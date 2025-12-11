“Gracias por quererme tanto”, el gran arranque de los conciertos de Bad Bunny en CDMX

Así arrancaron los conciertos de Bad Bunny en CDMX (Cortesía)

Bad Bunny: un embajador que pone el nombre de Puerto Rico en alto

La evolución artística de Benito Martínez también se refleja en escena. Su propuesta actual combina la potencia del trap y el reggaetón con ritmos profundamente puertorriqueños, percusiones caribeñas, metales y texturas que dialogan con la tradición de su isla. Ese cruce sonoro adquiere otra dimensión en vivo: el montaje es preciso, su voz se escucha más sólida que nunca y el concierto se desarrolla como un espectáculo integral, construido con intención y detalle.

La noche abrió con “La Mudanza”, seguida de “Callaíta” y de una de las más coreadas del show: “Baile Inolvidable”. Desde esos primeros temas quedó claro el espíritu del DTMF World Tour: vivir el presente, celebrar el momento y abrazar la unión. Bad Bunny lo expresó en uno de los instantes más emotivos, cuando tomó el micrófono para dirigirse directamente al público mexicano:

Así arrancaron los conciertos de Bad Bunny en CDMX (Selene Alaíde )

“Muchas gracias México. Gracias por quererme tanto. La noche apenas está empezando y nosotros vinimos aquí para una sola cosa: disfrutar todos en unión. Este show trata de ustedes, de nosotros, de todos los que estamos aquí juntos. La unión de Puerto Rico con México y Latinoamérica”, comentó.

“De poder olvidar por un momento todo lo que está pasando afuera y disfrutar esta noche. Disfrutar este momento que no se va a repetir. Así que canten lo más que puedan, bailen lo más que puedan. Disfruten y conviertan esta noche en una que sea única.”