes dentro del chavismo.