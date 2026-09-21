Muere el modelo Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

La familia de Presley Gerber pidió privacidad en medio de la pérdida. Un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber declaró: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

Nacido en Beverly Hills, California, en 1999, Presley siguió los pasos de sus papás en el mundo de la moda. Sin embargo, durante los últimos años también utilizó sus redes sociales y algunas entrevistas para hablar de las dificultades que enfrentó relacionadas con su salud mental y el abuso de sustancias.



Presley Gerber (Getty Images)

En una entrevista para el podcast Studio 22, el modelo explicó por qué había decidido hablar de sus propias experiencias y convertirlas en una forma de ayudar a otras personas: "Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en algún momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer", dijo.

Presley Gerber habló públicamente sobre su salud mental

Presley también describió la salud mental como una parte constante de su vida y aseguró que quería utilizar lo aprendido para acompañar a quienes atravesaran situaciones similares.

“(La salud mental) es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas”, continuó Presley. “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios”.

En esa misma entrevista expresó: “He visto muchas cosas y he aprendido mucho. Espero poder haber cometido esos errores por otros, para que no tengan que cometer los mismos que yo cometí”.

Como parte de ese interés, Presley comenzó a publicar en Instagram videos bajo el concepto de “Lunes de Salud Mental”. En uno de ellos, compartido en 2024, habló sobre su experiencia en grupos de recuperación y sobre la importancia de encontrar puntos en común con otras personas.

También compartió contenido relacionado con la incorporación de hábitos saludables a su vida. En julio de 2025 recordó que durante su infancia practicaba deportes, surf, waterpolo y natación, pero que su actividad física disminuyó cuando comenzó a trabajar: "Mi calidad de vida disminuyó rápidamente", explicó, al señalar que tardó "diez años" en darse cuenta de que necesitaba retomar el ejercicio.