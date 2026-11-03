La decisión de Vivienne Jolie-Pitt de dejar de usar legalmente el apellido de su papá se suma a la de tres de sus hermanos. La hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt obtuvo la autorización de un juez de Los Ángeles para cambiar su nombre y ahora se llama Vivienne Marcheline Jolie. Con este trámite, la joven de 18 años se convirtió en la cuarta de los seis hijos de la expareja en retirar el apellido del actor de su nombre legal. Su petición fue aprobada el lunes, sin que se presentaran objeciones durante el proceso.
Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se quita legalmente el apellido del actor
Vivienne Jolie-Pitt cambia legalmente su nombre
La audiencia se llevó a cabo en el Stanley Mosk Courthouse, en Los Ángeles. Durante la sesión, la jueza Virginia Keeny leyó los nombres de las personas cuyas solicitudes habían sido autorizadas y explicó los siguientes pasos del procedimiento.
“Estas son peticiones de cambio de nombre que van a ser concedidas. Pueden firmar y recibir su documentación en una semana”, dijo.
Peter Kenneth Levine, abogado de Vivienne , participó de manera remota. Como nadie presentó objeciones, el trámite siguió adelante y los documentos oficiales estarán disponibles en los próximos días.
La joven había presentado la solicitud el 20 de julio de 2026, apenas ocho días después de cumplir 18 años, el 12 de julio. Lo hizo junto a su hermano gemelo, Knox. En los documentos señaló que el motivo del cambio era “personal”.
Como establece la legislación de California, también publicó avisos en el Los Angeles Daily Journal los días 24 y 31 de julio, así como el 7 y 14 de agosto. Durante ese periodo, cualquier persona podía presentar una objeción por escrito antes de la audiencia, pero nadie lo hizo.
Los hermanos de Vivienne que también dejaron el apellido Pitt
Vivienne ya había comenzado a utilizar públicamente el apellido de su mamá antes de solicitar el cambio legal. En mayo de 2024 apareció acreditada como Vivienne Jolie en el programa de mano de The Outsiders, el musical de Broadway producido por Angelina Jolie, en el que colaboró como asistente.
El segundo nombre de Vivienne, Marcheline, tiene un significado familiar: es un homenaje a su abuela materna, Marcheline Bertrand, mamá de Angelina, quien murió en 2007.
Su decisión sigue los pasos de otros tres hermanos. Shiloh fue la primera en iniciar el proceso: presentó su solicitud el 27 de mayo de 2024, justo el día en que cumplió 18 años. Un juez aprobó el cambio en agosto de ese mismo año y su nombre legal pasó a ser Shiloh Nouvel Jolie.
Maddox Chivan también solicitó retirar el apellido Pitt en mayo de 2026. El 14 de septiembre, un juez autorizó la petición y su nombre quedó registrado como Maddox Chivan Jolie. Antes de completar el trámite, ya aparecía como Maddox Jolie en los créditos de Couture, película de su madre.
La tercera fue Zahara Marley , quien presentó su solicitud en junio de 2026. La jueza Virginia Keeny aprobó el cambio el 28 de septiembre, sin objeciones. Actualmente, la joven se llama Zahara Marley Jolie, nombre que ya utilizaba en Spelman College, la universidad donde estudia.
¿Qué pasa con Knox y Pax, los otros hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt?
Con la decisión de Vivienne, todavía quedan dos de los seis hermanos que no han confirmado un cambio legal de apellido. Knox Léon, su gemelo, apareció como Knox Jolie en su diploma de preparatoria en junio de 2026. Sin embargo, no se ha confirmado que haya presentado una solicitud para modificar oficialmente su nombre.
Pax Thien, de 22 años, tampoco ha iniciado públicamente un procedimiento de este tipo. Hasta ahora, sigue figurando con el apellido Jolie-Pitt. Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt pueden solicitar el cambio de nombre por cuenta propia una vez que cumplen 18 años, sin necesitar la autorización de sus padres.