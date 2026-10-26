Eugenio Derbez revela su más grande arrepentimiento como padre

Durante una entrevista para Despierta América, el actor habló sobre las lecciones que le ha dejado ser papá y reconoció que hubo aspectos que hoy haría de otra manera.

“Toda mi vida trabajé para darles un patrimonio, para darles una vida mejor, y hoy me doy cuenta de que lo que más les hubiera gustado a ellos hubiera sido mi tiempo al cien por ciento”, compartió.

Luego de su confesión, Eugenio aprovechó para enviar un mensaje a quienes son papás: los bienes materiales no necesariamente son lo que los hijos más valoran cuando crecen, sino los momentos que pueden compartir con sus papás.

“Y ese es el consejo que siempre le doy a los papás: no pienses en dejarles un departamento, un coche, una casa. Dales tiempo porque esos recuerdos se los van a llevar toda la vida”, expresó.

Eugenio Derbez habla de sus errores como papá

El actor también fue cuestionado sobre los fracasos de los que más ha aprendido y recordó sus primeros años como padre, una etapa en la que todavía estaba construyendo su carrera y buscando cómo equilibrar sus responsabilidades familiares con el trabajo.

“Yo creo que de todos. Cuando fui padre joven, creo que fue un momento en el que aprendí muchas cosas”, respondió.

Eugenio, quien es papá de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, de relaciones anteriores, y de Aitana, la hija que tuvo con su esposa, Alessandra Rosaldo, admitió que hoy entiende la importancia de haber estado más presente, también considera que hizo lo posible por acompañar a sus hijos mientras crecían.