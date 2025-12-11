Bad Bunny se cae en 'La Casita' durante su primer concierto en la CDMX

Bad Bunny sufre aparatosa caída desde ‘La Casita’ en su primer concierto en la CDMX

La noche del 10 de diciembre, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, arrancó con energía su primer concierto en la Ciudad de México dentro de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, celebrado en el Estadio GNP Seguros.

La euforia entre los fans era tan garnde desde antes de que empezara el espectáculo, que incluso algunos seguidores instalaron campamentos alrededor del recinto para asegurar su lugar.

La producción del concierto contó con una de las estructuras más comentadas del tour: “La Casita”, un escenario elevado que recrea una casa típica caribeña y que se ha convertido en un punto de interacción con el público.

Sin embargo, fue precisamente en esa plataforma donde ocurrió el percance. Durante la interpretación de “Efecto”, Bad Bunny se desplazaba sobre "La Casita" cuando perdió el equilibrio y resbaló, quedando unos segundos en el suelo antes de reincorporarse.

Lejos de generar alarma, la caída provocó risas y aplausos por parte de los asistentes, quienes lo animaron mientras el artista se levantaba y continuaba con su show con una sonrisa. El momento se viralizó de inmediato, alimentando memes, comentarios y videos en distintas redes sociales.