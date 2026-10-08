Muere la doctora de Carlos III y Camilla: su esposo es acusado de asesinarla

La doctora, conocida profesionalmente como Hannah Terry, fue encontrada sin vida el pasado domingo en su casa de Dersingham, a poco más de un kilómetro de la residencia campestre del rey Carlos III y la reina Camilla. Dos días después, su esposo, Mark Cain, fue acusado formalmente de su asesinato.

Los servicios de emergencia llegaron a la vivienda alrededor de las 2:25 de la madrugada del domingo, después de recibir una llamada. Hannah fue localizada inconsciente y sin respirar en una habitación de la planta alta.

Durante una audiencia judicial, la Fiscalía informó que un examen post mortem encontró lesiones contundentes en el lado derecho de la cabeza, además de lesiones en el cuello compatibles con una posible compresión. En ese momento había niños dentro de la casa.

Hannah estaba casada con Mark Cain, también de 45 años. El hombre fue detenido y posteriormente acusado de asesinato por la Fiscalía de la Corona, que confirmó que la decisión de presentar cargos se tomó después de una investigación de la Policía de Norfolk.

De acuerdo con reportes de medios británicos, la doctora se encontraba organizando una pijamada para sus hijos y algunos de sus amigos cuando ocurrió la tragedia. El matrimonio tenía tres hijos, nacidos en 2013, 2015 y 2018.

