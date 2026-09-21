Presley Gerber , modelo e hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió el domingo a los 27 años. De acuerdo con los registros del forense del condado de Los Ángeles obtenidos por People, el joven falleció en un centro de rehabilitación. Hasta el momento, la autopsia no ha concluido, por lo que no se ha informado públicamente la causa de muerte.
Muere el modelo Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
La familia de Presley Gerber pidió privacidad en medio de la pérdida. Un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber declaró: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".
Nacido en Beverly Hills, California, en 1999, Presley siguió los pasos de sus papás en el mundo de la moda. Sin embargo, durante los últimos años también utilizó sus redes sociales y algunas entrevistas para hablar de las dificultades que enfrentó relacionadas con su salud mental y el abuso de sustancias.
En una entrevista para el podcast Studio 22, el modelo explicó por qué había decidido hablar de sus propias experiencias y convertirlas en una forma de ayudar a otras personas: "Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en algún momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer", dijo.
Presley Gerber habló públicamente sobre su salud mental
Presley también describió la salud mental como una parte constante de su vida y aseguró que quería utilizar lo aprendido para acompañar a quienes atravesaran situaciones similares.
“(La salud mental) es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas”, continuó Presley. “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios”.
En esa misma entrevista expresó: “He visto muchas cosas y he aprendido mucho. Espero poder haber cometido esos errores por otros, para que no tengan que cometer los mismos que yo cometí”.
Como parte de ese interés, Presley comenzó a publicar en Instagram videos bajo el concepto de “Lunes de Salud Mental”. En uno de ellos, compartido en 2024, habló sobre su experiencia en grupos de recuperación y sobre la importancia de encontrar puntos en común con otras personas.
También compartió contenido relacionado con la incorporación de hábitos saludables a su vida. En julio de 2025 recordó que durante su infancia practicaba deportes, surf, waterpolo y natación, pero que su actividad física disminuyó cuando comenzó a trabajar: "Mi calidad de vida disminuyó rápidamente", explicó, al señalar que tardó "diez años" en darse cuenta de que necesitaba retomar el ejercicio.
Su familia también habló de la lucha de Presley Gerber
La vida de Presley Gerber estuvo marcada por episodios que él mismo decidió compartir públicamente. En diciembre de 2025, en un video de Instagram que posteriormente eliminó, habló sobre los medicamentos que tomaba para tratar sus "ataques de pánico", entre ellos buprenorfina, Xanax y Valium.
“Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, dijo en aquella publicación.
Presley explicó que decidió compartir su experiencia porque quería que otras personas supieran que no estaban solas y pudieran encontrar ayuda.
“A. Así que sientes que no estás solo, porque así me siento yo la mayor parte del tiempo, y tengo la sensación de que si digo todo esto, mucha gente al menos sabrá que hay alguien más pasando por lo mismo”, dijo. “Y lo segundo es que, con suerte, encontraré a algunas personas por aquí... dispuestas a ayudar o que conozcan a alguien que pueda ayudar”.
En septiembre de 2026, Kaia Gerber habló sobre su hermano en una entrevista con Vogue. La modelo explicó que los problemas que enfrentaba Presley también tenían un impacto en el resto de la familia.
“Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos”, dijo Kaia, quien reconoció que durante ese proceso llegó a poner sus propias necesidades en segundo plano.
También destacó la decisión de su hermano de hablar públicamente sobre lo que estaba viviendo: “Mis padres, durante la mayor parte de nuestras vidas, fueron muy reservados y no compartían nada; y ahora tenemos a este gran maestro, mi hermano, que dice: ‘Voy a ser muy humano con todos. Y tratar de reprimir algo solo hace que la persona se sienta avergonzada de ella’”.
¿Quién era Presley Gerber?
Presley Gerber comenzó su carrera como modelo cuando tenía 15 años, después de firmar con IMG Models. A los 17 ya había trabajado en importantes pasarelas y campañas de moda, mientras su hermana Kaia también comenzaba a destacar en la industria.
Su debut en la pasarela ocurrió en un desfile de Moschino en Los Ángeles. Posteriormente viajó a Milán para participar en una presentación de Dolce & Gabbana y también formó parte de una campaña de Calvin Klein.
En 2016, Presley habló con W sobre sus primeros desfiles y contó que su principal preocupación era simplemente terminar el recorrido sin tropezarse.
"No te caigas", recordó sobre lo que se repetía antes de salir a la pasarela. "Eso es todo. Pensaba: 'Por favor, no te tropieces, solo llega hasta el final'. Me distraigo con mucha facilidad, así que si me concentro en lo que estoy haciendo, puedo hacerlo mejor".
Dos años después, en entrevista con People, habló de lo que significaba compartir la profesión con Kaia y reconoció que tenerla cerca hacía que el modelaje fuera "mucho menos solitario".
Aunque había obtenido buenas calificaciones durante la escuela, Presley también contó que había decidido no continuar con sus estudios universitarios: "Por un tiempo quise ir, pero luego empecé a trabajar. Y ahora me lo paso tan bien que pienso: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?", dijo entonces.
A Presley Gerber le sobreviven sus papás, Cindy Crawford y Rande Gerber, y su hermana Kaia Gerber.