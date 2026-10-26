Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tienen un nuevo integrante en casa. Este fin de semana, la cantante presentó en Instagram a Kobe, un goldendoodle de cuatro años que llegó a su familia después de que la pareja pasara más de tres años sin mascota, tras la muerte de su perrita Fiona.
La familia Derbez crece: Alessandra Rosaldo y Eugenio adoptan a Kobe, su nuevo perro
Alessandra Rosaldo y Eugenio adoptan a Kobe, su nuevo perro
En la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Alessandra Rosaldo explicó que la decisión no fue inmediata y que, tanto ella como su familia, necesitaron tiempo antes de volver a recibir a un perro en casa.
“Después de más de tres años de haber perdido a nuestra amada Fiona y de haberlo pensado mucho, nos animamos a adoptar. Les presentamos a Kobe (aunque Aitana prefiere que lo escribamos Coby)”, escribió.
La cantante también contó que el perro llegó a ellos después de que su anterior familia decidiera entregarlo porque, según les dijeron, ya no podían hacerse cargo de él.
Kobe tiene cuatro años y es un Goldendoodle, una cruza de Golden Retriever y Poodle. Sin embargo, Alessandar bromeó sobre su apariencia y señaló que el rasgo que más le recuerda a esa cruza es el pelo rizado de sus orejas.
Más allá de ese detalle, la cantante compartió su preocupación por las condiciones en las que, creen, vivió antes de llegar con ellos: “Es un Goldendoodle (aunque yo no le veo lo doodle más que en el pelo chino de las orejas), tiene 4 años y fue abandonado por su familia porque ‘ya no podían cuidarlo más’”, escribió.
Después explicó por qué sospechan que el perro no recibió los cuidados necesarios: “Nosotros más bien creemos que nunca lo cuidaron pues hemos descubierto señales claras de trauma, abandono y maltrato”, agregó.
¿Por qué el nuevo perro de los Derbez se llama Kobe?
El nombre de la nueva mascota sigue una tradición familiar. Antes de Fiona, la familia tuvo dos Golden Retriever llamados Shaq y Jordan, en referencia a los basquetbolistas Shaquille O’Neal y Michael Jordan.
Para el nuevo integrante eligieron Kobe, en honor a Kobe Bryant, otra de las grandes figuras del básquetbol quien murió el 26 de enero de 2020 a los 41 años en un trágico accidente de helicóptero en Calabasas, California.
“Kobe, nombrado en honor a Kobe Bryant, hoy forma parte de nuestra familia y nuestros corazones se desbordan de emoción y amor”, compartió Alessandra, quien terminó su mensaje con una promesa para su nueva mascota: “Bienvenido a nuestra familia Kobe, aquí nunca te faltarán cuidados, caricias y sobretodo, infinito amor”.
Fiona, la mascota que acompañó a Eugenio Derbez durante 11 años
La decisión de adoptar a Kobe llega después de la pérdida de Fiona, una bulldog inglés que llegó a su vida en 2012 y los acompañó durante 11 años. La perrita murió el 21 de agosto de 2023 y su partida fue especialmente dolorosa para Eugenio Derbez , quien la llevaba con él a filmaciones, proyectos y viajes.
Al despedirse de ella, el actor compartió un mensaje en Instagram en el que recordó el lugar que ocupó en su vida: “El dolor que hoy siento es inmenso. Se me fue mi compañera, quien caminó a mi lado estos últimos 11 años. Estuvo conmigo en cada filmación, en cada proyecto, desvelándose y desmañanándose conmigo. Mi compañera de viajes, mi cómplice de aventuras y la mejor hermana que pudo tener Aitana. Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años que ella”.
Alessandra también expresó su tristeza por la muerte de Fiona: “Con profunda tristeza y dolor, hoy despedimos a nuestra muy amada Fiona. Fuimos muy bendecidos de tenerla con nosotros durante 11 años”.
La familia le organizó una despedida rodeada de flores. El actor contó entonces que la perrita se fue acompañada de sus seres queridos y con una pelota de tenis en la boca con la que le gustaba jugar.