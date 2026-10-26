Natalie Portman vive una nueva etapa como mamá. A los 45 años, la actriz dio la bienvenida a su tercer hijo, el primero junto a su novio, Tanguy Destable, y compartió cómo la llegada del bebé también ha cambiado la forma en que ve a sus dos hijos mayores.
Natalie Portman habla por primera vez sobre la llegada de su tercer bebé: “Estoy llena de asombro y alegría”
Natalie Portman habla por primera vez sobre la llegada de su tercer bebé
En una entrevista para la revista Harper's Bazaar, publicada el lunes 26 de octubre, Natalie Portman habló de la felicidad que siente con la llegada del nuevo integrante de su familia y de lo mucho que le ha permitido apreciar el crecimiento de sus primeros hijos.
“Estoy llena de asombro y alegría por este pequeño ser humano mágico”, expresó. La actriz también explicó que volver a cuidar a un bebé le ha hecho recordar cómo eran Aleph y Amalia cuando eran pequeños y lo rápido que han construido sus propias personalidades.
“Esto me permite prestarles una atención completamente nueva a mis hijos mayores, ya que me recuerda lo reciente que fue que fueran esas pequeñas criaturas frescas y lo rápido que han florecido hasta convertirse en seres humanos increíbles con sus propias personalidades asombrosas, sentido del humor e ideas propias”, aseguró.
La actriz se convirtió en mamá por primera vez en 2011, cuando nació Aleph, fruto de su relación con Benjamin Millepied. La pareja se casó en 2012 y cinco años después recibió a su hija Amalia.
Natalie y Benjamin se conocieron durante el rodaje de El cisne negro, película por la que ella ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2011. Después de más de una década juntos, su separación se dio a conocer en 2023, en medio de versiones sobre una presunta infidelidad del coreógrafo.
Ahora, la actriz inicia una nueva etapa familiar junto a Tanguy Destable, con quien espera disfrutar la crianza de su primer hijo en común. Aunque ha compartido algunos detalles de este momento, hasta ahora no ha revelado el nombre, el sexo ni la fecha de nacimiento del bebé.
Natalie Portman describe su tercer embarazo como un privilegio y un milagro
En abril, Natalie Portman anunció que estaba embarazada y describió la llegada de su tercer hijo como un privilegio y un milagro. En aquella ocasión también habló sobre la posibilidad de que esta fuera la última vez que ampliara su familia.
“Esta vez siento más calma y me conozco mejor. Sé con quién quiero pasar mi tiempo y qué tipo de energía quiero tener a mi alrededor. Eso hace que cada día de esta experiencia sea tan hermoso”, declaró a Harper's Bazaar
La actriz dio la primera señal pública de su embarazo en julio, cuando compartió en Instagram una fotografía en la que dejaba ver su pancita. “Contando los días para que nos veamos”, escribió junto a la imagen.
Meses después, a principios de septiembre, fue vista paseando por París con Tanguy Destable, quien llevaba al bebé en un portabebés.
Aunque mantiene su relación con el productor musical lejos del ojo público, la actriz habló en su nueva entrevista sobre las prioridades que tiene en esta etapa de su vida. Para ella, el amor ocupa el primer lugar y también es una guía para decidir a qué personas y experiencias dedica su tiempo: “Lo más importante es el amor”, afirmó. “No me da vergüenza decirlo. Siento que es muy sencillo: ser amable, cariñosa y poder reír. Eso es lo único que importa. Esa es la alegría de tener esta edad. Si no es eso, no voy a pasar mi tiempo allí”.