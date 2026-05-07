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Moda

Así fue el debut de Blue Ivy en la Met Gala: glamour, privilegio y controversia

El debut de Blue Ivy en la Met Gala se dio gracias a que su mamá fue co-host del evento, pero aún así se rompió una de las reglas más importantes de la gala benéfica.
jue 07 mayo 2026 01:10 PM
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Blue Ivy debuta en la Met Gala con un total look blanco que nos encantó. (Mike Coppola/Getty Images)

La Met Gala nunca nos decepciona cuando se trata de momentos virales y sorpresas , sin duda el de este año no lo veíamos venir. Blue Ivy debutó en la gala con tan solo 14 años y se convirtió en una de las figuras más comentadas de la noche. Esto debido a que la gala tiene una serie de reglas que se tiene que cumplir y una de ellas es que no se permiten menores de 18 años.

Blue Ivy no solo asistió a la gala más importante de la moda, sino que lo hizo rompiendo una de sus reglas más conocidas. Acompañó a su madre, Beyoncé, quien fue co-host de la noche y creemos que por eso tuvo su gran debut en el Met. No solo llamó la atención por su presencia, sino por su look y por ser parte de una nueva generación que llega a la Met Gala.

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Todo lo que tienes que saber sobre Blue Ivy y su debut en la Met Gala

El gran look de su debut

Blue Ivy dejó claro que no estaba ahí solo como acompañante, su look fue una declaración de estilo, un balance perfecto entre elegancia y glamour. Nos damos cuenta de que existe una gran influencia del legado fashion que la rodea, gracias a Beyoncé. Sin duda fue un debut que no pasó desapercibido y nos dejó sorprendidas y encantadas por su fabuloso vestido.

(Obligatorio)
Blue Ivy debuta en la Met Gala con tan solo 14 años. (Mike Coppola/Getty Images)

Cada detalle de su look fue cuidadosamente seleccionado, se alineó con el código de la gala, pero sin perder autenticidad. Su vestido fue Balenciaga, la nueva versión de Pierpaolo Piccioli en color blanco, acompañado de unos tacones Jimmy Choo brillantes que le dieron un toque espectacular al look. Claro que Blue tenía que poner un poco de su toque personal y lo hizo con una bomber jacket de solapas anchas y lentes de sol. También llevó un collar de diamantes Lumé Rivière de Henry & Henry que nos tiene obsesionadas.

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Ivy y Beyoncé juntas en la noche más especial del año

Parte del impacto que tuvo Ivy en la Met Gala viene de la mano de su mamá, caminar con Beyoncé en la alfombra roja y más en un evento de esta magnitud es un factor súper importante y que transmite una imagen poderosa. Beyoncé es considerada un ícono en la industria y su hija está dando sus primeros pasos en un escenario tan importante como lo es la Gala del Met.

The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals
Byoncé y su hija Blue Ivy caminan juntas la alfombra de la Met Gala. (Jamie McCarthy/Getty Images)

El contexto que estuvo detrás también hizo que esa fuera la perfecta noche para que Ivy debutara en la Met Gala. No fue cualquier edición, fue la más especial para su mamá, siendo co-host de la gala, lo que hizo que la participación de su hija tuviera muchísimo más sentido. No sabemos si fue una excepción por el papel que tuvo Beyoncé o si tal vez se vuelva una invitada recurrente a la alfombra roja, pero sin duda nos encantó su aparición.

Un momento que cambia la historia de la Met Gala

Sabemos que esta gala tiene muchas reglas detrás, aparte de seguir el código de vestimenta, también se tienen que seguir las reglas impuestas para la alfombra roja y el día de ayer eso cambió. Una de las reglas más importantes es que no se admite la asistencia a menores de 18 años y después de muchos años de mantenerse constante, llegó Ivy Blue a cambiar el juego.

The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals
Beyoncé y Jay Z asisten a la Met Gala acompañados de su hija Blue Ivy. (Jamie McCarthy/Getty Images)

Su presencia aparte se sorprender, también cuestionó. No sabemos realmente hasta qué punto las reglas son tan flexibles o si realmente se cumplen como debe de ser. Más allá de polémica, lo vemos como un momento que marcará un antes y un después, porque si algo dejo claro con su debut, es que la Met Gala también está evolucionando y le abre sus puertas a nuevas generaciones.

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MET Gala Blue Ivy Beyoncé

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