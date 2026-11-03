Caso Inés Gómez Mont: Sus abogados buscan su liberación en Estados Unidos

La fiscal general Ernestina Godoy explicó que Inés fue detenida el pasado 30 de octubre por autoridades migratorias estadounidenses y aclaró que su arresto no ocurrió por la ejecución de las órdenes mexicanas. La decisión sobre su permanencia en Estados Unidos o una eventual deportación corresponde a las autoridades de ese país.

“Su detención obedece, en este momento, a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, declaró Godoy en un mensaje difundido el 2 de noviembre.

Inés Gómez Mont presenta un recurso para recuperar su libertad en Estados Unidos

Uno de los movimientos más recientes en el caso ocurrió en Florida, donde la defensa de Inés Gómez Mont presentó una demanda de habeas corpus ante una corte federal. El recurso fue interpuesto el 31 de octubre por su abogado, John Patrick Pratt, ante el juez Jeffrey T. Kuntz, de la Corte de Distrito para el Sur de Florida.

Con esta acción legal, sus abogados buscan que un juez revise los motivos por los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene detenida a la exconductora y determine si su custodia es legal. El documento permanece bajo reserva, por lo que sus argumentos completos todavía no son públicos.

La defensa también solicitó una medida de emergencia para evitar que Gómez Mont fuera trasladada a otro centro de detención mientras se resuelve el recurso. Sin embargo, el juez Jeffrey Kuntz rechazó conceder esa protección de manera inmediata, al considerar que las autoridades migratorias tienen facultades para decidir sobre los traslados de las personas bajo su custodia.

El magistrado sí pidió al ICE y a las autoridades correspondientes que expliquen las razones para mantener detenida a la exconductora. El plazo para presentar esa respuesta vence el miércoles 4 de noviembre.

Hasta el 3 de noviembre, los registros migratorios estadounidenses la ubicaban en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida, un centro de detención migratoria situado al norte de Miami.