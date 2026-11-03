El caso de Inés Gómez Mont sumó nuevos detalles luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que la exconductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México y que su detención en Florida, Estados Unidos, está relacionada con su situación migratoria. Mientras las autoridades estadounidenses revisan su situación legal, la presentadora ya recurrió a los tribunales para intentar recuperar su libertad.
Caso Inés Gómez Mont: Sus abogados buscan su liberación en Estados Unidos
La fiscal general Ernestina Godoy explicó que Inés fue detenida el pasado 30 de octubre por autoridades migratorias estadounidenses y aclaró que su arresto no ocurrió por la ejecución de las órdenes mexicanas. La decisión sobre su permanencia en Estados Unidos o una eventual deportación corresponde a las autoridades de ese país.
“Su detención obedece, en este momento, a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, declaró Godoy en un mensaje difundido el 2 de noviembre.
Inés Gómez Mont presenta un recurso para recuperar su libertad en Estados Unidos
Uno de los movimientos más recientes en el caso ocurrió en Florida, donde la defensa de Inés Gómez Mont presentó una demanda de habeas corpus ante una corte federal. El recurso fue interpuesto el 31 de octubre por su abogado, John Patrick Pratt, ante el juez Jeffrey T. Kuntz, de la Corte de Distrito para el Sur de Florida.
Con esta acción legal, sus abogados buscan que un juez revise los motivos por los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene detenida a la exconductora y determine si su custodia es legal. El documento permanece bajo reserva, por lo que sus argumentos completos todavía no son públicos.
La defensa también solicitó una medida de emergencia para evitar que Gómez Mont fuera trasladada a otro centro de detención mientras se resuelve el recurso. Sin embargo, el juez Jeffrey Kuntz rechazó conceder esa protección de manera inmediata, al considerar que las autoridades migratorias tienen facultades para decidir sobre los traslados de las personas bajo su custodia.
El magistrado sí pidió al ICE y a las autoridades correspondientes que expliquen las razones para mantener detenida a la exconductora. El plazo para presentar esa respuesta vence el miércoles 4 de noviembre.
Hasta el 3 de noviembre, los registros migratorios estadounidenses la ubicaban en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida, un centro de detención migratoria situado al norte de Miami.
¿Por qué busca México a Inés Gómez Mont?
En su mensaje, Ernestina Godoy detalló que Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, todas emitidas por jueces federales. La primera fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las otras dos fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por el delito de defraudación fiscal equiparada. De acuerdo con la FGR, la exconductora habría declarado ingresos menores a los que realmente obtuvo durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que presuntamente habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
La investigación también señala que Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, presuntamente provenientes de un esquema de desvío y triangulación de dinero público mediante empresas fantasma.
Según la fiscal, las operaciones investigadas estuvieron relacionadas con contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de los centros penitenciarios federales. Estos contratos fueron otorgados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
¿La detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos es por extradición?
Aunque la FGR confirmó que busca llevar a la exconductora ante la justicia mexicana, también aclaró que su detención actual responde a un procedimiento migratorio estadounidense.
Godoy explicó que desde septiembre de 2025 México solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición y que, en coordinación con el Departamento de Justicia, se integró la petición formal correspondiente. Además, señaló que en las últimas semanas hubo intercambio de información con las autoridades estadounidenses y que se entregaron copias de las órdenes de aprehensión vigentes.
La fiscal también recordó que Gómez Mont conserva la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los que determinen su responsabilidad conforme a derecho y con respeto al debido proceso.