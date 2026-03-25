Jay Z abordó en una entrevista la participación de su hija mayor, Blue Ivy, como bailarina de la última gira de su mamá, Beyoncé. El productor y rapero mostró el orgullo que siente por el trabajo que ha hecho su hija y especificó que fue un lugar que tuvo que ganarse y no solo le fue asignado.
Jay-Z defiende a Blue Ivy Carter de ser 'nepo baby': “No todo se le da y no todo es tan fácil”
Jay Z defiende a su hija Blue Ivy 'nepo baby'
En una entrevista que Jay Z concedió a GQ , el rapero fue cuestionado sobre su cómo apoya a su hija, Blue Ivy en los proyectos en los que ha comenzado a participar a pesar de tener 14 años.
“En la primera gira se habló mucho de su primera actuación, y ella trabajó muy duro para llegar a ese punto, pero aun así no se entregaba por completo. Seguía actuando por inercia. Y entonces empezó a contraatacar”, explicó el productor respecto a las críticas que Blue Ivy recibió por su participación en el tour Renaissance.
Jay Z también explicó que Blue Ivy tuvo que esforzarse para acompañar a su mamá como bailarina: “la vi luchar, quizás por primera vez en su vida; entendió que no todo se le da sin esfuerzo y que no todo es fácil. Luchó por ello”.
“Está presente en casi todos los números. Tuve que sacarla de algunos, diciéndole: ‘Oye, no puedes estar en ese escenario cuando canta “Tacones de seis pulgadas..."; ¿estás loca?’”, relató Jay Z sobre cómo incluso tuvo que frenar a su hija respecto a en qué canciones eran apropiadas para que bailara a su edad.
El esposo de Beyoncé también habló sobre lo talentosa que es Blue: “Blue es una pianista increíble, pero no nos deja buscarle un profesor. No quiere que sea un trabajo. Pero tiene oído absoluto. Si escucha una canción, dice: ‘Tócala otra vez’, y luego la aprende por sí misma”.
“Es puro talento, no se esfuerza. En esto sí que se esforzó, y me enorgullece que haya luchado por algo que realmente quería hacer. No creo que podamos bajarla de ese escenario ahora”, agregó Jay Z sobre cuánto disfruta su hija bailar.
¿Cuál fue la participación de Blue Ivy en los conciertos de Beyoncé?
Desde 2023, Blue Ivy sorprendió al mundo al subir a escenarios internacionales junto a su madre, Beyoncé, en la gira Renaissance. Para esos conciertos, según Elle , Blue Ivy únicamente bailó junto a su mamá en las canciones Black Parade y My Power.
Las actuaciones de Blue Ivy fueron criticadas por algunos usuarios de redes sociales; sin embargo, como se ve en el documental Renaissance: A Film by Beyoncé, la adolescente de ahora 14 años, prefirió ver estas críticas como áreas de oportunidad, lo que la llevó a mejorar su técnica de baile.
Para la siguiente gira de Beyoncé, el Cowboy Carter Tour, la hija mayor de Jay Z tuvo un papel más importante y acompañó a su mamá en la mayoría de canciones. Incluso, Blue tuvo un solo durante el concierto y fue la bailarina principal en otra coreografía.
La relación de Jay Z con su familia
“En serio. Tener eso no tiene precio. La gente puede decir que siempre estarán ahí para ti, pero es muy raro que tengas que demostrarlo. Y en mi momento más oscuro, pude ver ese tipo de cosas”, expresa Jay Z sobre la relación que mantiene con su familia.
El rapero también explicó cuánto disfruta de pasar tiempo con sus hijos: “Viajo por todo el país, hago lo que tengo que hacer y esa misma noche estoy de vuelta en el avión. Me encanta llevarlos al colegio. Me encanta recogerlos. Todo cobra mucho más sentido”.
Como Jay Z platicó, tanto él como su esposa, Beyoncé, apoyan a su hija Blue Ivy en su deseo de seguir bailando junto a su mamá, ya que a sus 14 años, disfruta de estar en el escenario tal como su padres.