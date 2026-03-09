"Carolyn Bessette es casi mítica”: Rudy Mance habla del reto de recrear su estilo en la serie 'Love Story'

Tres décadas después de haber capturado la atención del mundo, su historia vuelve a estar en boca de todos. La serie Love Story, John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette no solo revive el romance de una de las parejas más icónicas de los años noventa, también transporta al espectador a una época marcada por el Nueva York vibrante de aquella década, la música que definía a una generación y una estética minimalista que hoy vuelve a dominar el mundo de la moda.
En ese contexto, el vestuario se convirtió en uno de los elementos más observados y exigentes de la producción. Recrear el estilo aparentemente simple de Carolyn Bessette, interpretada por Sarah Pidgeon, representaba un reto enorme.
Sin embargo, las primeras imágenes filtradas del rodaje provocaron una ola de críticas en redes sociales que señalaron que el estilismo inicial no capturaba la esencia de Carolyn. Fue entonces cuando la producción decidió recurrir al estilista Rudy Mance, quien reorganizó por completo el vestuario de la serie. Con una carrera consolidada en Nueva York y experiencia en teatro y televisión, Mance también ha colaborado en otros proyectos del reconocido creador y director Ryan Murphy como Monster: The Jeffrey Dahmer Story y Feud: Capote vs. The Swans.
En conversación con Quién, platicó sobre el desafío de recrear uno de los estilos más influyentes de los años noventa y los momentos más memorables detrás de cámaras.