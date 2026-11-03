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Espectáculos

Nicolas Cage revela que vive en hoteles después de que un socavón dañara su mansión

Nicolas Cage reveló que vive temporalmente en hoteles después de que un enorme socavón dañara su mansión de Malibú y pusiera en riesgo su propiedad.
mar 03 noviembre 2026 09:51 AM
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Nicolas Cage (Getty Images)

Nicolas Cage comentó en L.A. Comic Con que no tiene un hogar y vive en hoteles debido a que un socavón dañó el acceso a su casa de Malibú.

“Actualmente estoy un poco sin hogar. Algo le pasó a mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles”, contó Cage en el panel.

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El socavón se abrió la madrugada del 8 de septiembre de 2026 en la calle privada Sea Level Drive, bajo la entrada de la casa que Cage compró el 23 de agosto de 2024 por 10.5 millones de dólares. El hueco, de unos 25 a 30 pies de profundidad y hasta 30 por 60 pies de ancho, se tragó gran parte del camino de entrada, rompió una línea de gas y dejó la vía bloqueada. La ciudad de Malibú declaró emergencia local y ordenó la evacuación de las 31 casas de la calle porque los servicios de emergencia no podían entrar.

La erosión costera y las olas fuertes, vinculadas a la tormenta tropical Marie, provocaron el colapso. Cage no estaba en la propiedad cuando ocurrió. Desde entonces ha vivido en hoteles. En octubre solicitó cuatro permisos (por unos 3,158 dólares) para excavación, remoción de escombros y colocación de sacos de arena para proteger la casa de las olas.

La mansión cuenta con cuatro niveles, cerca de 3,938 a 4,000 pies cuadrados, con cuatro recámaras, 5.5 o 6 baños, terraza en el techo con jacuzzi y acceso directo a la playa. Está cerca de Lechuza Point, en una comunidad cerrada. Cage la compró a través de un fideicomiso; el vendedor, Lenard Liberman, confirmó la venta.

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Cage tiene otras propiedades. En marzo de 2026 compró un departamento de unos 2,400 pies cuadrados (dos unidades combinadas) en el Essex House, en 160 Central Park South, Manhattan, por 6.5 millones de dólares. En 2021 adquirió una casa en Las Vegas por 2.85 millones. En el pasado tuvo hasta unas 15 propiedades, incluyendo castillos y una isla, pero vendió o perdió varias durante problemas financieros.

Según estimaciones públicas, su fortuna se calcula en unos 30 millones de dólares. Entre 1996 y 2011 ganó más de 150 millones en sueldos y participaciones, pero gastos, bienes raíces y deudas fiscales redujeron el patrimonio.

En cuanto a trabajo, protagonizó Spider-Noir en Prime Video (estrenada en mayo de 2026 y cancelada después de una temporada).

También está confirmado para la quinta temporada de True Detective en HBO, donde hará el personaje de Henry Logan junto a Antonio Banderas; el rodaje inicia en 2027.

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