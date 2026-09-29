Muere Dennis Haskins, el entrañable director Belding de ‘Salvados por la campana’, a los 75 años

Muere Dennis Haskins, el director Belding de Salvados por la campana, a los 75 años

El agente y amigo durante más de dos décadas de Dennis Haskins, Jay Schachter, confirmó la muerte del actor en declaraciones para The Hollywood Reporter.

“Es una pérdida trágica. Todos queríamos al Sr. Belding, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y amaba, quiero decir, amaba profundamente a sus fans”, declaró Schachter.

“Siempre tenía tiempo para ellos, sin importar nada. Fue mi cliente y querido amigo durante más de 20 años, y lo echaré muchísimo de menos. Estoy desconsolado”.



Elenco de Salvados por la Campana (IMDB)

Dennis Haskins mantuvo en privado su lucha contra el Parkinson

Además de la confirmación de su fallecimiento, amigos cercanos al actor compartieron algunos detalles sobre los últimos años de su vida. Dimples Karaoke, un bar de Burbank, California, que Haskins frecuentaba y consideraba prácticamente su segundo hogar, informó que el actor había enfrentado la enfermedad de Parkinson durante los últimos ocho años.

Según la publicación del establecimiento, Haskins prefirió mantener esa situación alejada de la atención pública: “Había guardado silencio sobre su lucha contra el Parkinson, entre otros problemas de salud, porque no quería llamar la atención. No quería tener que contárselo a la gente. Decía: ‘¿Qué se supone que debo decir?’. Así que respeté sus deseos y guardé silencio, y lo acompañé en su transición a la siguiente etapa de su vida”, se lee en el mensaje.

El bar también recordó al actor por la vida que construyó lejos de los reflectores y por el cariño que recibió de quienes lo conocieron: “Qué vida tan genial y maravillosa tuvo. Descansa en paz, Dennis. Fuiste muy querido y nunca te olvidaremos”.