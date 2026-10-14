Guillermo del Toro respalda a Alejandro González Iñárritu tras las críticas a ‘Digger’: "Es una película espléndida"

Guillermo del Toro respalda a Alejandro González Iñárritu tras las críticas a Digger

Durante un encuentro con la prensa, Guillermo del Toro fue cuestionado sobre las reacciones que ha provocado la película de su colega y amigo. En su respuesta, recalcó que uno de los aspectos más interesantes del proyecto es su capacidad para cuestionarse a sí mismo, incluso cuando esa postura puede resultar incómoda para parte del público.



Guillermo del Toro y Alejandro González Inarritu (Getty Images)

“Es una película espléndida, increíblemente bien hecha, increíblemente experimental, valiente. Y creo que raspa un poco el hecho de que es muy crítico. Y es muy crítico consigo mismo y la película misma se critica a sí misma”, expresó al ser cuestionado sobre las reacciones que ha provocado el proyecto en una entrevista con Televisa Espectáculos.

Con estas palabras, el realizador de El laberinto del fauno manifestó su respaldo al trabajo de Alejandro González Iñárritu y puso el acento en el carácter arriesgado de su propuesta. Para él, la autocrítica forma parte de una película que se atreve a explorar otras posibilidades narrativas, más allá de las expectativas del público.