¿Quién es Barry Pollack, el abogado que defiende a Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Con una trayectoria de más de 30 años, el penalista estadounidense Barry Pollack acompañó a Maduro en un tribunal de Nueva York, donde se declaró inocente y sostuvo que sigue siendo presidente de Venezuela.
Barry Pollack es el encargado de defender a Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense. Con 61 años y más de tres décadas de experiencia, es uno de los abogados penalistas más reconocidos de Estados Unidos, con una trayectoria marcada por casos de alto perfil y enorme complejidad.
Su nombre cobró notoriedad internacional al encabezar la defensa de Julian Assange en el caso WikiLeaks y negociar su liberación en 2024.
Publicidad
Barry Pollack, el abogado que defiende a Nicolás Maduro
El lunes, Barry Pollack acompañó a Nicolás Maduro en un tribunal de Nueva York, donde el líder venezolano aseguró haber sido secuestrado, reiteró que sigue siendo el presidente de Venezuela y se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo presentados por el gobierno de Estados Unidos.
Aunque todavía no se han dado a conocer los detalles de la estrategia legal, los abogados de Maduro adelantaron dos ejes centrales de la defensa: impugnar la legalidad de toda la operación estadounidense y argumentar que el político debe gozar de inmunidad procesal por ser el jefe de Estado de un país soberano.
La carrera de Pollack respalda el peso de la defensa. Con 35 años de ejercicio profesional, ha participado en algunos de los juicios más mediáticos de la historia reciente de Estados Unidos. Entre ellos destaca el caso Enron, el escándalo financiero que en 2001 provocó la quiebra de la empresa energética y llevó a prisión a 22 de sus directivos. Pollack defendió a uno de los pocos ejecutivos que logró ser absuelto, un proceso que él mismo ha calificado como el más difícil de su carrera.
En 2007, volvió a ser noticia tras conseguir la liberación de un hombre de Nueva York que había pasado 17 años en prisión por un asesinato que no cometió, consolidando su reputación como abogado especializado en casos complejos y sensibles.
En cuanto a Cilia Flores, esposa de Maduro, su defensa será asumida por un abogado distinto. De acuerdo con documentos judiciales, estará representada por Mark Donnell, un reconocido abogado texano.
Publicidad
Nicolás Maduro se declara inocente
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa comparecieron ante un tribunal de Nueva York el lunes 5 de enero, luego de haber sido capturados y expulsados de su país por el ejército de Estados Unidos durante el fin de semana.
Al dirigirse al juez Alvin K. Hellerstein, Maduro habló en español a través de un intérprete y afirmó ser un “prisionero de guerra”, además de declararse “no culpable” de los delitos que le fueron imputados.
"Soy el presidente de Venezuela", dijo Maduro a través de un intérprete. "Me considero prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela".
Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro cargos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
"No soy culpable", dijo. "Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país", recalcó durante la audiencia.