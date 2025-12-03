Invencibles: Bad Bunny, Taylor Swift, Peso Pluma, Karol G y más son los artistas más escuchados en Spotify durante 2025

Bad Bunny encabeza el Top 10 de artistas más escuchados en 2025 en Spotify

El gran protagonista del Top 10 de artistas más escuchados durante 2025 en Spotify es Bad Bunny, quien alcanzó 19 mil 800 millones de reproducciones globales, coronándose como el artista más escuchado del planeta.

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Bad Bunny consolidó su liderazgo en 2025 con temas como “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE” y “NUEVAYoL”, todos incluidos en su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que se convirtió en el más reproducido del planeta.

Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo en Spotify durante 2025 (Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Este disco no solo impulsó el dominio del artista puertorriqueño en streams, sino que también inspiró su gira mundial homónima en 2025, que generó un impacto económico de más de 400 millones de dólares en Puerto Rico a través de su residencia “No Me Quiero Ir de Aquí”, con 31 fechas en El Choliseo, que atrajeron a cerca de 600 mil espectadores y elevaron el pronóstico de crecimiento económico de la isla al 0.4 por ciento según estimaciones de Moody Analytics.

Bad Bunny generó más de 85 millones de dólares en regalías digitales durante 2025, gracias a su volumen de reproducciones y giras internacionales, incluyendo donaciones parciales de su tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” a la Good Bunny Foundation para apoyar comunidades hispanas a través de arte y educación.