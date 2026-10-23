Thalia frena su disco con Kiko Campos por la polémica serie de Timbiriche

Kiko Campos asegura que Thalia detuvo la producción del disco

El músico hizo estas declaraciones al hablar de la controversia que rodea a la serie, cuyo contenido, no habría sido autorizado por los integrantes de Timbiriche. Kiko Campos aseguró que no ha visto los episodios ni recibió información detallada sobre la producción.

“Thalía con la que estoy haciendo un disco, me dijo que por el momento parara la producción hasta nuevo aviso, porque está molesta porque yo participé haciendo las rolas”, reveló el músico.

El productor dejó en claro que no conoce a detalle el contenido de la serie y que nadie lo convocó a una reunión para explicarle el proyecto o mostrarle el guión antes de su participación.

“No he visto ni un capítulo, pero nunca me enteré, nunca hubo una junta de decirme: ‘Oye, Kiko, se trata de esto, mira el libreto’. Nada”, señaló.

El músico también contó que intentó comunicarse con Sasha Sokol, pero no obtuvo respuesta: “Yo ni he visto eso, ni he hablado con nadie de ellos. Lo que sí es que le mandé un mensaje a Sasha y no me contestó”, comentó.