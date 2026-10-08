La muerte de Hannah Cain, una médica de 45 años que formaba parte del grupo de los médicos disponibles para atender a miembros de la Familia Real británica durante sus estancias en Sandringham, ha causado conmoción en Norfolk.
Muere la doctora de Carlos III y Camilla: su esposo es acusado de asesinarla
La doctora, conocida profesionalmente como Hannah Terry, fue encontrada sin vida el pasado domingo en su casa de Dersingham, a poco más de un kilómetro de la residencia campestre del rey Carlos III y la reina Camilla. Dos días después, su esposo, Mark Cain, fue acusado formalmente de su asesinato.
Los servicios de emergencia llegaron a la vivienda alrededor de las 2:25 de la madrugada del domingo, después de recibir una llamada. Hannah fue localizada inconsciente y sin respirar en una habitación de la planta alta.
Durante una audiencia judicial, la Fiscalía informó que un examen post mortem encontró lesiones contundentes en el lado derecho de la cabeza, además de lesiones en el cuello compatibles con una posible compresión. En ese momento había niños dentro de la casa.
Hannah estaba casada con Mark Cain, también de 45 años. El hombre fue detenido y posteriormente acusado de asesinato por la Fiscalía de la Corona, que confirmó que la decisión de presentar cargos se tomó después de una investigación de la Policía de Norfolk.
De acuerdo con reportes de medios británicos, la doctora se encontraba organizando una pijamada para sus hijos y algunos de sus amigos cuando ocurrió la tragedia. El matrimonio tenía tres hijos, nacidos en 2013, 2015 y 2018.
Hannah Cain era una de las médicas disponibles para la Familia Real
Hannah trabajaba en el Grimston Medical Centre, cerca de King's Lynn, y formaba parte de un grupo de médicos de cabecera que permanecían disponibles para atender a integrantes de la Familia Real cuando se encontraban en Sandringham.
Según reportes de la prensa británica, entre sus pacientes estuvieron la reina Camilla y otros miembros de la realeza. Tanto Carlos III como su esposa fueron informados de la muerte de la doctora, de acuerdo con fuentes citadas por medios británicos.
La relación con la Casa Real se explica por la cercanía entre el consultorio donde trabajaba Hannah y Sandringham, una de las residencias privadas de los Windsor. La casa de la familia Cain se encontraba a poco más de una milla de la propiedad real.
Además de su trabajo como médica general, Hannah había ejercido la medicina durante más de 15 años y llevaba alrededor de ocho como médica de cabecera. También estaba vinculada a Norfolk Sky Aesthetics, un negocio dedicado a tratamientos estéticos.
Por ahora, la investigación continúa en manos de la Policía de Norfolk y, por el momento, las autoridades no han establecido públicamente un móvil para el crimen.