Leonardo DiCaprio cancela aparición pública tras las operaciones militares en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Leonardo DiCapriono pudo asistir al Festival Internacional de Cine de Palm Springs en medio de la acción militar emprendida por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela.
El sábado 3 de enero, el actor, de 51 años, tenía previsto acudir a la ceremonia en Palm Springs, California, donde recibiría el Desert Palm Achievement Award por su actuación en su más reciente película, One Battle After Another, pero finalmente canceló su participación.
Variety informó que el ganador del Oscar no pudo salir de St. Barths, donde fue fotografiado de vacaciones con su novia Vittoria Ceretti, Tom Brady y otros amigos, debido a las restricciones aéreas en el Caribe luego del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.
“Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y al espacio aéreo restringido”, declaró a la revista People un portavoz del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.
“Aunque extrañaremos celebrarlo en persona, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine”, continúa el informante a través de un comunicado. “Su talento y dedicación al arte siguen inspirando, y nos complace celebrarlo con el Premio Desert Palm al Logro esta noche”.
Leonardo DiCaprio aceptó el reconocimiento pese a no asistir a la ceremonia
Leonardo DiCaprio tenía previsto recibir el Premio Desert Palm Achievement por su participación en One Battle After Another, la comedia dirigida por Paul Thomas Anderson centrada en militantes de izquierda.
Leonardo DiCaprio accepts his Desert Palm Achievement Award remotely due to air travel restrictions in Venezuela: "Movies are still meant to be experiences together in a theater. Right now, that belief matters more than ever." pic.twitter.com/sPcxeoqn5s
No obstante, durante la ceremonia se informó que el actor no pudo asistir debido a “restricciones del espacio aéreo”, según declaró una fuente cercana al Daily Mail.
La misma fuente señaló que, pese a su ausencia, el momento fue especialmente emotivo: “Fue una noche maravillosa en la sala, con un homenaje muy sentido por parte de sus coprotagonistas y un video impresionante”.
DiCaprio aceptó el reconocimiento a través de un mensaje previamente grabado, cuyo discurso fue recibido con aplausos por el público. En su lugar, sus coprotagonistas Teyana Taylor y Chase Infiniti subieron al escenario para rendirle tributo y recibir el premio en su nombre.