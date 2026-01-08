Huida fallida, golpes y heridas: Los detalles de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Los detalles crudos de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Según informes oficiales citados por CNN, durante la intensa operación (planeada por el gobierno de Estados Unidos como parte de una campaña contra el narcotráfico y el “narcoestado” venezolano) Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, corrieron dentro de la residencia y trataron de ocultarse detrás de una pesada puerta de acero con marco bajo, lo que provocó que ambos se golpearan la cabeza contra ese acceso mientras intentaban pasar.

Tras ser interceptados por los operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos, los dos recibieron atención médica básica en el lugar antes de ser trasladados.

Nicolás Maduro y Cilia Flores con sus bragas.



Estamos viendo en vivo lo que será contado dentro de muchos años en los libros de historia. pic.twitter.com/9DEAMToOqR — Mr Vinotinto🇻🇪 (@mrvinotinto_) January 5, 2026

Posteriormente, la pareja fue llevada a Nueva York, donde compareció ante un tribunal federal. En esa audiencia, se observaron lesiones visibles en ambos: el abogado de Cilia Flores informó al juez que ella “sufrió lesiones importantes” durante su detención y solicitó radiografías y evaluaciones médicas completas, pues podría tener una fractura o hematoma significativo en las costillas.

Durante la audiencia, Flores se vio tambaleándose y agachando la cabeza en varias ocasiones, mientras que Maduro mostró dificultades para sentarse y levantarse. Los bocetos de la sala incluso mostraron a Flores con vendajes en la cabeza.

Funcionarios estadounidenses indicaron que las lesiones no fueron consecuencia del fuego enemigo directo, sino del forcejeo durante el intento de huida. Tras su arresto, ambos recibieron primeros auxilios por parte de miembros de la Fuerza Delta antes de ser llevados fuera del país para enfrentar cargos federales por narcotráfico, conspiración y otros delitos.

Maduro y Cilia Flores (X)

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que Maduro sufrió una herida en la pierna y Flores golpes en la cabeza y el cuerpo, aunque aseguró que ambos están “mejorando” de las dolencias luego del operativo que dejó decenas de muertos entre militares venezolanos y extranjeros. Además, Cabello afirmó que fue ella misma quien pidió ser detenida junto a su marido frente a la intención de las tropas estadounidenses de capturarlo.