Beyoncé se solidarizó con las comunidades afectadas de Colombia por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. La cantante hará una millonaria donación que será destinada a brindar alimentos y suministros de vivienda en las zonas más golpeadas por el desastre.
Beyoncé dona un millón de dólares para ayudar a Colombia tras el terremoto
Beyoncé dona un millón de dólares para ayudar a Colombia tras el terremoto
Dicha información fue confirmada por Parkwood Entertainment, empresa de la artista, que explicó que los recursos estarán destinados a atender necesidades inmediatas en las regiones más afectadas, particularmente en el departamento del Chocó.
El dinero será canalizado a través de organizaciones que trabajan directamente en las zonas afectadas, entre ellas Food for the Poor y World Central Kitchen, la organización humanitaria fundada por el chef español José Andrés.
De acuerdo con la empresa de Beyoncé, el objetivo es que la ayuda permita proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las personas que más los necesitan mientras continúa la recuperación.
Beyoncé se une a Shakira y Karol G en apoyo a Colombia
Beyoncé no es la única celebridad que con sus recursos ha apoyado a los damnificados. Shakira anunció una aportación inicial de 1.25 millones de dólare s para ayudar a reconstruir escuelas dañadas por el terremoto en Chocó. El compromiso contempla recursos de la cantante y Live Nation, además de aportaciones del FIFA Global Citizen Education Fund y CAF.
Por su parte, Karol G y su Fundación Con Cora también se sumaron a la ayuda. La cifra anunciada durante el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida llegó a 1.2 millones de dólares, de acuerdo con Billboard.
El propio concierto, celebrado en Bogotá, reunió a artistas como Maluma, Sebastián Yatra, Miguel Bosé y Greeicy, y consiguió recaudar millones de dólares destinados a apoyar a las víctimas y a la reconstrucción de las zonas afectadas.
Beyoncé, además, tiene una trayectoria de apoyo a distintas causas sociales a través de iniciativas vinculadas con su labor filantrópica. En años recientes, ha destinado recursos a comunidades afectadas por desastres naturales, entre ellos los incendios que azotaron Los Ángeles en 2025.