Jay-Z se habría elegido a sí mismo para protagonizar el medio tiempo del Super Bowl 2027

Jay-Z se habría elgido para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Según el medio Puck News, varias fuentes aseguran que Jay-Z será la figura principal del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LXI. La noticia llega después de meses de especulaciones sobre quién ocupará el escenario de uno de los eventos musicales más vistos del año.

El rapero elige a los artistas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl porque su compañía de entretenimiento, Roc Nation, tiene un acuerdo oficial con la NFL firmado en 2019. Aunque todavía no hay un anuncio oficial, la posibilidad de que el rapero encabece el show también ha despertado expectativas sobre los artistas que podrían acompañarlo, entre ellos su esposa, Beyoncé , y algunas de las figuras más reconocidas de la compañía que fundó.



Jay-Z (Getty Images)

¿Quiénes más estaban entre los candidatos para el Super Bowl?

Antes de que surgiera este reporte, varios artistas habían sido mencionados como posibles protagonistas del espectáculo del Super Bowl 2027. Entre ellos están Harry Styles, Miley Cyrus y Justin Bieber, tres figuras que, por sus agendas y recientes presentaciones, han alimentado las especulaciones.

Miley, por ejemplo, regresó a los escenarios con una serie de conciertos como cabeza de cartel en el Hollywood Bowl durante el fin de semana pasado. Para algunos, estas presentaciones podrían formar parte de una estrategia para preparar su regreso a los grandes escenarios y abrir la puerta a una posible participación en el Super Bowl, seguida de una temporada de conciertos en 2027.

Harry Styles también ha sido mencionado como una opción. El cantante concluirá las fechas de su gira Together Together de 2026 el próximo 13 de diciembre y tendrá varios meses de descanso antes de retomar sus presentaciones en abril. El medio tiempo del Super Bowl representaría una oportunidad para mantener la atención sobre su música antes de regresar a los escenarios.

Por su parte, Justin Bieber encabezó el cartel de Coachella a principios de este año, una presentación que lo colocó nuevamente en el centro de la conversación musical y lo convirtió en otro de los nombres considerados para el espectáculo.