Así fue el debut de Blue Ivy en la Met Gala: glamour, privilegio y controversia

Ivy y Beyoncé juntas en la noche más especial del año

Parte del impacto que tuvo Ivy en la Met Gala viene de la mano de su mamá, caminar con Beyoncé en la alfombra roja y más en un evento de esta magnitud es un factor súper importante y que transmite una imagen poderosa. Beyoncé es considerada un ícono en la industria y su hija está dando sus primeros pasos en un escenario tan importante como lo es la Gala del Met.

Byoncé y su hija Blue Ivy caminan juntas la alfombra de la Met Gala. (Jamie McCarthy/Getty Images)

El contexto que estuvo detrás también hizo que esa fuera la perfecta noche para que Ivy debutara en la Met Gala. No fue cualquier edición, fue la más especial para su mamá, siendo co-host de la gala, lo que hizo que la participación de su hija tuviera muchísimo más sentido. No sabemos si fue una excepción por el papel que tuvo Beyoncé o si tal vez se vuelva una invitada recurrente a la alfombra roja, pero sin duda nos encantó su aparición.

Un momento que cambia la historia de la Met Gala

Sabemos que esta gala tiene muchas reglas detrás, aparte de seguir el código de vestimenta, también se tienen que seguir las reglas impuestas para la alfombra roja y el día de ayer eso cambió. Una de las reglas más importantes es que no se admite la asistencia a menores de 18 años y después de muchos años de mantenerse constante, llegó Ivy Blue a cambiar el juego.

Beyoncé y Jay Z asisten a la Met Gala acompañados de su hija Blue Ivy. (Jamie McCarthy/Getty Images)

Su presencia aparte se sorprender, también cuestionó. No sabemos realmente hasta qué punto las reglas son tan flexibles o si realmente se cumplen como debe de ser. Más allá de polémica, lo vemos como un momento que marcará un antes y un después, porque si algo dejo claro con su debut, es que la Met Gala también está evolucionando y le abre sus puertas a nuevas generaciones.