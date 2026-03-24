Jay-Z, esposo de Beyoncé, habla por primera vez sobre las acusaciones por agresión sexual que enfrentó

¿Qué dijo Jay-Z sobre la demanda de abuso sexual?

La entrevista inició con la pregunta “¿Cómo calificarías tu 2025?”. Ante ella, el rapero detalló las dificultades que sufrió por las acusaciones que se hicieron en su contra. “Fue difícil. Muy difícil. Me sentí realmente desconsolado por todo lo que sucedió”.

El intérprete de Empire State of Mind reflexionó sobre la sociedad actual y cómo, en un ambiente de inmediatez, los efectos de las acciones son puestos en un segundo plano. “Estamos en un momento en el que casi no se piensa lo suficiente en las consecuencias. Porque todo es tan instantáneo, ¿entiendes lo que quiero decir?”.

Jay-Z vivió un momento complejo durante las acusasiones de abuso. (Getty Images)

Posteriormente, Jay-Z abordó el tema de la demanda directamente al describir los sentimientos de frustración, la “ira incontrolable” que tuvo y lo cansado que se sintió durante ese periodo.

“No le pones eso a alguien; es algo de lo que debes estar completamente seguro. Antes era así. Tenías que estar completamente seguro antes de ponerle ese tipo de cosas a alguien”, dijo el rapero.

El rapero y productor, Jay-Z. (Getty Images)

La razón por la que Jay-Z no quiso llegar a un acuerdo por la demanda

Jay-Z también habló sobre su decisión de pelear la demanda en lugar de llegar a un simple acuerdo, como sucede en algunos casos. “No puedo aceptar un acuerdo; no está en mi ADN”, declaró. Además, habló sobre las dificultades que conllevaba decírselo a su esposa, Beyoncé, y lo complejo que sería para su familia. “No puedo hacerlo. Moriría”.

A pesar de que reconoce que llegar a un acuerdo extrajudicial hubiera sido más sencillo, el productor eligió no tomar ese camino, ya que no se alineaba con su forma de ser. “Si hubiera llegado a un acuerdo, habría hecho desaparecer ese asunto. ¿Y para mí habría sido más barato? Sí. Más barato, más rápido, hubiera seguido adelante con mi vida. Sabía lo que se avecinaba. No era ingenuo”.

Aún así, Jay-Z siempre tuvo muy presente que “la verdad, al final del día, siempre prevalece”.