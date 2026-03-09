"Carolyn Bessette es casi mítica”: Rudy Mance habla del reto de recrear su estilo en la serie 'Love Story'

¿Cuál fue uno de los mayores retos al recrear el estilo de Carolyn Bessette?

Ella es casi mítica. Era completamente de su tiempo, pero también estaba adelantada a él, y de alguna manera siempre se mantuvo clásica. Creo que por eso la gente se identifica tanto con su estilo. Para nosotros se convirtió en una especie de búsqueda del tesoro encontrar esas piezas. Buscamos en tiendas vintage en Nueva York y Los Ángeles, pero también en eBay europeo, Etsy y en Tokio, básicamente en cualquier lugar donde pudiéramos encontrar algo que se pareciera a lo que ella usaba. Y si no lo encontrábamos, lo recreábamos lo mejor posible.

Carolyn Bessette Kennedy en la New York Municipal Art Society Gala en 1998. (Robin Platzer/Getty Images)

¿Qué es lo que más te gusta personalmente de su estilo?

Era muy real. Nunca parecía que estuviera esforzándose demasiado o tratando de verse perfecta. Era una de las it girls originales. Tenía estilo, conocía la ropa y sabía qué le funcionaba. Desde que empecé en la industria de la moda en Nueva York, ella siempre estaba en los mood boards. Todo el mundo quería vestir como ella.

En realidad su estilo es muy simple: se trata de la calidad de las prendas, la sastrería y las siluetas.

Durante el proceso de investigación, ¿hubo alguna pieza que fuera especialmente emocionante encontrar?

Sí, el abrigo militar color camel de Prada que Carolyn usó tantas veces y que se volvió icónico. Cuando encontramos el original fue como hallar el santo grial. Le quedaba perfecto a Sarah, pero las mangas eran demasiado cortas. Como la pieza estaba prestada, pedimos permiso para hacer una restauración muy cuidadosa: retiramos los puños, buscamos una tela similar, la limpiamos varias veces para igualar la textura, la teñimos y la volvimos a colocar.

Revisé el abrigo bajo diferentes tipos de luz para asegurarme de que se viera exactamente como en las fotografías. Ese es el que aparece en la serie.