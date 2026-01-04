Leonardo DiCaprio cancela aparición pública tras las operaciones militares en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Leonardo DiCaprio cancela aparición pública tras las operaciones militares en Venezuela

Leonardo DiCaprio canceló su participación en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs después de que las restricciones aéreas provocadas por los recientes operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela afectaran su itinerario. La información fue confirmada por Daily Mail y Variety durante la madrugada de este domingo 4 de enero.

Leonardo DiCaprio (Getty Images)

Variety informó que el ganador del Oscar no pudo salir de St. Barths, donde fue fotografiado de vacaciones con su novia Vittoria Ceretti, Tom Brady y otros amigos, debido a las restricciones aéreas en el Caribe luego del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

“Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y al espacio aéreo restringido”, declaró a la revista People un portavoz del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

“Aunque extrañaremos celebrarlo en persona, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine”, continúa el informante a través de un comunicado. “Su talento y dedicación al arte siguen inspirando, y nos complace celebrarlo con el Premio Desert Palm al Logro esta noche”.