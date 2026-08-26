La muerte de Dolly Parton , a los 80 años, ha provocado una ola de homenajes alrededor del mundo. Artistas, celebridades y figuras públicas han recurrido a las redes sociales para recordar a la cantante no solo por canciones como “Jolene” y “I Will Always Love You”, sino también por la generosidad y el impacto que tuvo fuera de los escenarios. La artista falleció el 25 de agosto de 2026 en Nashville, según confirmó su familia. Su sobrino, Bryan Seaver, fue el encargado de comunicar la noticia a través de un video, tal como la propia artista había pedido años atrás.
Beyoncé, Taylor Swift, Elton John y más artistas despiden a Dolly Parton con emotivos mensajes
Celebridades se despiden de Dolly Parton
Una de las primeras figuras en dedicarle unas palabras fue Lauren Sánchez Bezos, quien recordó la presencia que tuvo la música de Dolly Parton a lo largo de su vida: “Dolly se ha ido y tengo el corazón destrozado”, escribió. “Crecí con su música. Me sabía todas sus canciones de memoria. Y todavía me las sé. Estuvo presente en los mejores y en los peores momentos de mi vida, y ni siquiera lo sabía. Eso es lo que hizo por millones de nosotros”, escribió
El presidente Donald Trump también se sumó a los homenajes. “Lamento profundamente informar que Dolly Parton, una de las más grandes cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos, acaba de fallecer”, escribió. “Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, ni la habrá jamás”. Trump anunció además que las banderas estadounidenses ondearían a media asta durante una semana en honor a la artista. “¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te ama”, concluyó.
Beyoncé recordó a Parton como una figura que marcó su trayectoria y destacó tanto su talento como su personalidad: “Fuiste el barómetro. La estrella polar. Audaz y brillante. Talentosa y tenaz”, escribió la cantante. “Nos enseñaste muchas lecciones sobre cómo ser uno mismo de forma única”.
La cantante también agradeció el arte, la generosidad y el espíritu emprendedor de Parton. “Me siento honrada de haber tenido el privilegio de trabajar contigo. Lo atesoraré para siempre. Gracias por tu profundo impacto en el mundo. Eres un ángel que ha hecho de este mundo un lugar más feliz gracias a tu arte lleno de alegría. Eres verdaderamente único. Descansa en paz”.
Oprah Winfrey también compartió una fotografía junto a Parton y recordó algunos de los momentos que vivieron juntas. La conductora destacó la generosidad de la cantante y señaló que, más allá de la tristeza por su partida, ahora corresponde celebrar el legado que dejó.
Taylor Swift también dedicó un extenso mensaje a quien consideraba una de sus grandes referentes: “Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni correcto”, dijo Swift. “Pero debido a la generosidad con la que dedicó su tiempo en este mundo y a las innumerables vidas que cambió para mejor, su legado será eterno”.
La intérprete de “Love Story” destacó que Parton fue un ejemplo para generaciones de artistas y recordó especialmente su labor con los niños a través de la donación de libros: “Dolly nos dio un modelo a seguir, a la vez que nos animaba a ser quienes somos como individuos”, escribió. También señaló: “Por las melodías y letras que escribió y que ablandaron hasta los corazones más fríos. Por los millones de libros que les regaló a niños de todo el mundo para que pudieran enamorarse de las historias como ella lo hizo”. “Dolly, pensaré en ti en cada paso del camino”, concluyó Swift.
La despedida también llegó de otras grandes figuras de la música. Celine Dion escribió en X: “Dolly... fuiste luz pura, con un corazón bondadoso y un espíritu generoso. Ahora nos faltará una de las voces más alegres que este mundo haya conocido jamás”.
Jane Fonda fue otra de las celebridades que compartió un emotivo mensaje a su amiga Dolly Parton: “Estoy devastada. Acabo de enterarme de que Dolly nos ha dejado. Sé que millones están de luto y quiero decir esto: más que nadie que haya conocido, Dolly siempre estará con nosotros porque era tan presente, tan poderosa, tan generosa y tan divertida que está entretejida en nuestras vidas y corazones para siempre”, escribió la actriz.
Y continuó: “Agradezcamos todo lo que nos ha dejado para aliviar nuestra tristeza ahora. Nunca conocí a nadie como ella. Era a la vez una chica sureña traviesa y juguetona de los valles de Tennessee y una pensadora profunda y sensible que podía ver a través de las personas hasta su verdadera esencia. Era muchas cosas… letrista, cantante, instrumentista, escritora, bromista, visionaria, amiga leal, que nunca se iba a la cama sin antes reírse tanto con sus amigas que tuvieran que cruzar las piernas”.
Elton John expresó su tristeza al conocer la noticia: “Consternado y desolado al enterarme del fallecimiento de Dolly. Una artista gigantesca e irreemplazable, con el corazón más bondadoso”.
Mick Jagger la recordó como una “maravillosa compositora y cantante”, mientras que Paul McCartney destacó su talento musical y su trabajo filantrópico: “Era una mujer maravillosa... Su talento como compositora, su voz y su filantropía no tenían rival en el mundo de la música country, y es difícil imaginar un mundo sin Dolly”, expresó el exintegrante de The Beatles.
Eminem también compartió una carta que recibió de Parton después de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll. “Lamento que nunca hayamos tenido la oportunidad de conocernos, pero recibir esta nota de Dolly realmente tuvo un impacto en mí”, escribió.
Por su parte, Sabrina Carpenter, quien colaboró con Parton en 2025 en una nueva versión de “Please Please Please”, recordó con especial cariño aquel encuentro. “Lo único que pude decir después de que nos conocimos fue ‘ella realmente es un ángel que camina sobre la tierra’ y ‘¡parecemos hermanas!’”, escribió Carpenter. “Atesoraré nuestras risas y conversaciones, y guardaré tu sabiduría, tu visión lúdica de la vida y tu perfecto sentido del humor para los días lluviosos”, añadió.
“Nunca habrá otra como tú, y qué afortunados somos todos de haber experimentado tu magia singular, así como tu voz, tus canciones y tu corazón únicos”, continuó. “Tu luz será algo que el mundo buscará eternamente para volver a encontrar. Siempre te amaré”.
Khloé Kardashian también compartió varias imágenes junto a Parton y escribió: “Tengo el corazón roto”, además de llamarla “Mi dulce Dolly”. En otra publicación, la emporesaria describió a la cantante como una “alma irrepetible” cuya “luz, corazón, talento y humanidad cambiaron este mundo para siempre”.
Katy Perry recordó sus encuentros con Parton y destacó que siempre fue una inspiración por “desafiar los estereotipos durante décadas”. Durante su presentación en la FENAPO 2026, en San Luis Potosí, la cantante también rindió homenaje a la cantante e interpretó “Thinking of You”.
La diseñadora Donatella Versace se sumó a las muestras de cariño y lamentó la partida de quien describió como “una de las almas más generosas, una grandiosa contadora de historias y una leyenda de la música”.
Por su parte, Sarah Jessica Parker publicó algunas imágenes antiguas de la cantante. La actriz aseguró que, aunque nunca conoció a Parton, la amaba. La protagonista de Sex and the City consideró que no era necesario haber conocido personalmente a la estrella del country para amarla y la describió como “una leyenda”.
Los homenajes reflejan el alcance de una artista cuya influencia trascendió la música country. A través de sus canciones, actuaciones y proyectos filantrópicos, Dolly Parton construyó una carrera que dejó huella en varias generaciones y que ahora es recordada por algunas de las figuras más importantes de la cultura popular.