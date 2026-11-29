Equipo de Alejandra Guzmán informa sobre su estado de salud

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, fechado en Ciudad de México, sus representantes explicaron que la intérprete recibió atención médica inmediata y permanece acompañada por su familia.

“Afortunadamente, no se trató de una lesión grave: y Alejandra continuará con sus fechas programadas”, señala el documento.



Alejandra Guzmán: su equipo informa que la lesión de cadera no es grave (Raymundo Zamarripa)

También confirmaron que la presentación será reprogramada, por lo que pidieron a los asistentes conservar sus boletos hasta que se anuncie la nueva fecha.

“En cuanto su oficina, Zignia y la Arena CDMX definan la nueva fecha, la daremos a conocer por los canales oficiales. Les pedimos conservar su boleto; junto con la nueva fecha les informaremos todo lo necesario”, informaron.