Espectáculos

"Carolyn Bessette es casi mítica”: Rudy Mance habla del reto de recrear su estilo en la serie 'Love Story'

El estilista detrás del vestuario de la serie revela cómo fue recrear el minimalismo impecable que convirtió a Carolyn Bessette en un ícono de estilo.
lun 09 marzo 2026 08:19 PM
Rudy Mance_love Story.jpg
Rudy Mance, el encargado del vestuario de la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. (Cortesía. )

Tres décadas después de haber capturado la atención del mundo, su historia vuelve a estar en boca de todos. La serie Love Story, John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette no solo revive el romance de una de las parejas más icónicas de los años noventa, también transporta al espectador a una época marcada por el Nueva York vibrante de aquella década, la música que definía a una generación y una estética minimalista que hoy vuelve a dominar el mundo de la moda.

En ese contexto, el vestuario se convirtió en uno de los elementos más observados y exigentes de la producción. Recrear el estilo aparentemente simple de Carolyn Bessette, interpretada por Sarah Pidgeon, representaba un reto enorme.

Sin embargo, las primeras imágenes filtradas del rodaje provocaron una ola de críticas en redes sociales que señalaron que el estilismo inicial no capturaba la esencia de Carolyn. Fue entonces cuando la producción decidió recurrir al estilista Rudy Mance, quien reorganizó por completo el vestuario de la serie. Con una carrera consolidada en Nueva York y experiencia en teatro y televisión, Mance también ha colaborado en otros proyectos del reconocido creador y director Ryan Murphy como Monster: The Jeffrey Dahmer Story y Feud: Capote vs. The Swans.

En conversación con Quién, platicó sobre el desafío de recrear uno de los estilos más influyentes de los años noventa y los momentos más memorables detrás de cámaras.

¿Cuál fue uno de los mayores retos al recrear el estilo de Carolyn Bessette?

Ella es casi mítica. Era completamente de su tiempo, pero también estaba adelantada a él, y de alguna manera siempre se mantuvo clásica. Creo que por eso la gente se identifica tanto con su estilo. Para nosotros se convirtió en una especie de búsqueda del tesoro encontrar esas piezas. Buscamos en tiendas vintage en Nueva York y Los Ángeles, pero también en eBay europeo, Etsy y en Tokio, básicamente en cualquier lugar donde pudiéramos encontrar algo que se pareciera a lo que ella usaba. Y si no lo encontrábamos, lo recreábamos lo mejor posible.

John F. Kennedy Jr. And Carolyn Bessette Kennedy
Carolyn Bessette Kennedy en la New York Municipal Art Society Gala en 1998. (Robin Platzer/Getty Images)

¿Qué es lo que más te gusta personalmente de su estilo?

Era muy real. Nunca parecía que estuviera esforzándose demasiado o tratando de verse perfecta. Era una de las it girls originales. Tenía estilo, conocía la ropa y sabía qué le funcionaba. Desde que empecé en la industria de la moda en Nueva York, ella siempre estaba en los mood boards. Todo el mundo quería vestir como ella.

En realidad su estilo es muy simple: se trata de la calidad de las prendas, la sastrería y las siluetas.

Durante el proceso de investigación, ¿hubo alguna pieza que fuera especialmente emocionante encontrar?

Sí, el abrigo militar color camel de Prada que Carolyn usó tantas veces y que se volvió icónico. Cuando encontramos el original fue como hallar el santo grial. Le quedaba perfecto a Sarah, pero las mangas eran demasiado cortas. Como la pieza estaba prestada, pedimos permiso para hacer una restauración muy cuidadosa: retiramos los puños, buscamos una tela similar, la limpiamos varias veces para igualar la textura, la teñimos y la volvimos a colocar.

Revisé el abrigo bajo diferentes tipos de luz para asegurarme de que se viera exactamente como en las fotografías. Ese es el que aparece en la serie.

Captura de Pantalla 2026-03-09 a la(s) 20.08.43.png
Fotograma de la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. (Cortesías. )

¿Cómo abordaste el diálogo visual entre John y Carolyn y cómo lograste fusionar sus estilos?

Fue cuestión de mucha investigación. Observé especialmente lo que Carolyn estaba usando hacia el final de su vida y trabajé hacia atrás. Todos conocemos cómo se vestía desde 1996, cuando empezó a ser fotografiada constantemente. El reto era preguntarnos quién era ella antes de que existieran todas esas fotos.

Con John fue un proceso diferente, porque su estilo estaba más documentado y respondía a una estética muy clásica americana. La idea era que ambos personajes se vieran coherentes juntos, que sus estilos dialogaran entre sí sin perder su identidad.

Captura de Pantalla 2026-03-09 a la(s) 20.11.54.png
Sarah Pidgeon y Paul Kelly en un fotograma de las serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. (Cortesia. )

La boda de Carolyn y John es uno de los momentos más icónicos de su historia. ¿Cómo fue recrear esa escena?

Muy interesante porque, de alguna manera, la ficción terminó imitando a la vida real. Tuvimos varias pruebas con Sarah para ajustar el vestido de novia, diseñado originalmente por Narciso Rodriguez, y lo terminamos la noche antes de filmar, alrededor de las dos de la mañana. Al día siguiente filmamos la escena de la boda en un lugar bastante remoto. Había barro, hacía mucho calor y estábamos perdiendo la luz del día.

Cuando finalmente estuvimos listos, el sol estaba cayendo y tuvimos que filmar todo muy rápido. La escena que se ve en pantalla prácticamente se grabó en unos quince minutos. Fue uno de esos momentos en los que la magia del cine sucede justo a tiempo.

Hoy, con la serie convertida en uno de los títulos más comentados del momento, queda claro que el estilo de Carolyn Bessette-Kennedy sigue tan vigente como hace tres décadas. Y detrás de esa recreación que hoy inspira a una nueva generación está el trabajo meticuloso de Rudy Mance, el estilista que logró devolver a la pantalla uno de los legados de moda más influyentes de los años noventa.

