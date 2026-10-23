Kiko Campos reveló que Thalia le pidió detener la producción del disco que preparaban juntos, luego de 'molestarse' por la participación del compositor en las canciones de la serie de ViX. De acuerdo con el productor, el álbum es un proyecto en el que llevan varios años trabajando y que todavía estaba pendiente de que la cantante grabara sus voces, sin embargo, por ahora no sabe si podrán retomarlo.
Thalia frena su disco con Kiko Campos por la polémica serie de Timbiriche
Kiko Campos asegura que Thalia detuvo la producción del disco
El músico hizo estas declaraciones al hablar de la controversia que rodea a la serie, cuyo contenido, no habría sido autorizado por los integrantes de Timbiriche. Kiko Campos aseguró que no ha visto los episodios ni recibió información detallada sobre la producción.
“Thalía con la que estoy haciendo un disco, me dijo que por el momento parara la producción hasta nuevo aviso, porque está molesta porque yo participé haciendo las rolas”, reveló el músico.
El productor dejó en claro que no conoce a detalle el contenido de la serie y que nadie lo convocó a una reunión para explicarle el proyecto o mostrarle el guión antes de su participación.
“No he visto ni un capítulo, pero nunca me enteré, nunca hubo una junta de decirme: ‘Oye, Kiko, se trata de esto, mira el libreto’. Nada”, señaló.
El músico también contó que intentó comunicarse con Sasha Sokol, pero no obtuvo respuesta: “Yo ni he visto eso, ni he hablado con nadie de ellos. Lo que sí es que le mandé un mensaje a Sasha y no me contestó”, comentó.
Kiko Campos lleva cuatro años trabajando en el álbum con Thalia
La pausa tomó por sorpresa a Kiko Campos, quien aseguró que el disco con Thalia es un proyecto al que le ha dedicado varios años y que considera especialmente valioso.
“¿Qué tengo que ver? Además, tenemos un disco que es una joya. Tengo cuatro años esperándola que ponga voz y ahora dice que está en standby, por esto que está pasando. Bueno, cada quien tiene su mundo, su burbuja. Ella es una estrella mundial. Yo estoy fascinado con grabar con ella. A ver qué pasa, no tengo idea”, expresó.
Pese a la decisión, el compositor no descartó que el álbum pueda retomarse en el futuro. Por ahora, reconoció que desconoce cuál será el siguiente paso y si la producción volverá a ponerse en marcha.
Durante su encuentro con los reporteros, el productor musical también habló de la relación que mantuvieron Sasha Sokol y Luis de Llano cuando la cantante era menor de edad. El compositor consideró que lo ocurrido debe entenderse dentro de una época en la que ciertas conductas se normalizaron en la industria, aunque eso no significa que fueran correctas. También expresó su cariño por Sokol y reconoció la importancia que ha tenido en su trayectoria profesional.
“Mira, lo que pasa es que esa fue una generación equivocada y yo me incluyo con ellos. Y sí, no nada más a Sasha, por supuesto Sasha, que es mi amiga y la adoro y ha sido una pieza importante en mi carrera. Por supuesto, a ella, pero es toda una generación en la que se normalizó una situación que no era normal”, declaró.