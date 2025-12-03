Spotify lanzó su conteo anual, Wrapped 2025, este 3 de diciembre; el tradicional resumen que revela los hábitos de escucha de más de 700 millones de usuarios y la lista de los artistas más escuchados durante 2025, entre quienes destacan Bad Bunny y Taylor Swift, así como el mexicano Peso Pluma y la colombiana Karol G.
Invencibles: Bad Bunny, Taylor Swift, Peso Pluma, Karol G y más son los artistas más escuchados en Spotify durante 2025
Bad Bunny encabeza el Top 10 de artistas más escuchados en 2025 en Spotify
El gran protagonista del Top 10 de artistas más escuchados durante 2025 en Spotify es Bad Bunny, quien alcanzó 19 mil 800 millones de reproducciones globales, coronándose como el artista más escuchado del planeta.
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Bad Bunny consolidó su liderazgo en 2025 con temas como “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE” y “NUEVAYoL”, todos incluidos en su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que se convirtió en el más reproducido del planeta.
Este disco no solo impulsó el dominio del artista puertorriqueño en streams, sino que también inspiró su gira mundial homónima en 2025, que generó un impacto económico de más de 400 millones de dólares en Puerto Rico a través de su residencia “No Me Quiero Ir de Aquí”, con 31 fechas en El Choliseo, que atrajeron a cerca de 600 mil espectadores y elevaron el pronóstico de crecimiento económico de la isla al 0.4 por ciento según estimaciones de Moody Analytics.
Bad Bunny generó más de 85 millones de dólares en regalías digitales durante 2025, gracias a su volumen de reproducciones y giras internacionales, incluyendo donaciones parciales de su tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” a la Good Bunny Foundation para apoyar comunidades hispanas a través de arte y educación.
Taylor Swift se coloca en el segundo lugar de los artistas más escuchados de 2025 en Spotify
Taylor Swift, por su parte, brilló con su duodécimo álbum The Life of a Showgirl, lanzado el 3 de octubre de 2025 y grabado en parte durante la etapa europea de su gira, que rompió récords de ventas y reproducciones con tracks producidos por Max Martin y Shellback, enfocados en un pop comercial masivo.
Este álbum surgió directamente de la inspiración de su monumental The Eras Tour, que concluyó el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver con 149 shows en 51 ciudades a lo largo de cinco continentes, generando más de 2 mil 200 millones de dólares en ingresos —la gira más lucrativa de la historia según Pollstar— y estableciendo seis récords Guinness, incluyendo el de mayor asistencia en un tour (más de 10 millones de fans).
Taylor Swift, aunque segunda en streams, lideró en ingresos por conciertos, con más de 2.200 millones de dólares recaudados en The Eras Tour, considerada la gira más lucrativa de la historia.
Wrapped 2025: las canciones y los álbumes más escuchados en Spotify en 2025
Top canciones globales de 2025
- “Die With A Smile” de Lady Gaga & Bruno Mars, con más de 1.7 mil millones de streams globales
- “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish
- “APT.” de ROSÉ and Bruno Mars
- “Ordinary” de Alex Warren
- “DtMF” de Bad Bunny
- “back to friends” de sombr
- “Golden” de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
- “luther (with sza)” de Kendrick Lamar
- “That's So True” de Gracie Abrams
- “WILDFLOWER” de Billie Eilish
Top álbumes globales de 2025:
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny
- KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) by KPop Demon Hunters Cast
- HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish
- SOS Deluxe: LANA de SZA
- Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter
- MAYHEM de Lady Gaga
- You'll Be Alright, Kid de Alex Warren
- I’m The Problem de Morgan Wallen
- GNX de Kendrick Lamar
- Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
Con información de Spotify y Agencia México