Viajes y gourmet

ISMO: el restaurante de la Roma Norte que conquistó a Bad Bunny en su paso por CDMX

ISMO se ha convertido en uno de los restaurantes más comentados de la Roma Norte: una propuesta gastronómica europea contemporánea, fondues icónicas y un ambiente que ya atrajo a Bad Bunny.
lun 15 diciembre 2025 04:27 PM
ismo_badbunny.jpg
Bad Bunny en el restaurante ISMO de la Ciudad de México. (Instagram )

En pleno corazón de la Roma Norte se encuentra ISMO, un restaurante-bar que en los últimos meses ha marcado tendencia no solo por su propuesta culinaria sofisticada y contemporánea, sino por convertirse en punto de encuentro de celebridades y amantes de la gastronomía. La noche en que Bad Bunny eligió este lugar para cenar se sumó a la lista de hitos culturales del lugar, consolidándolo como uno de los spots obligados del momento en la capital mexicana.

Más allá del factor “celebrity”, ISMO se ha distinguido por ser un espacio donde gastronomía, diseño y música conviven como parte de una experiencia sensorial integral. Aquí no solo se come bien; se vive la noche.

Un concepto que va más allá del paladar

ISMO se define como un restaurante bistró de inspiración italo-suiza y europea contemporánea, con una carta que celebra ingredientes de temporada, preparaciones pensadas para compartir y una ojo creativo que se siente en cada plato.

El ambiente es cosmopolita y relajado, ideal para una cena con amigos, una cita o cualquier ocasión especial. La música curada cuidadosamente acompaña la experiencia, y al caer la noche el lugar se transforma con ISMO Sonoro —un rincón musical donde DJs y sonidos eclécticos complementan la velada.

Welcome to the velvet riot. 🪖 @ismo_____________ Photography X @arturo.gomz (2).jpg
ismo un must en la colonia Roma de la CDMX. (Cortesía. )

Must-try: lo que tienes que pedir en tu visita

Aunque la carta es variada, hay varios platos estrella que los comensales y críticos coinciden en destacar:

Fondues para compartir

Una de las propuestas más celebradas del menú son las fondues —especialidades que combinan quesos premium como emmental, provolone y brie y se sirven con acompañamientos que invitan a compartir. Estas preparaciones se han convertido en un emblema del lugar, perfectas para comenzar la noche con estilo.

Roast Prime Rib

Considerado un must dentro de los fuertes, este corte se presenta jugoso y en su punto, acompañado de puré cremoso y vegetales que complementan la experiencia sin opacar el sabor principal.

Pastas y clásicos europeizados

Entre las entradas y platos principales destacan opciones como rigatoni al pesto con nuez de la India y burrata, fusilli alla vodka con panceta, y tagliatelle a la mantequilla trufada, todas con un sello de sofisticación y cuidado técnico que las hace dignas de compartir.

Mixología y postres

La carta de cócteles, desde clásicos hasta creaciones de autor, es otro punto fuerte que complementa la velada. Para cerrar, opciones como el crumble con helado de durazno o la fondue dulce de leche ponen el toque final perfecto a la experiencia gastronómica.

ismo_badbunny_dishes.jpg
La propuesta gastronómica de Ismo en Ciudad de México. (Jonathan Saldaña. )

Un destino gastronómico con carácter

Aunque la gran mayoría de reseñas destacan la calidad de la cocina y el ambiente (4.3 estrellas en valoraciones recientes), algunos comensales señalan áreas de mejora en servicio o logística durante momentos de gran afluencia.

Sin embargo, la experiencia como conjunto —desde el diseño interior hasta la música y la comida— hace de ISMO un lugar que sigue en tendencia y que, sin duda, merece estar en el radar de quienes buscan lo último en la escena gastronómica de CDMX.

Dirección: Durango 175B, Roma Norte, Ciudad de México.

📱 Instagram: @ismo_____________

