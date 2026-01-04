Javier Alatorre reacciona con humor a las comparaciones con Nicolás Maduro

Javier Alatorre reacciona a las comparaciones con Nicolás Maduro

El característico bigote que Javier Alatorre ha lucido durante años es uno de los rasgos que más alimenta las comparaciones. Para muchos usuarios, este detalle físico ha sido clave para asociarlo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , e incluso hay quienes aseguran haberlos confundido a simple vista.

Javier Alatorre (Cuarto Oscuro)

Este fin de semana, el periodista mexicano volvió a ser objeto de comparaciones en redes sociales, luego del operativo que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela para capturar y detener al mandatario venezolano.

Tras conocerse la noticia, los internautas retomaron los señalamientos sobre el parecido físico entre ambos, lo que rápidamente convirtió a Javier Alatorre en tendencia, acompañado de memes y comentarios que ironizaban sobre la coincidencia.



"¿Y cómo sabe Trump que agarró a Nicolás Maduro y no es Javier Alatorre", se leyó en un meme que circuló en redes sociales y que fue compartido en X por el propio presentador del noticiero Hechos. De hecho, no solo lo replicó sino que además pareció reaccionar con humor a las similitudes: "El G-M. El gemelo malvado", escribió.