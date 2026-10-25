Jay-Z tuvo una noche muy especial en California. Además de celebrar tres décadas de su álbum debut, Reasonable Doubt, y 25 años de The Blueprint, el rapero compartió el escenario con su hija mayor, Blue Ivy , mientras su esposa, Beyoncé , disfrutaba el espectáculo desde una suite junto a dos de sus antiguas compañeras de Destiny’s Child. El concierto, con entradas agotadas, se realizó en el SoFi Stadium de Inglewood, como parte de una serie de dos presentaciones con las que el artista conmemora dos momentos importantes de su carrera.
Jay-Z presume el talento musical de Blue Ivy y vuelve a compartir escenario con su hija
Jay-Z presume el talento musical de Blue Ivy
Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Blue Ivy , de 14 años, apareció por sorpresa para acompañar a su papá durante dos de sus canciones. En videos compartidos en redes sociales se ve a la adolescente sentada frente al teclado mientras Jay-Z interpreta The Story of OJ y Dead Presidents.
Para la ocasión, la adolescente eligió una chamarra de cuero rosa y azul, joyería dorada y maquillaje azul brillante. Al terminar la presentación, abrazó a su papá, hizo una reverencia frente al público, lanzó besos y se despidió con el signo de la paz.
No es la primera vez que padre e hija comparten el escenario. En julio, durante el concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium de Nueva York, Beyoncé también se sumó a la presentación. Los tres participaron en un momento musical que incluyó Can't Knock the Hustle y Feelin' It, canción en la que Blue Ivy tocó el solo de piano al final.
Cuando se le preguntó al rapero si consideraba aquella participación uno de los mejores momentos de la noche, su respuesta fue breve y contundente: “Tú lo dijiste”: “Eso ni siquiera es una pregunta”, añadió.
Jay-Z elogia el talento musical de Blue Ivy
Jay-Z ya había hablado con admiración sobre las habilidades de su hija. En marzo, durante una entrevista con la revista GQ, la describió como una pianista excepcional y contó que ella prefiere aprender por su cuenta.
"No nos deja buscarle un profesor. No quiere que sea un trabajo", dijo el rapero. "Pero tiene oído absoluto. Si oye una canción, dice: 'Ponla otra vez', y luego aprende sola".
El rapero también destacó la manera en que Blue Ivy ha desarrollado su talento y la determinación que muestra cuando algo le interesa: “Eso es puro talento”, continuó. "Ella no se esfuerza en eso. Se esfuerza en esto, y me enorgullece que haya luchado por algo que realmente quería hacer. No creo que podamos bajarla de ese escenario ahora".
La joven ya tiene experiencia en grandes espectáculos. En 2023 acompañó a Beyoncé durante la gira Renaissance y volvió a participar en los conciertos de su mamá en 2025, como parte del Cowboy Carter Tour.
Durante esa última gira, Blue Ivy bailó junto a la cantante en presentaciones de tres horas y participó en 32 fechas a lo largo de tres meses. También se volvió viral por una coreografía de Déjà Vu, el éxito de Beyoncé de 2006, que los fans apodaron cariñosamente Dèjà Blue.
Beyoncé se reúne con Kelly Rowland y Michelle Williams
Mientras Blue Ivy acompañaba a su papá en el escenario, Beyoncé seguía la presentación desde una suite del estadio. La cantante estuvo junto a Kelly Rowland y Michelle Williams, sus antiguas compañeras de Destiny’s Child.
Las tres disfrutaron la música, bailaron y cantaron durante el concierto, en un reencuentro que llamó la atención de los fans del grupo.
La familia no fue la única protagonista de la noche. Jay-Z también invitó a otros artistas al escenario, entre ellos Caracortada, quien interpretó This Can't Be Life y su clásico Mind Playing Tricks on Me. John Legend y DJ Khaled se sumaron para interpretar God Did, tema de 2022.
Jay-Z y Beyoncé también son padres de los gemelos Rumi y Sir, de nueve años, quienes completan la familia.