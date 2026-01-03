De Danny Ocean a Ricardo Montaner: Así reaccionaron los famosos tras la captura de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro, anunciada por el gobierno de Estados Unidos durante la madrugada del 3 de enero, diversas celebridades venezolanas reaccionaron públicamente en redes sociales, expresando emoción, esperanza y mensajes de fe por lo que consideran un nuevo capítulo para Venezuela. Artistas, actores e influencers inundaron plataformas digitales con mensajes acompañados del lema “Venezuela libre”.
De acuerdo con información difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación militar que los habría sacado del territorio venezolano para enfrentar cargos por narcoterrorismo, relacionados con presunto tráfico de drogas y otros delitos federales.
Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa, luego del criminal bombardeo en Caracas de esta madrugada.— Guille Vidal (@eltemagv) January 3, 2026
América Latina está bajo ataque ⚠️#VenezuelaLibre 🇻🇪 pic.twitter.com/FXLB0cE0V9
Washington mantenía desde hace años una recompensa de 50 millones de dólares por información que llevara a la captura del mandatario venezolano, acusado de encabezar una estructura vinculada al narcotráfico.
Horas después del anuncio, figuras del entretenimiento venezolano y latinoamericano como Lele Pons, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Danny Ocean, entre otros, reaccionaron con mensajes de celebración y alivio, destacando el impacto emocional del hecho para millones de ciudadanos dentro y fuera del país.
Danny Ocean fue uno de los primeros cantantes que compartió la bandera venezolana en sus historias como muestra de orgullo, mientras que Ricardo Montaner publicó en su cuenta de Instagram: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre".
Sus hijos, Mau y Ricky, también compartieron su emoción: “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezuelaaaa”, junto a la bandera venezolana.
Por otro lado, el cantante Carlos Baute expresó a través de un post que colgó en su cuenta de Instagram: “Se nos hizo realidad el regalo de Navidad. Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!”.
Otros famosos que reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro
Las reacciones de estas figuras públicas se sumaron a una oleada de mensajes emotivos en redes sociales, donde artistas venezolanos expresaron alivio, fe y esperanza ante lo que consideran un momento histórico para el país.
La actriz Marjorie de Sousa, quien radica en la Ciudad de México, publicó: “Dios te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero… todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas”.
Gaby Spanic, otra de las actrices que han ganado fama en México, escribió: “Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria Señor. Dios con nosotros siempre”.
Por su parte, la ex Miss Universo Alicia Machado fue contundente al compartir simplemente: “Venezuela libre”.
La influencer y cantante Lele Pons publicó una imagen de la captura de Nicolás Maduro acompañado con el mensaje: "Dicen que la foto que subí supuestamente es AI. Averiguen y me dicen para subir una verdadera", escribió. Además, en sus historias de Instagram reposteó contenido en apoyo a Venezuela.