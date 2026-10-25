Jay-Z presume el talento musical de Blue Ivy y vuelve a compartir escenario con su hija

Jay-Z presume el talento musical de Blue Ivy

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Blue Ivy , de 14 años, apareció por sorpresa para acompañar a su papá durante dos de sus canciones. En videos compartidos en redes sociales se ve a la adolescente sentada frente al teclado mientras Jay-Z interpreta The Story of OJ y Dead Presidents.

Para la ocasión, la adolescente eligió una chamarra de cuero rosa y azul, joyería dorada y maquillaje azul brillante. Al terminar la presentación, abrazó a su papá, hizo una reverencia frente al público, lanzó besos y se despidió con el signo de la paz.

No es la primera vez que padre e hija comparten el escenario. En julio, durante el concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium de Nueva York, Beyoncé también se sumó a la presentación. Los tres participaron en un momento musical que incluyó Can't Knock the Hustle y Feelin' It, canción en la que Blue Ivy tocó el solo de piano al final.

Cuando se le preguntó al rapero si consideraba aquella participación uno de los mejores momentos de la noche, su respuesta fue breve y contundente: “Tú lo dijiste”: “Eso ni siquiera es una pregunta”, añadió.