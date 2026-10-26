Eugenio Derbez ha dedicado buena parte de su vida a construir una carrera en el entretenimiento y a trabajar para darles una buena vida a sus cuatro hijos. Sin embargo, con los años ha cambiado su manera de ver la paternidad y reconoce que, aunque su objetivo siempre fue ofrecerles estabilidad, hay algo que hoy considera mucho más valioso: el tiempo que compartió con ellos.
Eugenio Derbez revela su más grande arrepentimiento como padre
Durante una entrevista para Despierta América, el actor habló sobre las lecciones que le ha dejado ser papá y reconoció que hubo aspectos que hoy haría de otra manera.
“Toda mi vida trabajé para darles un patrimonio, para darles una vida mejor, y hoy me doy cuenta de que lo que más les hubiera gustado a ellos hubiera sido mi tiempo al cien por ciento”, compartió.
Luego de su confesión, Eugenio aprovechó para enviar un mensaje a quienes son papás: los bienes materiales no necesariamente son lo que los hijos más valoran cuando crecen, sino los momentos que pueden compartir con sus papás.
“Y ese es el consejo que siempre le doy a los papás: no pienses en dejarles un departamento, un coche, una casa. Dales tiempo porque esos recuerdos se los van a llevar toda la vida”, expresó.
Eugenio Derbez habla de sus errores como papá
El actor también fue cuestionado sobre los fracasos de los que más ha aprendido y recordó sus primeros años como padre, una etapa en la que todavía estaba construyendo su carrera y buscando cómo equilibrar sus responsabilidades familiares con el trabajo.
“Yo creo que de todos. Cuando fui padre joven, creo que fue un momento en el que aprendí muchas cosas”, respondió.
Eugenio, quien es papá de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, de relaciones anteriores, y de Aitana, la hija que tuvo con su esposa, Alessandra Rosaldo, admitió que hoy entiende la importancia de haber estado más presente, también considera que hizo lo posible por acompañar a sus hijos mientras crecían.
“Ahora estoy tratando de ser una mejor versión de padre con Aitana”, dijo, antes de reconocer que, a pesar de los errores, considera que hizo un buen trabajo con sus hijos mayores.
“Aun así creo que con todo y todo creo que fui un buen padre. Desde que era joven me hacía malabares para estar con ellos y lo lograba”, compartió.
La relación de Eugenio Derbez con sus hijos
La relación de Eugenio con sus hijos ha sido siempre tema de conversación, particularmente por las declaraciones que Victoria Ruffo ha hecho sobre la manera en que el actor se comportó durante los primeros años de vida de José Eduardo.
En octubre de 2025, la actriz aseguró que Derbez no había sabido ser un buen padre, aunque reconoció cambios en su relación con sus hijos adultos. “Ahora es más compañero, más amigo, papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora”, dijo entonces.