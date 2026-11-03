Nicolas Cage revela que vive en hoteles después de que un socavón dañara su mansión

El socavón se abrió la madrugada del 8 de septiembre de 2026 en la calle privada Sea Level Drive, bajo la entrada de la casa que Cage compró el 23 de agosto de 2024 por 10.5 millones de dólares. El hueco, de unos 25 a 30 pies de profundidad y hasta 30 por 60 pies de ancho, se tragó gran parte del camino de entrada, rompió una línea de gas y dejó la vía bloqueada. La ciudad de Malibú declaró emergencia local y ordenó la evacuación de las 31 casas de la calle porque los servicios de emergencia no podían entrar.

La erosión costera y las olas fuertes, vinculadas a la tormenta tropical Marie, provocaron el colapso. Cage no estaba en la propiedad cuando ocurrió. Desde entonces ha vivido en hoteles. En octubre solicitó cuatro permisos (por unos 3,158 dólares) para excavación, remoción de escombros y colocación de sacos de arena para proteger la casa de las olas.

La mansión cuenta con cuatro niveles, cerca de 3,938 a 4,000 pies cuadrados, con cuatro recámaras, 5.5 o 6 baños, terraza en el techo con jacuzzi y acceso directo a la playa. Está cerca de Lechuza Point, en una comunidad cerrada. Cage la compró a través de un fideicomiso; el vendedor, Lenard Liberman, confirmó la venta.