Nicolás Maduro y Cilia Flores: una historia de amor, política y poder en Venezuela

El perfil político de Cilia Flores

Antes de consolidarse públicamente como pareja de Nicolás Maduro, Cilia Flores ya era una figura relevante dentro del chavismo, con una carrera política propia y reconocida.

Uno de los hitos más destacados de su trayectoria fue su elección como presidenta de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en Venezuela. Desde esa posición, Flores adquirió visibilidad nacional e internacional y se consolidó como una operadora política clave dentro del engranaje institucional del chavismo.

Nicolás Maduro y Cilia Flores (Jesus Vargas/Getty Images)

Su gestión al frente del Legislativo fue interpretada por aliados como un paso histórico en términos de representación femenina, y por críticos como una muestra de la creciente alineación de los poderes del Estado con el Ejecutivo.

Además, Cilia Flores ocupó el cargo de vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), convirtiéndose en una de las dirigentes más cercanas al núcleo de poder chavista desde principios de los años 2000.

Su papel no fue meramente simbólico; ya que participó en decisiones estratégicas, campañas electorales y procesos internos del partido.

Nicolás Maduro y Cilia Flores (Jesus Vargas/Getty Images)

Este recorrido explica por qué, incluso antes de su matrimonio con Maduro, Cilia Flores ya era una figura de peso dentro del proyecto político iniciado por Hugo Chávez y continuado tras su muerte por su futuro esposo y ella misma.

Cilia Flores: de primera dama a “Primera Combatiente”

Ya instalada en el Palacio de Miraflores, Cilia Flores decidió adoptar el título de “Primera Combatiente”, en lugar del tradicional “Primera Dama”.

El gesto fue interpretado como una declaración política. Flores no se concebía como figura decorativa, sino como elemento activo del llamado “proceso bolivariano”.

Su presencia constante en actos oficiales, movilizaciones y eventos del Estado reforzó esa imagen. Flores aparecía no sólo acompañando a Nicolás Maduro, sino participando, opinando y representando al gobierno en espacios clave.

Nicolás Maduro y Cilia Flores (Jesus Vargas/Getty Images)

Con el paso del tiempo, la dupla Maduro-Flores se consolidó como una de las parejas más poderosas de la política venezolana. Para sus seguidores, simbolizan la lealtad, la resistencia y la continuidad ideológica del chavismo frente a presiones internas y externas.

Para sus críticos, encarnan una estructura de poder cerrada, donde las decisiones se concentran en un círculo reducido. Este contraste de percepciones ha acompañado toda su gestión y ha alimentado debates dentro y fuera del país.