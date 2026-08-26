Beyoncé dona un millón de dólares para ayudar a Colombia tras el terremoto

Dicha información fue confirmada por Parkwood Entertainment, empresa de la artista, que explicó que los recursos estarán destinados a atender necesidades inmediatas en las regiones más afectadas, particularmente en el departamento del Chocó.

Beyoncé hizo una donación para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia. (Kevin Winter/Getty Images)

El dinero será canalizado a través de organizaciones que trabajan directamente en las zonas afectadas, entre ellas Food for the Poor y World Central Kitchen, la organización humanitaria fundada por el chef español José Andrés.

De acuerdo con la empresa de Beyoncé, el objetivo es que la ayuda permita proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las personas que más los necesitan mientras continúa la recuperación.