De Danny Ocean a Ricardo Montaner: Así reaccionaron los famosos tras la captura de Nicolás Maduro

Los famosos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro anunciada por Estados Unidos

De acuerdo con información difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación militar que los habría sacado del territorio venezolano para enfrentar cargos por narcoterrorismo, relacionados con presunto tráfico de drogas y otros delitos federales.

Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa, luego del criminal bombardeo en Caracas de esta madrugada.



América Latina está bajo ataque ⚠️#VenezuelaLibre 🇻🇪 pic.twitter.com/FXLB0cE0V9 — Guille Vidal (@eltemagv) January 3, 2026

Washington mantenía desde hace años una recompensa de 50 millones de dólares por información que llevara a la captura del mandatario venezolano, acusado de encabezar una estructura vinculada al narcotráfico.

Horas después del anuncio, figuras del entretenimiento venezolano y latinoamericano como Lele Pons, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Danny Ocean, entre otros, reaccionaron con mensajes de celebración y alivio, destacando el impacto emocional del hecho para millones de ciudadanos dentro y fuera del país.

Danny Ocean fue uno de los primeros cantantes que compartió la bandera venezolana en sus historias como muestra de orgullo, mientras que Ricardo Montaner publicó en su cuenta de Instagram: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre".

Ricardo Montaner se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro. (Instagram)

Sus hijos, Mau y Ricky, también compartieron su emoción: “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezuelaaaa”, junto a la bandera venezolana.

Mau y Ricky reaccionan tras la captura de Nicolás Maduro. (Instagram)

Por otro lado, el cantante Carlos Baute expresó a través de un post que colgó en su cuenta de Instagram: “Se nos hizo realidad el regalo de Navidad. Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!”.