Mujer que acusó a Jay-Z de violación se retracta y asegura que nunca conoció al cantante

En un documento de 12 páginas presentado este jueves, la mujer identificada en el proceso como Jane Doe afirmó que sus acusaciones contra Shawn Carter, nombre real de Jay-Z, eran falsas.

“Shawn ‘Jay-Z’ Carter nunca me violó. Nunca lo he conocido ni he hablado con él”, señala la declaración, según CBS News. La mujer también afirmó que el rapero nunca tuvo ninguna conducta inapropiada hacia ella.

En su nueva declaración, la mujer fue contundente al retirar sus señalamientos contra el artista.



Jay-Z habló sobre lo que vivió tras las acusasiones en su contra. (Getty Images)

“No hay verdad en ninguna de mis acusaciones contra el señor Carter”, escribió, además de reconocer que sus acusaciones le habían causado a Jay-Z y a su familia un daño que, según ella misma, no puede repararse por completo.

La nueva versión representa un cambio respecto de la demanda presentada originalmente en 2024. El caso señalaba que la mujer, entonces de 13 años, había sido agredida sexualmente por Jay-Z y Sean “Diddy” Combs después de los MTV Video Music Awards de 2000.

Jay-Z fue incorporado a la demanda en diciembre de 2024, después de que el proceso inicialmente estuviera dirigido contra Combs. El músico negó desde el principio las acusaciones.

La mujer también sostiene ahora que no recibió ni le fue prometida ninguna compensación económica a cambio de presentar esta nueva declaración.

