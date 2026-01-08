En un operativo de alto impacto que marca un hito en la política internacional, el ahora ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras intentaban escapar durante la captura por fuerzas estadounidenses en Caracas, ocurrida el pasado 3 de enero. Ambos fueron trasladados bajo custodia a Estados Unidos para enfrentar cargos federales, y su comparecencia ante un tribunal en Nueva York reveló las secuelas físicas del violento arresto.
Huida fallida, golpes y heridas: Los detalles de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
Los detalles crudos de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
Según informes oficiales citados por CNN, durante la intensa operación (planeada por el gobierno de Estados Unidos como parte de una campaña contra el narcotráfico y el “narcoestado” venezolano) Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, corrieron dentro de la residencia y trataron de ocultarse detrás de una pesada puerta de acero con marco bajo, lo que provocó que ambos se golpearan la cabeza contra ese acceso mientras intentaban pasar.
Tras ser interceptados por los operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos, los dos recibieron atención médica básica en el lugar antes de ser trasladados.
Nicolás Maduro y Cilia Flores con sus bragas.— Mr Vinotinto🇻🇪 (@mrvinotinto_) January 5, 2026
Estamos viendo en vivo lo que será contado dentro de muchos años en los libros de historia. pic.twitter.com/9DEAMToOqR
Posteriormente, la pareja fue llevada a Nueva York, donde compareció ante un tribunal federal. En esa audiencia, se observaron lesiones visibles en ambos: el abogado de Cilia Flores informó al juez que ella “sufrió lesiones importantes” durante su detención y solicitó radiografías y evaluaciones médicas completas, pues podría tener una fractura o hematoma significativo en las costillas.
Durante la audiencia, Flores se vio tambaleándose y agachando la cabeza en varias ocasiones, mientras que Maduro mostró dificultades para sentarse y levantarse. Los bocetos de la sala incluso mostraron a Flores con vendajes en la cabeza.
Funcionarios estadounidenses indicaron que las lesiones no fueron consecuencia del fuego enemigo directo, sino del forcejeo durante el intento de huida. Tras su arresto, ambos recibieron primeros auxilios por parte de miembros de la Fuerza Delta antes de ser llevados fuera del país para enfrentar cargos federales por narcotráfico, conspiración y otros delitos.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que Maduro sufrió una herida en la pierna y Flores golpes en la cabeza y el cuerpo, aunque aseguró que ambos están “mejorando” de las dolencias luego del operativo que dejó decenas de muertos entre militares venezolanos y extranjeros. Además, Cabello afirmó que fue ella misma quien pidió ser detenida junto a su marido frente a la intención de las tropas estadounidenses de capturarlo.
Chavistas marchan en Venezuela para exigir la liberación de Maduro y Cilia Flores
Miles de jóvenes y simpatizantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se movilizaron el 7 de enero en Caracas, Venezuela, para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras su captura en una operación militar estadounidense en el país suramericano.
La protesta, que se suma a varias realizadas en los últimos días por sectores del chavismo, refleja el clima de tensión política que vive la nación caribeña.
La marcha partió al mediodía desde la residencia estudiantil Livia Governeur, cerca de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y se dirigió hacia el liceo Andrés Bello, un importante centro educativo público del oeste de la capital.
🇻🇪 | Miles de personas marchan en Venezuela contra la agresión imperialista de EE.UU y exigiendo la liberación de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/ggnnNq1hwW— OɾιoƖ Sabata (@oriolsabata) January 6, 2026
Los manifestantes, principalmente jóvenes afines al chavismo, portaban pancartas, banderas venezolanas y consignas en apoyo a Maduro y Flores, a quienes consideran víctimas de una “agresión imperialista” por parte de Estados Unidos.
El jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, aseguró en redes sociales que la movilización también busca “denunciar los ataques imperiales” y “defender la soberanía” de Venezuela, enfatizando que el pueblo unido “defiende el legado del comandante Chávez y el futuro de la Patria”.