¿Adele prepara su regreso a la música? Las pistas sobre su próximo álbum tras cinco años de ausencia

Adele habría grabado nueva música en Londres

El diario británico The Sun informó que Adele ya trabaja en su próximo proyecto musical y que incluso habría reservado el Roundhouse, el emblemático centro cultural y de artes escénicas ubicado en Camden, para presentar algunas de sus nuevas canciones ante un pequeño público, de acuerdo con los reportes, terminó cancelándose.

“Se está preparando para un gran regreso y reservó el recinto como una forma secreta de mostrar sus nuevas canciones y recoger opiniones”, aseguró una fuente citada por el periódico.

Sin embargo, la presentación privada no se llevó a cabo. Según la misma publicación, Adele canceló el plan y, hasta ahora, no hay conversaciones para programarlo de nuevo: “Pero la música nueva definitivamente está en camino y ella está emocionada por lanzar un nuevo disco el próximo año”, agregó la fuente.



Adele (Getty Images)

Las versiones sobre su regreso también señalan a Church Studios, un reconocido estudio de grabación ubicado en Crouch End, al norte de Londres. De acuerdo con el diario, la artista viajó desde Los Ángeles, donde vive desde hace varios años, para trabajar en nuevas composiciones y habría estado al menos dos semanas en la capital británica.

El lugar tiene un significado especial en su trayectoria de Adele pues allí grabó parte de 25, el álbum que lanzó en 2015. Church Studios pertenece al productor Paul Epworth, colaborador de la cantante y con quien ganó un Oscar por Skyfall, tema principal de la película la saga de James Bond.

Los rumores sobre las sesiones de grabación no son nuevos. En junio de 2026, The Mirror ya había informado que Adele trabajaba en Londres y citó a una fuente que explicó por qué eligió ese estudio: “Se siente segura en Church Studios y es donde trabaja Paul, así que tenía sentido viajar hasta allí para las sesiones, en lugar de trabajar en otro sitio de Los Ángeles”, señaló la fuente al medio.