Natalie Portman habla por primera vez sobre la llegada de su tercer bebé: “Estoy llena de asombro y alegría”

Natalie Portman habla por primera vez sobre la llegada de su tercer bebé

En una entrevista para la revista Harper's Bazaar, publicada el lunes 26 de octubre, Natalie Portman habló de la felicidad que siente con la llegada del nuevo integrante de su familia y de lo mucho que le ha permitido apreciar el crecimiento de sus primeros hijos.

“Estoy llena de asombro y alegría por este pequeño ser humano mágico”, expresó. La actriz también explicó que volver a cuidar a un bebé le ha hecho recordar cómo eran Aleph y Amalia cuando eran pequeños y lo rápido que han construido sus propias personalidades.



Natalie Portman (Getty Images)

“Esto me permite prestarles una atención completamente nueva a mis hijos mayores, ya que me recuerda lo reciente que fue que fueran esas pequeñas criaturas frescas y lo rápido que han florecido hasta convertirse en seres humanos increíbles con sus propias personalidades asombrosas, sentido del humor e ideas propias”, aseguró.

La actriz se convirtió en mamá por primera vez en 2011, cuando nació Aleph, fruto de su relación con Benjamin Millepied. La pareja se casó en 2012 y cinco años después recibió a su hija Amalia.

Natalie y Benjamin se conocieron durante el rodaje de El cisne negro, película por la que ella ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2011. Después de más de una década juntos, su separación se dio a conocer en 2023, en medio de versiones sobre una presunta infidelidad del coreógrafo.

Ahora, la actriz inicia una nueva etapa familiar junto a Tanguy Destable, con quien espera disfrutar la crianza de su primer hijo en común. Aunque ha compartido algunos detalles de este momento, hasta ahora no ha revelado el nombre, el sexo ni la fecha de nacimiento del bebé.