Jay-Z defiende a Blue Ivy Carter de ser 'nepo baby': “No todo se le da y no todo es tan fácil”

Jay Z defiende a su hija Blue Ivy 'nepo baby'

En una entrevista que Jay Z concedió a GQ , el rapero fue cuestionado sobre su cómo apoya a su hija, Blue Ivy en los proyectos en los que ha comenzado a participar a pesar de tener 14 años.

“En la primera gira se habló mucho de su primera actuación, y ella trabajó muy duro para llegar a ese punto, pero aun así no se entregaba por completo. Seguía actuando por inercia. Y entonces empezó a contraatacar”, explicó el productor respecto a las críticas que Blue Ivy recibió por su participación en el tour Renaissance.

Blue Ivy ha bailado en dos giras de su mamá, Beyoncé. (Getty Images)

Jay Z también explicó que Blue Ivy tuvo que esforzarse para acompañar a su mamá como bailarina: “la vi luchar, quizás por primera vez en su vida; entendió que no todo se le da sin esfuerzo y que no todo es fácil. Luchó por ello”.

“Está presente en casi todos los números. Tuve que sacarla de algunos, diciéndole: ‘Oye, no puedes estar en ese escenario cuando canta “Tacones de seis pulgadas..."; ¿estás loca?’”, relató Jay Z sobre cómo incluso tuvo que frenar a su hija respecto a en qué canciones eran apropiadas para que bailara a su edad.

Jay Z pidió a Blue Ivy no bailar en ciertas canciones. (Getty Images)

El esposo de Beyoncé también habló sobre lo talentosa que es Blue: “Blue es una pianista increíble, pero no nos deja buscarle un profesor. No quiere que sea un trabajo. Pero tiene oído absoluto. Si escucha una canción, dice: ‘Tócala otra vez’, y luego la aprende por sí misma”.

“Es puro talento, no se esfuerza. En esto sí que se esforzó, y me enorgullece que haya luchado por algo que realmente quería hacer. No creo que podamos bajarla de ese escenario ahora”, agregó Jay Z sobre cuánto disfruta su hija bailar.