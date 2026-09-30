Muere Jorge Kahwagi a los 58 años de edad

Jorge Antonio Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México. Fue hijo del empresario Jorge Kahwagi Gastine y de Sonja Macari Chalhub, y formó parte de una familia de origen libanés establecida en México. Su padre, fallecido el 23 de marzo de 2026 a los 85 años, fue empresario, abogado y presidente de La Crónica de Hoy.

La familia Kahwagi construyó su patrimonio principalmente en el ámbito empresarial. Jorge Kahwagi Gastine estuvo al frente de Cosmocolor, compañía dedicada a tecnología de identificación, además de encabezar organismos empresariales y posteriormente Grupo Crónica.

Su entrada a la política

Kahwagi comenzó su carrera política en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Fue diputado federal durante la LIX Legislatura, de 2003 a 2006, aunque su actividad política inició en 2001. Durante su paso por San Lázaro llegó a ocupar la coordinación del grupo parlamentario del PVEM.

Participó en comisiones como Presupuesto y Cuenta Pública, Economía y el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. También presentó iniciativas relacionadas con temas como planeación, salud, telecomunicaciones y obras públicas. Es decir, su actividad como legislador está registrada formalmente en la documentación de la Cámara de Diputados y no se limitó a su presencia mediática.

Pero fue precisamente durante esa primera etapa política cuando Kahwagi comenzó a convertirse también en una figura de entretenimiento.



Jorge Kahwagi. (Jaime Martín)

En 2004 pidió licencia como diputado para participar en Big Brother VIP 3, el reality show de Televisa. La decisión provocó críticas porque implicaba que un legislador se ausentara temporalmente del Congreso para participar en un programa de televisión. La Cámara de Diputados documentó su trayectoria legislativa y los medios de la época dieron amplia cobertura a su participación en el reality.

Su participación no fue anecdótica: permaneció en la casa durante varias semanas y llegó a la etapa final del programa. La combinación de político, empresario y concursante de televisión convirtió a Kahwagi en uno de los personajes más reconocibles de aquella época.

Nueva Alianza y Elba Esther Gordillo

Después de su etapa en el PVEM, Kahwagi se incorporó a Nueva Alianza, partido creado en 2005 y estrechamente vinculado en sus primeros años con el entorno político y sindical de Elba Esther Gordillo.

En noviembre de 2006, Tomás Ruiz fue elegido presidente de Nueva Alianza y Kahwagi fue designado secretario general del partido.

Posteriormente, Kahwagi llegó a la presidencia de la organización. Durante esa etapa mantuvo una relación política cercana con el grupo encabezado por Gordillo.

En 2009 volvió a San Lázaro, esta vez como diputado federal de Nueva Alianza para la LXI Legislatura, cargo que ocupó hasta 2012. Fue secretario de las comisiones de Economía y Presupuesto y Cuenta Pública, además de integrante de Gobernación. En agosto de 2011 fue designado coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El boxeo

Paralelamente a la política, Kahwagi desarrolló una carrera como boxeador profesional. Su debut ocurrió en noviembre de 2001, cuando ya tenía más de 30 años, una edad poco habitual para comenzar una trayectoria profesional en el boxeo. Tuvo 12 peleas profesionales, 12 victorias y 12 nocauts o nocauts técnicos. Su división fue peso crucero.

Entre sus triunfos más importantes estuvo el obtenido en agosto de 2002 en San Petersburgo, Rusia, frente al ruso Alexey Osokin, combate en el que consiguió el título Internacional de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

También consiguió títulos regionales y nacionales en la división de peso crucero. Quién registró en 2019 que durante su carrera permaneció invicto con 12 triunfos y que obtuvo campeonatos reconocidos por el CMB.

El regreso al ring que volvió a ponerlo en los titulares

Después de casi una década sin pelear, Kahwagi regresó al boxeo en julio de 2015. La pelea ocurrió en Cebú, Filipinas, contra el mexicano Ramón Olivas. El combate terminó apenas 40 segundos después de comenzar, con una victoria por nocaut técnico para Kahwagi. Después de esa pelea no volvió a competir profesionalmente.

Su vida personal y Marlene Favela

La vida sentimental de Kahwagi también estuvo durante años bajo los reflectores. Uno de sus romances más conocidos fue con la actriz Marlene Favela. La relación comenzó alrededor de 2006-2007 y terminó en 2010. La pareja llegó a comprometerse y habló públicamente de sus planes de matrimonio.

En una entrevista publicada en 2008 por People en Español, Favela fue cuestionada sobre su relación con Kahwagi y evitó entrar en detalles sobre su vida privada. Un año después, en una entrevista para televisión, habló de él en términos muy positivos y confirmó públicamente el compromiso.

Después de la ruptura, ambos mantuvieron una relación cordial. En 2017, Favela describió a Kahwagi como una persona importante en su vida y aseguró que habían terminado en buenos términos.

En octubre de 2019, cuando Favela estaba por convertirse en mamá, Kahwagi volvió a hablar brevemente con la prensa sobre ella. Dijo que hacía tiempo que no la veía, pero que le deseaba lo mejor.