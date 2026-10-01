Muere la hija de 13 años de Chad Lowe, actor de 'La ley y el orden'

Muere la hija de 13 años de Chad Lowe

La familia confirmó la noticia el martes 29 de septiembre a través de un comunicado compartido con PEOPLE, en el que recordó a Fiona como una adolescente cariñosa, inteligente y creativa, con una especial pasión por el baile.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona”, expresaron Chad Lowe y su familia. “Era una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar”.

El mensaje también dejó claro el lugar que Fiona ocupaba dentro de su familia. “Sus hermanas la adoraban y sus padres la amaban profundamente. De hecho, era la luz de nuestras vidas”, señalaron.

La familia pidió privacidad y oraciones durante este momento. Hasta ahora, no ha hecho pública la causa de muerte de Fiona.



Quién era Fiona, la hija de Chad Lowe

Fiona nació el 16 de noviembre de 2012 en Los Ángeles y era la segunda de las tres hijas que Chad Lowe y Kim Painter tuvieron durante su matrimonio. La pareja también es padre de Mabel, de 17 años, y Nixie Barbara, de 10.

Su nacimiento fue anunciado públicamente por Chad, quien entonces compartió su felicidad por la llegada de su segunda hija. El actor incluso reveló el nombre completo de la bebé: Fiona Hepler Lowe.

Aunque sus papás mantuvieron a sus hijas alejadas de una exposición excesiva, Chad compartía ocasionalmente momentos familiares en redes sociales. En noviembre de 2025, cuando Fiona cumplió 13 años, el actor publicó una fotografía para celebrar su llegada a la adolescencia.

“¡Hoy celebramos que Fiona se ha convertido oficialmente en adolescente! ¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió entonces Chad.

Ese mensaje adquiere ahora un significado especialmente doloroso para la familia, que apenas unos meses después confirmó la muerte de la adolescente.

La familia Lowe había enfrentado otra pérdida en 2025

La muerte de Fiona ocurre después de que la familia atravesara otra experiencia especialmente difícil. En enero de 2025, la casa de los Lowe en Pacific Palisades, California, fue destruida por los incendios que afectaron la zona. Chad habló entonces públicamente sobre el impacto que tuvo la pérdida en sus tres hijas.

En febrero de ese año, el actor compartió que las niñas habían regresado al lugar donde estaba su casa para ver lo que quedaba de ella.

“La forma en que han afrontado toda esta experiencia devastadora es sencillamente extraordinaria. Me sorprende su espíritu y su fortaleza. Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único objetivo. Ser su padre es la mayor alegría y el mayor privilegio de mi vida”, escribió. Meses después, Fiona celebró su cumpleaños número 13.