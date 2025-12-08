La Ciudad de México ya está viviendo la fiebre por Bad Bunny. Con ocho fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros, su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour promete convertirse en uno de los eventos más grandes, y comentados, del año.
La Casita de Bad Bunny: origen, significado y cómo cambia su show en CDMX
¿Qué es “La Casita”? Origen, significado y función dentro del concierto de Bad Bunny
En medio de toda esta euforia, un elemento del show se ha robado la atención de quienes ya han visto la gira en otros países y de quienes están por vivirla en la capital: La Casita, un segundo escenario que no solo cambia la dinámica del concierto, sino que también carga con historia, simbolismo y hasta polémica.
“La Casita” nació hace poco, como parte del universo visual y conceptual del tour. La idea: reproducir una vivienda tradicional puertorriqueña; una casa humilde de barrio, con colores, nostalgia, vibra caribeña, trasladada a escenario. La primera aparición de este escenario fue durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico para su show “No me quiero ir de aquí”, y al ver la conexión que generaba con el público, el artista decidió integrarla formalmente a su gira mundial.
Inspirada en casas tradicionales de Puerto Rico, La Casita está basada en una vivienda real en Humacao, donde se filmó el cortometraje Debí tirar más fotos. Diseñada por Mayna Magruder Ortiz y construida con Rafael Pérez Rodríguez, combina raíces, colores y nostalgia en el escenario.
Dentro de la estructura, “La Casita” funciona como un segundo escenario más íntimo. Durante parte del concierto, Bad Bunny abandona la gigantografía del escenario principal para trasladarse a “la casa”: ahí interpreta canciones en versión más relajada, cercana, acompañadas de invitados, luces suaves, tal vez acústicos, y una atmósfera que contrasta con la fiesta masiva.
Ese contraste, entre la energía explosiva habitual del cantante y la sencillez hogareña representada por “La Casita”, no es casual: busca evocar raíces, nostalgia, comunidad. Es una experiencia que muchos describen como uno de los momentos más especiales de la noche.
¿Por qué causa polémica La Casita en los conciertos de Bad Bunny en la CDMX?
Para la gira en la CDMX, “La Casita” fue confirmada como parte del montaje del show, lo que generó un nuevo mapa de secciones en el estadio. Pero la decisión no estuvo exenta de críticas: muchos fans con boletos más caros; PIT, Preferente y General A, notaron que “La Casita” quedará ubicada en la sección General B, la cual es más accesible, lo que significa que quienes pagaron más podrían quedar relativamente lejos durante ese segmento íntimo del concierto.
Al mismo tiempo, hay quienes defienden la medida: aseguran que “La Casita” está pensada como un gesto de cercanía, como democratizar una experiencia especial para fans con entradas más económicas, reforzando la idea de comunidad y autenticidad del artista.
Por otra parte, quienes compraron entradas en General B, argumentan que La Casita roba espacio, además de que obstaculiza la vista al escenario principal.
Más allá del debate logístico, “La Casita” simboliza algo más profundo: una mezcla entre espectáculo global y raíces culturales, entre éxito masivo y nostalgia de barrio. Para muchos, representa un puente entre la fama internacional de Bad Bunny y sus orígenes, un recordatorio de dónde viene.