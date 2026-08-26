Beyoncé, Taylor Swift, Elton John y más artistas despiden a Dolly Parton con emotivos mensajes

Celebridades se despiden de Dolly Parton

Una de las primeras figuras en dedicarle unas palabras fue Lauren Sánchez Bezos, quien recordó la presencia que tuvo la música de Dolly Parton a lo largo de su vida: “Dolly se ha ido y tengo el corazón destrozado”, escribió. “Crecí con su música. Me sabía todas sus canciones de memoria. Y todavía me las sé. Estuvo presente en los mejores y en los peores momentos de mi vida, y ni siquiera lo sabía. Eso es lo que hizo por millones de nosotros”, escribió

Lauren Sánchez y Dolly Parton (Instagram)

El presidente Donald Trump también se sumó a los homenajes. “Lamento profundamente informar que Dolly Parton, una de las más grandes cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos, acaba de fallecer”, escribió. “Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, ni la habrá jamás”. Trump anunció además que las banderas estadounidenses ondearían a media asta durante una semana en honor a la artista. “¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te ama”, concluyó.

Beyoncé recordó a Parton como una figura que marcó su trayectoria y destacó tanto su talento como su personalidad: “Fuiste el barómetro. La estrella polar. Audaz y brillante. Talentosa y tenaz”, escribió la cantante. “Nos enseñaste muchas lecciones sobre cómo ser uno mismo de forma única”.

Beyoncé (Instagram)

La cantante también agradeció el arte, la generosidad y el espíritu emprendedor de Parton. “Me siento honrada de haber tenido el privilegio de trabajar contigo. Lo atesoraré para siempre. Gracias por tu profundo impacto en el mundo. Eres un ángel que ha hecho de este mundo un lugar más feliz gracias a tu arte lleno de alegría. Eres verdaderamente único. Descansa en paz”.

Oprah Winfrey también compartió una fotografía junto a Parton y recordó algunos de los momentos que vivieron juntas. La conductora destacó la generosidad de la cantante y señaló que, más allá de la tristeza por su partida, ahora corresponde celebrar el legado que dejó.

Oprah Winfrey y Dolly Parton (Instagram)

Taylor Swift también dedicó un extenso mensaje a quien consideraba una de sus grandes referentes: “Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni correcto”, dijo Swift. “Pero debido a la generosidad con la que dedicó su tiempo en este mundo y a las innumerables vidas que cambió para mejor, su legado será eterno”.

Taylor Swift y Dolly Parton (Instagram)

La intérprete de “Love Story” destacó que Parton fue un ejemplo para generaciones de artistas y recordó especialmente su labor con los niños a través de la donación de libros: “Dolly nos dio un modelo a seguir, a la vez que nos animaba a ser quienes somos como individuos”, escribió. También señaló: “Por las melodías y letras que escribió y que ablandaron hasta los corazones más fríos. Por los millones de libros que les regaló a niños de todo el mundo para que pudieran enamorarse de las historias como ella lo hizo”. “Dolly, pensaré en ti en cada paso del camino”, concluyó Swift.

La despedida también llegó de otras grandes figuras de la música. Celine Dion escribió en X: “Dolly... fuiste luz pura, con un corazón bondadoso y un espíritu generoso. Ahora nos faltará una de las voces más alegres que este mundo haya conocido jamás”.

Jane Fonda fue otra de las celebridades que compartió un emotivo mensaje a su amiga Dolly Parton: “Estoy devastada. Acabo de enterarme de que Dolly nos ha dejado. Sé que millones están de luto y quiero decir esto: más que nadie que haya conocido, Dolly siempre estará con nosotros porque era tan presente, tan poderosa, tan generosa y tan divertida que está entretejida en nuestras vidas y corazones para siempre”, escribió la actriz.

Jane Fonda y Dolly Parton (Instagram)

Y continuó: “Agradezcamos todo lo que nos ha dejado para aliviar nuestra tristeza ahora. Nunca conocí a nadie como ella. Era a la vez una chica sureña traviesa y juguetona de los valles de Tennessee y una pensadora profunda y sensible que podía ver a través de las personas hasta su verdadera esencia. Era muchas cosas… letrista, cantante, instrumentista, escritora, bromista, visionaria, amiga leal, que nunca se iba a la cama sin antes reírse tanto con sus amigas que tuvieran que cruzar las piernas”.