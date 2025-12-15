ISMO: el restaurante de la Roma Norte que conquistó a Bad Bunny en su paso por CDMX

En pleno corazón de la Roma Norte se encuentra ISMO, un restaurante-bar que en los últimos meses ha marcado tendencia no solo por su propuesta culinaria sofisticada y contemporánea, sino por convertirse en punto de encuentro de celebridades y amantes de la gastronomía. La noche en que Bad Bunny eligió este lugar para cenar se sumó a la lista de hitos culturales del lugar, consolidándolo como uno de los spots obligados del momento en la capital mexicana.
Más allá del factor “celebrity”, ISMO se ha distinguido por ser un espacio donde gastronomía, diseño y música conviven como parte de una experiencia sensorial integral. Aquí no solo se come bien; se vive la noche.