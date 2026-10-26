La familia Derbez crece: Alessandra Rosaldo y Eugenio adoptan a Kobe, su nuevo perro

Alessandra Rosaldo y Eugenio adoptan a Kobe, su nuevo perro

En la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Alessandra Rosaldo explicó que la decisión no fue inmediata y que, tanto ella como su familia, necesitaron tiempo antes de volver a recibir a un perro en casa.

“Después de más de tres años de haber perdido a nuestra amada Fiona y de haberlo pensado mucho, nos animamos a adoptar. Les presentamos a Kobe (aunque Aitana prefiere que lo escribamos Coby)”, escribió.

La cantante también contó que el perro llegó a ellos después de que su anterior familia decidiera entregarlo porque, según les dijeron, ya no podían hacerse cargo de él.



Eugenio Derbez, Aitana, Alessandra Rosaldo y su perro Kobe (Instagram)

Kobe tiene cuatro años y es un Goldendoodle, una cruza de Golden Retriever y Poodle. Sin embargo, Alessandar bromeó sobre su apariencia y señaló que el rasgo que más le recuerda a esa cruza es el pelo rizado de sus orejas.

Más allá de ese detalle, la cantante compartió su preocupación por las condiciones en las que, creen, vivió antes de llegar con ellos: “Es un Goldendoodle (aunque yo no le veo lo doodle más que en el pelo chino de las orejas), tiene 4 años y fue abandonado por su familia porque ‘ya no podían cuidarlo más’”, escribió.

Después explicó por qué sospechan que el perro no recibió los cuidados necesarios: “Nosotros más bien creemos que nunca lo cuidaron pues hemos descubierto señales claras de trauma, abandono y maltrato”, agregó.