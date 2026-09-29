Dennis Haskins, el actor que conquistó a una generación como el director Richard Belding en Salvados por la campana, murió a los 75 años. La noticia fue confirmada por un amigo y cuidador de toda la vida del actor, de acuerdo con información difundida por WTVC desde Chattanooga, Tennessee, ciudad natal de Haskins.
Muere Dennis Haskins, el entrañable director Belding de ‘Salvados por la campana’, a los 75 años
Muere Dennis Haskins, el director Belding de Salvados por la campana, a los 75 años
El agente y amigo durante más de dos décadas de Dennis Haskins, Jay Schachter, confirmó la muerte del actor en declaraciones para The Hollywood Reporter.
“Es una pérdida trágica. Todos queríamos al Sr. Belding, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y amaba, quiero decir, amaba profundamente a sus fans”, declaró Schachter.
“Siempre tenía tiempo para ellos, sin importar nada. Fue mi cliente y querido amigo durante más de 20 años, y lo echaré muchísimo de menos. Estoy desconsolado”.
Dennis Haskins mantuvo en privado su lucha contra el Parkinson
Además de la confirmación de su fallecimiento, amigos cercanos al actor compartieron algunos detalles sobre los últimos años de su vida. Dimples Karaoke, un bar de Burbank, California, que Haskins frecuentaba y consideraba prácticamente su segundo hogar, informó que el actor había enfrentado la enfermedad de Parkinson durante los últimos ocho años.
Según la publicación del establecimiento, Haskins prefirió mantener esa situación alejada de la atención pública: “Había guardado silencio sobre su lucha contra el Parkinson, entre otros problemas de salud, porque no quería llamar la atención. No quería tener que contárselo a la gente. Decía: ‘¿Qué se supone que debo decir?’. Así que respeté sus deseos y guardé silencio, y lo acompañé en su transición a la siguiente etapa de su vida”, se lee en el mensaje.
El bar también recordó al actor por la vida que construyó lejos de los reflectores y por el cariño que recibió de quienes lo conocieron: “Qué vida tan genial y maravillosa tuvo. Descansa en paz, Dennis. Fuiste muy querido y nunca te olvidaremos”.
La vida de Dennis Haskins antes de Salvados por la campana
Aunque para millones de espectadores Dennis Haskins siempre será Richard Belding, su trayectoria comenzó mucho antes de llegar a los pasillos de Bayside High.
Durante su etapa como estudiante de la Universidad de Tennessee en Chattanooga, Haskins participó activamente en diferentes proyectos del campus. Ayudó a fundar el grupo de teatro Harlequins, escribió y montó obras originales y, como presidente del comité de entretenimiento del gobierno estudiantil, fue responsable de contratar a Ike y Tina Turner para un concierto en 1973.
También colaboró en el periódico universitario y organizó un partido de basquetbol con fines benéficos entre estudiantes y funcionarios de la ciudad. Los fondos recaudados fueron destinados a becas para hijos de agentes de policía locales.
Antes de consolidarse como actor, Haskins también trabajó en la industria musical como representante, agente y promotor de conciertos. Entre los artistas con los que estuvo relacionado se encontraban Tom Jones y Gregg Allman.
Su primera aparición en televisión nacional llegó en 1979, cuando participó en el episodio piloto de Los Dukes de Hazzard. Sin embargo, fue una década después cuando encontró el personaje que marcaría su carrera.