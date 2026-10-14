Guillermo del Toro salió en defensa de Alejandro González Iñárritu y de su más reciente película, Digger, ante las críticas que ha generado la producción. El director mexicano destacó la calidad técnica y la propuesta experimental de la cinta, y consideró que su mirada crítica es precisamente uno de los elementos que pueden resultar incómodos para algunos espectadores.
Guillermo del Toro respalda a Alejandro González Iñárritu tras las críticas a ‘Digger’: "Es una película espléndida"
Guillermo del Toro respalda a Alejandro González Iñárritu tras las críticas a Digger
Durante un encuentro con la prensa, Guillermo del Toro fue cuestionado sobre las reacciones que ha provocado la película de su colega y amigo. En su respuesta, recalcó que uno de los aspectos más interesantes del proyecto es su capacidad para cuestionarse a sí mismo, incluso cuando esa postura puede resultar incómoda para parte del público.
“Es una película espléndida, increíblemente bien hecha, increíblemente experimental, valiente. Y creo que raspa un poco el hecho de que es muy crítico. Y es muy crítico consigo mismo y la película misma se critica a sí misma”, expresó al ser cuestionado sobre las reacciones que ha provocado el proyecto en una entrevista con Televisa Espectáculos.
Con estas palabras, el realizador de El laberinto del fauno manifestó su respaldo al trabajo de Alejandro González Iñárritu y puso el acento en el carácter arriesgado de su propuesta. Para él, la autocrítica forma parte de una película que se atreve a explorar otras posibilidades narrativas, más allá de las expectativas del público.
Guillermo del Toro sorprende al público en una función de El laberinto del fauno
Las declaraciones sobre Digger ocurrieron durante una visita de Guillermo del Toro a un cine de Los Ángeles, donde sorprendió a los asistentes que acudieron a ver una versión remasterizada de El laberinto del fauno.
A 20 años de su estreno, la película regresó a las salas de México y Estados Unidos en una nueva versión en 3D. Como parte de esta celebración, el cineasta ha acompañado algunas proyecciones para encontrarse con el público, que lo ha recibido con ovaciones.
El cineasta mexicano se mostró satisfecho con la respuesta que ha tenido esta nueva oportunidad de ver la historia en la pantalla grande, especialmente porque algunas personas han descubierto la película por primera vez dos décadas después de su lanzamiento.
“Ha estado superbien la asistencia del público. Es gente la mayoría que ya vio la película, pero te encuentras mucha gente que la está viendo por primera vez después de 20 años. El siguiente país donde estrenamos es México”.
El reestreno representa una oportunidad para acercar la cinta a nuevas generaciones y para que quienes ya la conocen vuelvan a disfrutarla en salas de cine.
Guillermo del Toro revela qué le pide a la vida a los 62 años
Además de hablar sobre su trabajo y el de Iñárritu, el director recordó su cumpleaños número 62, que celebró el pasado 9 de octubre mientras se encontraba en Nueva York para promocionar El laberinto del fauno.
En la misma entrevista, Guillermo del Toro contó que pasó esa fecha entre traslados y compromisos profesionales, aunque también recibió algunos detalles para celebrar.
“Estaba en el aeropuerto. Me mandaron un par de pasteles que ya, ya hicieron su mella”, relató entre risas.
Al preguntarle qué le pide a la vida en esta etapa, el cineasta mencionó una cualidad que considera especialmente necesaria en la actualidad: la sensatez. Su respuesta estuvo relacionada con la importancia de detenerse a pensar antes de tomar decisiones, tanto en lo personal como en la manera de enfrentar el mundo.
“Fíjate como sensatez. Es lo más escaso que hay ahorita. La sensatez no necesariamente lleva a cosas de cordura y puedes decidir cambiar el mundo, puedes decir cambiarte tú, cambiar de vida, no sé, pero como que vivimos casi sin meditar”, finalizó.