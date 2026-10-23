Jesse Huerta asegura que el amor por Joy permanece pese a su separación profesional

La separación también ha sido dolorosa para Jesse

El cantante reconoció que la noticia ha estado acompañada de emociones difíciles y aseguró que él también vivió con dolor este momento, aunque no estuvo presente en la conferencia en la que Joy Huerta habló de la situación.

“Yo estaba de la misma manera deshecho, ¿no? También porque sabían que no iba a estar en ese lugar. Pero bueno, al final, que el amor y la música hablen solos”, comentó.

Más allá de las circunstancias que rodean la separación profesional, Jesse explicó que su decisión de dejar las presentaciones del dúo responde a una necesidad personal. Aunque reconoce la importancia del momento que atraviesa la carrera de Jesse y Joy, señaló que mantener ese ritmo de trabajo tenía consecuencias para su bienestar.

“Nadie dejaría algo en el momento más increíble en nuestra carrera si no fuera por mi paz, por mi salud, por mi familia, por mi tranquilidad, ¿no? Mi sueño siempre fue hacer esto a la par que hacía Jesse y Joy, ¿no? Por más que intente, hay un punto en el que tiene un costo en la salud física y mental”, señaló.

Mientras tanto, Joy seguirá adelante con las presentaciones del proyecto que ambos construyeron durante años. Lejos de expresar algún resentimiento por esa decisión, Jesse aseguró que se siente feliz por su hermana y por las posibilidades que tiene de continuar su camino como cantante.

“Siento mucha felicidad a la vez por mi hermana porque sé que es una de las personas, de los seres más talentosos que conozco y sé que ella puede conmigo, puede sin mí”, afirmó.

También recalcó que el cambio no modificará la identidad musical que comparten ni el lugar que cada uno ocupa en esa historia. Para Jesse, las canciones y los recuerdos que han construido con sus seguidores seguirán siendo parte de ambos, independientemente de lo que ocurra en sus respectivas carreras.

“Mi hermanita siempre será Joy de Jesse y Joy, al igual que yo siempre seré Jesse de Jesse y Joy. Todo esto bonito que hemos construido, nada lo va a cambiar, nunca van a dejar de ser parte de nosotros estas canciones ni de todos ustedes”, aseguró.