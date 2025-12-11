Bad Bunny se cae en 'La Casita' durante su primer concierto en la CDMX

En su primer concierto en la Ciudad de México, el astro del reguetón Bad Bunny vivió un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales: mientras interpretaba uno de sus temas sobre el escenario secundario conocido como “La Casita”, el cantante resbaló y cayó al piso.
La noche del 10 de diciembre, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, arrancó con energía su primer concierto en la Ciudad de México dentro de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, celebrado en el Estadio GNP Seguros.
La euforia entre los fans era tan garnde desde antes de que empezara el espectáculo, que incluso algunos seguidores instalaron campamentos alrededor del recinto para asegurar su lugar.
La producción del concierto contó con una de las estructuras más comentadas del tour: “La Casita”, un escenario elevado que recrea una casa típica caribeña y que se ha convertido en un punto de interacción con el público.
Sin embargo, fue precisamente en esa plataforma donde ocurrió el percance. Durante la interpretación de “Efecto”, Bad Bunny se desplazaba sobre "La Casita" cuando perdió el equilibrio y resbaló, quedando unos segundos en el suelo antes de reincorporarse.
Lejos de generar alarma, la caída provocó risas y aplausos por parte de los asistentes, quienes lo animaron mientras el artista se levantaba y continuaba con su show con una sonrisa. El momento se viralizó de inmediato, alimentando memes, comentarios y videos en distintas redes sociales.
¡PONGAN PISO! Bad Bunny se cayó en su primera presentación en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/YKd8eusGV9— Indie 505 (@Indie5051) December 11, 2025
Bad Bunny llega a la CDMX y va de incógnito a una función de lucha libre
Bad Bunny llegó a la Ciudad de México para iniciar su serie de conciertos como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en el Estadio GNP Seguros, programados del 10 al 21 de diciembre.
Antes de su primera presentación, el artista acudió la noche del 9 de diciembre a una función de lucha libre en la emblemática Arena México. Para pasar desapercibido, llegó vestido con sudadera con capucha y una máscara del legendario luchador Místico, un gesto que generó sorpresa entre los asistentes.
Su presencia en primera fila fue captada en videos y fotos que se viralizaron en redes sociales, y más tarde fue confirmada por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que celebró su asistencia con un mensaje en redes destacando que el multigalardonado cantante “vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!”
Bad Bunny ofrecerá ocho conciertos en CDMX durante su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour
Bad Bunny se presentará en ocho días distintos en la Ciudad de México como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en el Estadio GNP Seguros. Las fechas programadas abarcan gran parte de diciembre de 2025 e incluyen los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, ofreciendo una experiencia extensa para sus fans mexicanos en uno de los tours más esperados del año.
Esta serie de presentaciones convierte a la capital del país en una de las paradas más extensas de toda la gira, consolidando el enorme impacto del artista en la escena internacional y llenando de música urbana y reguetón los escenarios mexicanos durante más de dos semana