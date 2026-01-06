¿Quién es Barry Pollack, el abogado que defiende a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Barry Pollack, el abogado que defiende a Nicolás Maduro

El lunes, Barry Pollack acompañó a Nicolás Maduro en un tribunal de Nueva York, donde el líder venezolano aseguró haber sido secuestrado, reiteró que sigue siendo el presidente de Venezuela y se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo presentados por el gobierno de Estados Unidos.

Barry Pollack (Getty Images)

Aunque todavía no se han dado a conocer los detalles de la estrategia legal, los abogados de Maduro adelantaron dos ejes centrales de la defensa: impugnar la legalidad de toda la operación estadounidense y argumentar que el político debe gozar de inmunidad procesal por ser el jefe de Estado de un país soberano.

La carrera de Pollack respalda el peso de la defensa. Con 35 años de ejercicio profesional, ha participado en algunos de los juicios más mediáticos de la historia reciente de Estados Unidos. Entre ellos destaca el caso Enron, el escándalo financiero que en 2001 provocó la quiebra de la empresa energética y llevó a prisión a 22 de sus directivos. Pollack defendió a uno de los pocos ejecutivos que logró ser absuelto, un proceso que él mismo ha calificado como el más difícil de su carrera.

En 2007, volvió a ser noticia tras conseguir la liberación de un hombre de Nueva York que había pasado 17 años en prisión por un asesinato que no cometió, consolidando su reputación como abogado especializado en casos complejos y sensibles.

En cuanto a Cilia Flores, esposa de Maduro, su defensa será asumida por un abogado distinto. De acuerdo con documentos judiciales, estará representada por Mark Donnell, un reconocido abogado texano.