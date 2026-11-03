Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se quita legalmente el apellido del actor

Los hermanos de Vivienne que también dejaron el apellido Pitt

Vivienne ya había comenzado a utilizar públicamente el apellido de su mamá antes de solicitar el cambio legal. En mayo de 2024 apareció acreditada como Vivienne Jolie en el programa de mano de The Outsiders, el musical de Broadway producido por Angelina Jolie, en el que colaboró como asistente.

El segundo nombre de Vivienne, Marcheline, tiene un significado familiar: es un homenaje a su abuela materna, Marcheline Bertrand, mamá de Angelina, quien murió en 2007.

Su decisión sigue los pasos de otros tres hermanos. Shiloh fue la primera en iniciar el proceso: presentó su solicitud el 27 de mayo de 2024, justo el día en que cumplió 18 años. Un juez aprobó el cambio en agosto de ese mismo año y su nombre legal pasó a ser Shiloh Nouvel Jolie.

Maddox Chivan también solicitó retirar el apellido Pitt en mayo de 2026. El 14 de septiembre, un juez autorizó la petición y su nombre quedó registrado como Maddox Chivan Jolie. Antes de completar el trámite, ya aparecía como Maddox Jolie en los créditos de Couture, película de su madre.

La tercera fue Zahara Marley , quien presentó su solicitud en junio de 2026. La jueza Virginia Keeny aprobó el cambio el 28 de septiembre, sin objeciones. Actualmente, la joven se llama Zahara Marley Jolie, nombre que ya utilizaba en Spelman College, la universidad donde estudia.

¿Qué pasa con Knox y Pax, los otros hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt?

Con la decisión de Vivienne, todavía quedan dos de los seis hermanos que no han confirmado un cambio legal de apellido. Knox Léon, su gemelo, apareció como Knox Jolie en su diploma de preparatoria en junio de 2026. Sin embargo, no se ha confirmado que haya presentado una solicitud para modificar oficialmente su nombre.

Pax Thien, de 22 años, tampoco ha iniciado públicamente un procedimiento de este tipo. Hasta ahora, sigue figurando con el apellido Jolie-Pitt. Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt pueden solicitar el cambio de nombre por cuenta propia una vez que cumplen 18 años, sin necesitar la autorización de sus padres.