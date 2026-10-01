La familia del actor Chad Lowe atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de Fiona Hepler Lowe, hija del actor y de la productora Kim Painter, quien falleció a los 13 años.
Muere la hija de 13 años de Chad Lowe, actor de 'La ley y el orden'
Muere la hija de 13 años de Chad Lowe
La familia confirmó la noticia el martes 29 de septiembre a través de un comunicado compartido con PEOPLE, en el que recordó a Fiona como una adolescente cariñosa, inteligente y creativa, con una especial pasión por el baile.
“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona”, expresaron Chad Lowe y su familia. “Era una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar”.
El mensaje también dejó claro el lugar que Fiona ocupaba dentro de su familia. “Sus hermanas la adoraban y sus padres la amaban profundamente. De hecho, era la luz de nuestras vidas”, señalaron.
La familia pidió privacidad y oraciones durante este momento. Hasta ahora, no ha hecho pública la causa de muerte de Fiona.
Quién era Fiona, la hija de Chad Lowe
Fiona nació el 16 de noviembre de 2012 en Los Ángeles y era la segunda de las tres hijas que Chad Lowe y Kim Painter tuvieron durante su matrimonio. La pareja también es padre de Mabel, de 17 años, y Nixie Barbara, de 10.
Su nacimiento fue anunciado públicamente por Chad, quien entonces compartió su felicidad por la llegada de su segunda hija. El actor incluso reveló el nombre completo de la bebé: Fiona Hepler Lowe.
Aunque sus papás mantuvieron a sus hijas alejadas de una exposición excesiva, Chad compartía ocasionalmente momentos familiares en redes sociales. En noviembre de 2025, cuando Fiona cumplió 13 años, el actor publicó una fotografía para celebrar su llegada a la adolescencia.
“¡Hoy celebramos que Fiona se ha convertido oficialmente en adolescente! ¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió entonces Chad.
Ese mensaje adquiere ahora un significado especialmente doloroso para la familia, que apenas unos meses después confirmó la muerte de la adolescente.
La familia Lowe había enfrentado otra pérdida en 2025
La muerte de Fiona ocurre después de que la familia atravesara otra experiencia especialmente difícil. En enero de 2025, la casa de los Lowe en Pacific Palisades, California, fue destruida por los incendios que afectaron la zona. Chad habló entonces públicamente sobre el impacto que tuvo la pérdida en sus tres hijas.
En febrero de ese año, el actor compartió que las niñas habían regresado al lugar donde estaba su casa para ver lo que quedaba de ella.
“La forma en que han afrontado toda esta experiencia devastadora es sencillamente extraordinaria. Me sorprende su espíritu y su fortaleza. Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único objetivo. Ser su padre es la mayor alegría y el mayor privilegio de mi vida”, escribió. Meses después, Fiona celebró su cumpleaños número 13.
Chad Lowe, una carrera en televisión y cine
Chad Lowe pertenece a una conocida familia de actores. Es el hermano menor de Rob Lowe, además de haber estado casado anteriormente con la actriz Hilary Swank, de quien se divorció en 2007.
Su carrera comenzó en la década de los 80 y uno de sus primeros papeles importantes llegó con la serie Life Goes On, por la que obtuvo un Premio Emmy como actor de reparto en una serie dramática en 1993.
Con el paso de los años participó en producciones como Melrose Place, ER, 24, Law & Order: Special Victims Unit, CSI: Miami, Bones y Pretty Little Liars, donde interpretó a Byron Montgomery, el padre de Aria Montgomery, personaje interpretado por Lucy Hale. También formó parte de Supergirl y 9-1-1: Lone Star.
En su vida personal, Chad comenzó su relación con Kim Painter después de su divorcio de Swank. La pareja se casó en agosto de 2010 y juntos formaron una familia de tres hijas.
La familia pide privacidad
Después de confirmar la muerte de Fiona, Chad, Kim y el resto de la familia Lowe evitaron dar detalles adicionales y solicitaron respeto a su privacidad.
El comunicado concluyó con una referencia a la 988 Suicide & Crisis Lifeline, un servicio de atención para personas que atraviesan crisis de salud mental en Estados Unidos.
"Si tú o alguien que conoces está pasando por dificultades de salud mental, por favor, ponte en contacto con la línea de ayuda 988 Suicide & Crisis Lifeline llamando o enviando un mensaje de texto al 988", publicaron.
Por ahora, el recuerdo que sus padres han decidido compartir públicamente es el de una adolescente a la que describen como cariñosa, inteligente, creativa y apasionada por el baile, además de profundamente querida por sus padres y sus hermanas.
“Era la luz de nuestras vidas”, dijeron Chad Lowe y su familia.