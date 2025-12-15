Grabando en la oficina: el proyecto que convierte el horario godín en la nueva sesión musical imperdible

Por otro lado están Kevys y Maykyy, los hermanos Hurtado Paredes, con una química musical extremadamente natural. Su proyecto destaca por un sonido que mezcla romance, flow callejero y beats pegajosos. Con canciones como “Desnúdate”, “Cielo” y “La noche”, han acumulado millones de reproducciones y hoy cuentan con más de 300 mil oyentes mensuales en Spotify. Su historia empezó por una típica discusión entre hermanos, Kevin nos cuenta “estaba aburrido a media pandemia y le dije a José que quería hacer una canción, él me respondió que para qué si no me iba a salir, y así fue como me dieron ganas de empezar y hacerlo para callarle la boca”.

Vanessa Zamora, con su coolness natural y una propuesta que se mueve entre el pop alternativo y el indie latino, era una presencia obligada en el proyecto por esa afinidad con los formatos íntimos y sin pose, donde la música se pone al frente y todo lo demás estorba. Con canciones como “No jaló” y “Malas amistades”, que ya superan los ocho millones de reproducciones en plataformas digitales, logró dar un salto importante dentro de la industria y conectar con una audiencia cada vez más amplia. Cuando le preguntamos cuál sería el único álbum que podría escuchar el resto de su vida, en confianza nos dice “Música para una película que no existe de Vanessa Zamora”, dejándonos claro que sabe que lo está haciendo bien.

Y Simpson Ahuevo, siempre fiel a su estilo y a su narrativa directa, representa una pieza clave del rap mexicano contemporáneo. Con una carrera que comenzó en el underground y lo llevó a escenarios masivos, ha colocado canciones como “Mextasis”, “Arre” y “Despierto” entre las más escuchadas del género. Sus números hablan solos, millones de reproducciones en plataformas digitales y una base de oyentes constante que lo mantiene como uno de los artistas más relevantes del hip hop nacional. “Yo creo que si fuera el típico godín estaría enviando correos”, nos dice entre risas.

Uzielito Mix, por su parte, es uno de los productores y DJs más influyentes del movimiento urbano actual. Su nombre aparece detrás de algunos de los tracks más virales del reggaetón mexicano, colaborando con artistas como El Bogueto, Bellakath y otros exponentes clave. Con millones de streams acumulados y presencia constante en playlists virales, Uzielito Mix ha sido fundamental para llevar el sonido del barrio a un nivel mainstream, consolidándose como una figura imprescindible cuando se habla de flow urbano hecho en México. “Una canción que podría escuchar on repeat y no cansarme nunca es la de “Cuando no era cantante” de El Bogueto”, nos cuenta.

También estuvo presente La Texana, quien aportó esa vibe fresca que conecta perfecto con la nueva ola de artistas que están redefiniendo la escena musical. Nos cuenta que “el mejor concierto al que he ido en mi vida fue el de Zoé hace poco”, dejando ver ese lado fan que también la atraviesa como artista. Su participación dejó claro que Grabando en la oficina no sólo reúne a nombres consolidados, sino que también apuesta por voces que vienen empujando fuerte y que vale la pena tener en el radar desde ya.