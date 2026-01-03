El fin de Nicolás Maduro: Trump asegura que el presidente de Venezuela fue capturado tras ataque militar

Trump asegura que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras ataque militar

Según Donald Trump, Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar “a gran escala” contra Venezuela, en el cual las fuerzas de su país, en colaboración con agencias del orden, habrían capturado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y posteriormente los habrían trasladado fuera de territorio venezolano.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y esposa llegaron al Palacio Nacional para comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La madrugada del sábado se reportaron explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, que varios medios calificaron como parte de la operación. Trump aseguró que la estrategia fue planificada y ejecutada con “excelentes tropas y personal” y que los resultados marcaban un avance significativo en sus objetivos.

The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says.



El anuncio de Trump se produce tras meses de presión de Estados Unidos sobre Venezuela, incluyendo sanciones económicas, bloqueos a petróleo venezolano y acusaciones de narcotráfico dirigidas al gobierno de Maduro, a quien Washington había señalado como ilegítimo tras una reelección ampliamente cuestionada en 2024.

La administración estadounidense también elevó la presencia naval y aérea en el Caribe en semanas recientes como parte de esta estrategia de presión.

Trump aseguró en redes que el líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos en una operación conjunta con fuerzas de Estados Unidos. (Jesus Vargas/Getty Images)

La respuesta internacional ha sido inmediata y polarizada: Brasil calificó el ataque como una violación grave de la soberanía venezolana, instando a una respuesta de la ONU, mientras que Colombia movilizó fuerzas en su frontera por temor a una oleada migratoria. Países como Cuba, Rusia e Irán denunciaron el operativo como una agresión imperialista, mientras que otras naciones han llamado al diálogo y a soluciones pacíficas ante la escalada militar.

Trump señaló que se ofrecerán más detalles en una conferencia de prensa programada en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.