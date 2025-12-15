Grabando en la oficina: el proyecto que convierte el horario godín en la nueva sesión musical imperdible

No hay duda: la forma en la que consumimos música ha cambiado, y Grabando en la oficina, la nueva plataforma de artistas emergentes lo entiende muy bien.
Pero, ¿qué es exactamente? Imagina un formato íntimo donde el escenario es, literalmente, una oficina como cualquier otra; con escritorios, sillas y computadoras, en el que los artistas que escuchas sin parar en TikTok, festivales y en las bocinas del coche a las 2 de la mañana, encuentran un espacio para hacer shows de una forma mucho más directa que conecta especialmente con las audiencias digitales.
Publicidad
Sofía Thompson, El Bogueto, Kevys y Maykyy, Vanessa Zamora, Simpson Ahuevo, La Texana y Uzielito Mix son algunos de los músicos que forman parte de la primera temporada. Cada uno, desde su propio género (desde pop alternativo, urbano y rap hasta propuestas híbridas) representa una nueva etapa de la música hecha en México: artistas en pleno crecimiento, con comunidades fieles y canciones que ya forman parte del soundtrack de una nueva audiencia.
Ellos llegaron a la oficina para esta sesión fotográfica y, con la actitud que los caracteriza, nos revelan cómo se sienten al ser parte de un proyecto que los pone en primer plano justo en el momento en el que sus carreras comienzan a despegar.
El Bogueto, con tan solo 27 años, se ha convertido en un favorito del rap y el reggaetón en México. Canciones como “Cuando no era cantante” y “Nena moxita” figuran entre las más escuchadas del país, y Billboard lo señala como una de las apuestas mexicanas con mayor crecimiento de la última década. Para él, ser parte de este proyecto es una emoción total: “la escenografía y toda la producción me parece increíble”, comparte. Además, no fue el típico creador que desde niño soñó con lo que hoy es: “yo cursaba la universidad cuando nació ese sueño, no soy el clásico artista que desde morrito quería ser cantante, fue más grande, a mis 23 años”, añade.
También está Sofía Thompson, que llega con esa aura indie que la ha puesto en el radar de medios como Rolling Stone México desde el año pasado. Con temas como “Arde”, “Distintos” y “Cara a cara”, ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y ha presentado su música en recintos como el Lunario del Auditorio Nacional y el Foro Indie Rocks!, además de festivales importantes. “Desde los 12 años, cuando grabé mi primer demo con covers supe que me quería dedicar a la música”, y hoy ese demo y todos los años de esfuerzo están dando frutos, a nosotros y a Grabando en la oficina nos queda claro.
Publicidad
Por otro lado están Kevys y Maykyy, los hermanos Hurtado Paredes, con una química musical extremadamente natural. Su proyecto destaca por un sonido que mezcla romance, flow callejero y beats pegajosos. Con canciones como “Desnúdate”, “Cielo” y “La noche”, han acumulado millones de reproducciones y hoy cuentan con más de 300 mil oyentes mensuales en Spotify. Su historia empezó por una típica discusión entre hermanos, Kevin nos cuenta “estaba aburrido a media pandemia y le dije a José que quería hacer una canción, él me respondió que para qué si no me iba a salir, y así fue como me dieron ganas de empezar y hacerlo para callarle la boca”.
Vanessa Zamora, con su coolness natural y una propuesta que se mueve entre el pop alternativo y el indie latino, era una presencia obligada en el proyecto por esa afinidad con los formatos íntimos y sin pose, donde la música se pone al frente y todo lo demás estorba. Con canciones como “No jaló” y “Malas amistades”, que ya superan los ocho millones de reproducciones en plataformas digitales, logró dar un salto importante dentro de la industria y conectar con una audiencia cada vez más amplia. Cuando le preguntamos cuál sería el único álbum que podría escuchar el resto de su vida, en confianza nos dice “Música para una película que no existe de Vanessa Zamora”, dejándonos claro que sabe que lo está haciendo bien.
Y Simpson Ahuevo, siempre fiel a su estilo y a su narrativa directa, representa una pieza clave del rap mexicano contemporáneo. Con una carrera que comenzó en el underground y lo llevó a escenarios masivos, ha colocado canciones como “Mextasis”, “Arre” y “Despierto” entre las más escuchadas del género. Sus números hablan solos, millones de reproducciones en plataformas digitales y una base de oyentes constante que lo mantiene como uno de los artistas más relevantes del hip hop nacional. “Yo creo que si fuera el típico godín estaría enviando correos”, nos dice entre risas.
Uzielito Mix, por su parte, es uno de los productores y DJs más influyentes del movimiento urbano actual. Su nombre aparece detrás de algunos de los tracks más virales del reggaetón mexicano, colaborando con artistas como El Bogueto, Bellakath y otros exponentes clave. Con millones de streams acumulados y presencia constante en playlists virales, Uzielito Mix ha sido fundamental para llevar el sonido del barrio a un nivel mainstream, consolidándose como una figura imprescindible cuando se habla de flow urbano hecho en México. “Una canción que podría escuchar on repeat y no cansarme nunca es la de “Cuando no era cantante” de El Bogueto”, nos cuenta.
También estuvo presente La Texana, quien aportó esa vibe fresca que conecta perfecto con la nueva ola de artistas que están redefiniendo la escena musical. Nos cuenta que “el mejor concierto al que he ido en mi vida fue el de Zoé hace poco”, dejando ver ese lado fan que también la atraviesa como artista. Su participación dejó claro que Grabando en la oficina no sólo reúne a nombres consolidados, sino que también apuesta por voces que vienen empujando fuerte y que vale la pena tener en el radar desde ya.
Publicidad
Al final, la magia de Grabando en la oficina está en que mezcla algo muy simple con el poder que tiene ver a los artistas fuera del escenario y dentro de un espacio que invita a bajar la guardia. Si la temporada uno está así de buena, no queremos imaginar lo que se viene. Pero mientras tanto, nos quedamos con esto: México tiene talento para rato y, por suerte, también espacios donde verlo sin filtros.
El proyecto que comenzó en septiembre de 2024, se ha convertido en una de las plataformas favoritas para descubrir artistas nuevos en nuestro país, con miles de visitas en cada sesión ¡Puedes encontrarlos en su canal de YouTube!