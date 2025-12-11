Julieta Venegas levanta la mano para cantar con Bad Bunny en la CDMX

Julieta Venegas levanta la mano para cantar con Bad Bunny frente a miles en la CDMX

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Julieta Venegas no dudó en expresar su entusiasmo por sumarse a los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México.

Bad Bunny (Instagram / Bad Bunny)

Con su característico sentido del humor, la cantautora comentó entre risas: “Pues sí, me encantaría… ¡Benito, escucha a México!”, al ser cuestionada sobre si había recibido alguna invitación formal.

Aunque todavía no ha recibido la invitación, Venegas aseguró que su ilusión sigue intacta y que la posibilidad de subir al escenario junto al reguetonero continúa abierta. Además, confirmó que, aunque no haya una colaboración, planea asistir a alguno de los conciertos del puertorriqueño en la CDMX.