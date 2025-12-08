La Casita de Bad Bunny: origen, significado y cómo cambia su show en CDMX

¿Qué es “La Casita”? Origen, significado y función dentro del concierto de Bad Bunny

En medio de toda esta euforia, un elemento del show se ha robado la atención de quienes ya han visto la gira en otros países y de quienes están por vivirla en la capital: La Casita, un segundo escenario que no solo cambia la dinámica del concierto, sino que también carga con historia, simbolismo y hasta polémica.

“La Casita” nació hace poco, como parte del universo visual y conceptual del tour. La idea: reproducir una vivienda tradicional puertorriqueña; una casa humilde de barrio, con colores, nostalgia, vibra caribeña, trasladada a escenario. La primera aparición de este escenario fue durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico para su show “No me quiero ir de aquí”, y al ver la conexión que generaba con el público, el artista decidió integrarla formalmente a su gira mundial.

Inspirada en casas tradicionales de Puerto Rico, La Casita está basada en una vivienda real en Humacao, donde se filmó el cortometraje Debí tirar más fotos. Diseñada por Mayna Magruder Ortiz y construida con Rafael Pérez Rodríguez, combina raíces, colores y nostalgia en el escenario.

Dentro de la estructura, “La Casita” funciona como un segundo escenario más íntimo. Durante parte del concierto, Bad Bunny abandona la gigantografía del escenario principal para trasladarse a “la casa”: ahí interpreta canciones en versión más relajada, cercana, acompañadas de invitados, luces suaves, tal vez acústicos, y una atmósfera que contrasta con la fiesta masiva.

Bad Bunny (Getty Images)

Ese contraste, entre la energía explosiva habitual del cantante y la sencillez hogareña representada por “La Casita”, no es casual: busca evocar raíces, nostalgia, comunidad. Es una experiencia que muchos describen como uno de los momentos más especiales de la noche.