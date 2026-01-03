Estados Unidos anunció este sábado una operación militar en Venezuela que, según el presidente Donald Trump, concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes habrían sido sacados del país tras un ataque a gran escala. El anuncio fue realizado por Trump en su red social Truth Social, donde describió la acción como un éxito de las fuerzas estadounidenses.
El fin de Nicolás Maduro: Trump asegura que el presidente de Venezuela fue capturado tras ataque militar
Trump asegura que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras ataque militar
Según Donald Trump, Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar “a gran escala” contra Venezuela, en el cual las fuerzas de su país, en colaboración con agencias del orden, habrían capturado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y posteriormente los habrían trasladado fuera de territorio venezolano.
La madrugada del sábado se reportaron explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, que varios medios calificaron como parte de la operación. Trump aseguró que la estrategia fue planificada y ejecutada con “excelentes tropas y personal” y que los resultados marcaban un avance significativo en sus objetivos.
The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says.— JD Vance (@JDVance) January 3, 2026
El anuncio de Trump se produce tras meses de presión de Estados Unidos sobre Venezuela, incluyendo sanciones económicas, bloqueos a petróleo venezolano y acusaciones de narcotráfico dirigidas al gobierno de Maduro, a quien Washington había señalado como ilegítimo tras una reelección ampliamente cuestionada en 2024.
La administración estadounidense también elevó la presencia naval y aérea en el Caribe en semanas recientes como parte de esta estrategia de presión.
La respuesta internacional ha sido inmediata y polarizada: Brasil calificó el ataque como una violación grave de la soberanía venezolana, instando a una respuesta de la ONU, mientras que Colombia movilizó fuerzas en su frontera por temor a una oleada migratoria. Países como Cuba, Rusia e Irán denunciaron el operativo como una agresión imperialista, mientras que otras naciones han llamado al diálogo y a soluciones pacíficas ante la escalada militar.
Trump señaló que se ofrecerán más detalles en una conferencia de prensa programada en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Claudia Sheinbaum condena ataque de EU en Venezuela tras supuesta captura de Maduro
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este sábado su firme condena al ataque militar de Estados Unidos en Venezuela y criticó las acciones de Washington tras la declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, de que las fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y lo sacaron del país.
En un comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartido por la propia mandataria, el Gobierno de México rechazó “enérgicamente” la operación militar unilateral llevada a cabo por Washington en territorio venezolano y consideró que constituye una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía e integridad territorial de cualquier Estado.
El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…
Sheinbaum hizo un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga y contribuya a una salida pacífica a la crisis en Venezuela. En su comunicado destacó que tanto Venezuela como América Latina y el Caribe deben permanecer como zonas de paz, y que la única vía legítima para resolver diferencias internacionales es el diálogo y la negociación, no la violencia ni las intervenciones militares.
La presidenta mexicana enfatizó que cualquier acción bélica, incluso si se argumenta como un esfuerzo contra gobiernos que Estados Unidos considera ilegítimos o criminales, pone en riesgo la estabilidad regional, especialmente en un contexto donde la comunidad internacional ha pedido mayor respeto al derecho internacional y las instituciones multilaterales.