El equipo de Alejandra Guzmán informó sobre el estado de salud de la cantante luego de que tuviera que cancelar su concierto del viernes 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México, tras sufrir un percance físico durante los primeros minutos del espectáculo.
Equipo de Alejandra Guzmán informa sobre su estado de salud y asegura que no sufrió una lesión grave
Equipo de Alejandra Guzmán informa sobre su estado de salud
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, fechado en Ciudad de México, sus representantes explicaron que la intérprete recibió atención médica inmediata y permanece acompañada por su familia.
“Afortunadamente, no se trató de una lesión grave: y Alejandra continuará con sus fechas programadas”, señala el documento.
También confirmaron que la presentación será reprogramada, por lo que pidieron a los asistentes conservar sus boletos hasta que se anuncie la nueva fecha.
“En cuanto su oficina, Zignia y la Arena CDMX definan la nueva fecha, la daremos a conocer por los canales oficiales. Les pedimos conservar su boleto; junto con la nueva fecha les informaremos todo lo necesario”, informaron.
El mensaje del equipo de Alejandra Guzmán a sus fans
En el comunicado, los representantes de la cantante también agradecieron la paciencia y comprensión del público, especialmente de quienes viajaron desde otras ciudades para asistir al concierto.
“Sabemos lo que significa comprar un boleto, organizar el viaje y esperar una noche así durante semanas. Lamentamos profundamente que no haya terminado como todos queríamos”, expresaron.
Asimismo, destacaron el compromiso de Alejandra con sus seguidores y pidieron evitar especulaciones sobre lo ocurrido, al señalar que únicamente se considere válida la información difundida por sus canales oficiales.
“Alejandra les manda todo su amor. Muy pronto volverá a este escenario como siempre lo ha hecho: de frente, con fuerza y con ustedes”, concluye el mensaje.
¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán durante su concierto?
El percance ocurrió mientras Alejandra Guzmán interpretaba Mírala, míralo, la primera canción de su presentación como parte de la gira Los que nos quedamos.
La cantante salió al escenario sobre un automóvil convertible y, casi al terminar el tema, brincó el parabrisas para sentarse en el cofre. Fue entonces cuando manifestó que nuevamente se le había salido la cadera.
“Chicos se me salió la cadera de nuevo, lo siento tanto, qué pena tenía tantas ganas, cuando me senté se me salió, pero creo aquí está mi doctor”, explicó ante el público.
Poco después pidió una ambulancia, pues no podía ponerse de pie. Paramédicos ingresaron al escenario y la retiraron en camilla para trasladarla a un hospital.
Minutos más tarde, integrantes de su equipo confirmaron que el espectáculo no continuaría.
Este no es el primer episodio de este tipo para la cantante. El pasado 19 de septiembre, durante un concierto en Veracruz, también tuvo que suspender su presentación por una luxación de cadera y fue trasladada a un hospital.