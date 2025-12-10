¡Ya está en México! Bad Bunny va a la lucha libre y se pone la de Místico

Bad Bunny disfruta de la función de lucha libre en la Arena México

La Arena México tuvo una visita inesperada durante la noche del martes de Lucha Libre: Bad Bunny apareció en primera fila usando una máscara de Místico intentando pasar desapercibido. El cantante disfrutó de toda la función, especialmente de la participación del “Rey de Plata y Oro”, quien protagonizó la lucha estelar de la noche.

Bad Bunny en la lucha libre (Instagram)

La presencia del artista quedó registrada por numerosos fanáticos en redes sociales y más tarde fue confirmada por el propio Consejo Mundial de Lucha Libre.

“¡Debí tirar más fotos!”, se escribió en las redes sociales del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en alusión al álbum del puertorriqueño, quien este miércoles 10 de diciembre dará inicio a su gira de conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

“El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!”, agregó. "Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo", indicó el Consejo.



¡Debi tirar más fotos! 📸🫣 El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico! 🤩✨ #BadBunny #DTMF #MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/aShFvT82iz — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 10, 2025

Los videos y fotografías no tardaron en hacerse virales, especialmente el momento en que Bad Bunny entra a la arena acompañado de su equipo de seguridad, quienes también llevaban máscaras. El cantante se sentó en la primera fila para disfrutar la función; además de la icónica máscara, usó una sudadera negra que completó su discreto look.