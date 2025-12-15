ISMO: el restaurante de la Roma Norte que conquistó a Bad Bunny en su paso por CDMX

Un concepto que va más allá del paladar

ISMO se define como un restaurante bistró de inspiración italo-suiza y europea contemporánea, con una carta que celebra ingredientes de temporada, preparaciones pensadas para compartir y una ojo creativo que se siente en cada plato.

El ambiente es cosmopolita y relajado, ideal para una cena con amigos, una cita o cualquier ocasión especial. La música curada cuidadosamente acompaña la experiencia, y al caer la noche el lugar se transforma con ISMO Sonoro —un rincón musical donde DJs y sonidos eclécticos complementan la velada.

ismo un must en la colonia Roma de la CDMX. (Cortesía. )

Must-try: lo que tienes que pedir en tu visita

Aunque la carta es variada, hay varios platos estrella que los comensales y críticos coinciden en destacar:

Fondues para compartir

Una de las propuestas más celebradas del menú son las fondues —especialidades que combinan quesos premium como emmental, provolone y brie y se sirven con acompañamientos que invitan a compartir. Estas preparaciones se han convertido en un emblema del lugar, perfectas para comenzar la noche con estilo.

Roast Prime Rib

Considerado un must dentro de los fuertes, este corte se presenta jugoso y en su punto, acompañado de puré cremoso y vegetales que complementan la experiencia sin opacar el sabor principal.

