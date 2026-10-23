Aunque Jesse Huerta y Joy emprenderán caminos distintos en lo profesional, el cantante dejó claro que su relación como hermanos está por encima de los cambios que atraviesa su proyecto musical. En medio de las versiones sobre cómo se tomó la decisión de separarse de los escenarios, el músico insistió en que el cariño entre ambos permanece y que la historia que han construido juntos no se borrará.
Jesse Huerta asegura que el amor por Joy permanece pese a su separación profesional
Jesse Huerta asegura que el amor por Joy permanece pese a su separación profesional
Jesse Huerta habló con algunos medios de comunicación después de presentarse con Joy en el Auditorio Nacional, donde explicó que el lanzamiento de su nueva banda no surgió de un momento a otro y que la fecha estaba prevista desde hacía meses.
“De hecho, tiene ya casi un año que estaba la fecha de hoy para el lanzamiento del primer sencillo de Jesse and the Supernovas, que se llama Interstellar”, explicó. Cuando le preguntaron directamente si Joy estaba enterada de sus planes, luego de que ella expresara su sorpresa y tristeza, el músico respondió con firmeza: “Yo hablé con ella absolutamente claro”.
Aunque las declaraciones de ambos han dejado ver diferencias en la manera en que vivieron y entendieron esta transición, Jesse puso el acento en lo que considera más importante: el lazo familiar que los une, incluso cuando ya no compartan el escenario de la misma forma.
“Pues como somos hermanos, somos familia, somos socios, hay muchísimas cosas en medio, pero al final, como dices, el amor siempre está”, expresó.
La separación también ha sido dolorosa para Jesse
El cantante reconoció que la noticia ha estado acompañada de emociones difíciles y aseguró que él también vivió con dolor este momento, aunque no estuvo presente en la conferencia en la que Joy Huerta habló de la situación.
“Yo estaba de la misma manera deshecho, ¿no? También porque sabían que no iba a estar en ese lugar. Pero bueno, al final, que el amor y la música hablen solos”, comentó.
Más allá de las circunstancias que rodean la separación profesional, Jesse explicó que su decisión de dejar las presentaciones del dúo responde a una necesidad personal. Aunque reconoce la importancia del momento que atraviesa la carrera de Jesse y Joy, señaló que mantener ese ritmo de trabajo tenía consecuencias para su bienestar.
“Nadie dejaría algo en el momento más increíble en nuestra carrera si no fuera por mi paz, por mi salud, por mi familia, por mi tranquilidad, ¿no? Mi sueño siempre fue hacer esto a la par que hacía Jesse y Joy, ¿no? Por más que intente, hay un punto en el que tiene un costo en la salud física y mental”, señaló.
Mientras tanto, Joy seguirá adelante con las presentaciones del proyecto que ambos construyeron durante años. Lejos de expresar algún resentimiento por esa decisión, Jesse aseguró que se siente feliz por su hermana y por las posibilidades que tiene de continuar su camino como cantante.
“Siento mucha felicidad a la vez por mi hermana porque sé que es una de las personas, de los seres más talentosos que conozco y sé que ella puede conmigo, puede sin mí”, afirmó.
También recalcó que el cambio no modificará la identidad musical que comparten ni el lugar que cada uno ocupa en esa historia. Para Jesse, las canciones y los recuerdos que han construido con sus seguidores seguirán siendo parte de ambos, independientemente de lo que ocurra en sus respectivas carreras.
“Mi hermanita siempre será Joy de Jesse y Joy, al igual que yo siempre seré Jesse de Jesse y Joy. Todo esto bonito que hemos construido, nada lo va a cambiar, nunca van a dejar de ser parte de nosotros estas canciones ni de todos ustedes”, aseguró.
Jesse agradece el apoyo de su familia
El cantante también fue cuestionado sobre las declaraciones de su esposa, Mónica León , quien ha defendido su decisión de dejar las presentaciones del dúo y ha señalado que no tenía por qué soportar injusticias.
Sin entrar en detalles ni profundizar en los comentarios de su esposa, Jesse agradeció el respaldo que ha encontrado entre sus seres queridos durante este proceso: “Me llena de amor que en la familia siempre nos apoyamos”, respondió.
La presentación en el Auditorio Nacional tuvo un significado especial para Jesse, quien reconoció que subir al escenario junto a su hermana en medio de esta transición le provocó sentimientos encontrados. Aun así, agradeció el cariño que han recibido a lo largo de su trayectoria.
“Con muchas emociones encontradas y todo, pero muy agradecido por todo el cariño, todos estos años, ¿no? Y seguir chambeando y luchar por nuestros sueños y donde sentimos en nuestro corazón dice que es, ahí es y no hay absolutamente nada y nadie que nos deba forzar a estar donde ya no sentimos que debemos estar”, concluyó.