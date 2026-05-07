Así fue el debut de Blue Ivy en la Met Gala: glamour, privilegio y controversia

Blue Ivy no solo asistió a la gala más importante de la moda, sino que lo hizo rompiendo una de sus reglas más conocidas. Acompañó a su madre, Beyoncé, quien fue co-host de la noche y creemos que por eso tuvo su gran debut en el Met. No solo llamó la atención por su presencia, sino por su look y por ser parte de una nueva generación que llega a la Met Gala.
Publicidad
Todo lo que tienes que saber sobre Blue Ivy y su debut en la Met Gala
El gran look de su debut
Blue Ivy dejó claro que no estaba ahí solo como acompañante, su look fue una declaración de estilo, un balance perfecto entre elegancia y glamour. Nos damos cuenta de que existe una gran influencia del legado fashion que la rodea, gracias a Beyoncé. Sin duda fue un debut que no pasó desapercibido y nos dejó sorprendidas y encantadas por su fabuloso vestido.
Cada detalle de su look fue cuidadosamente seleccionado, se alineó con el código de la gala, pero sin perder autenticidad. Su vestido fue Balenciaga, la nueva versión de Pierpaolo Piccioli en color blanco, acompañado de unos tacones JimmyChoo brillantes que le dieron un toque espectacular al look. Claro que Blue tenía que poner un poco de su toque personal y lo hizo con una bomberjacket de solapas anchas y lentes de sol. También llevó un collar de diamantes Lumé Rivière de Henry & Henry que nos tiene obsesionadas.
Publicidad
Ivy y Beyoncé juntas en la noche más especial del año
Parte del impacto que tuvo Ivy en la Met Gala viene de la mano de su mamá, caminar con Beyoncé en la alfombra roja y más en un evento de esta magnitud es un factor súper importante y que transmite una imagen poderosa. Beyoncé es considerada un ícono en la industria y su hija está dando sus primeros pasos en un escenario tan importante como lo es la Gala del Met.
El contexto que estuvo detrás también hizo que esa fuera la perfecta noche para que Ivy debutara en la Met Gala. No fue cualquier edición, fue la más especial para su mamá, siendo co-host de la gala, lo que hizo que la participación de su hija tuviera muchísimo más sentido. No sabemos si fue una excepción por el papel que tuvo Beyoncé o si tal vez se vuelva una invitada recurrente a la alfombra roja, pero sin duda nos encantó su aparición.
Un momento que cambia la historia de la Met Gala
Sabemos que esta gala tiene muchas reglas detrás, aparte de seguir el código de vestimenta, también se tienen que seguir las reglas impuestas para la alfombra roja y el día de ayer eso cambió. Una de las reglas más importantes es que no se admite la asistencia a menores de 18 años y después de muchos años de mantenerse constante, llegó Ivy Blue a cambiar el juego.
Su presencia aparte se sorprender, también cuestionó. No sabemos realmente hasta qué punto las reglas son tan flexibles o si realmente se cumplen como debe de ser. Más allá de polémica, lo vemos como un momento que marcará un antes y un después, porque si algo dejo claro con su debut, es que la Met Gala también está evolucionando y le abre sus puertas a nuevas generaciones.