Luis de Llano habló por primera vez sobre el cumplimiento de la sentencia que recibió tras perder la demanda civil por daño moral que Sasha Sokol interpuso en su contra. En una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, el productor explicó qué medidas judiciales ha cumplido, cuáles siguen pendientes y por qué asegura que no tiene recursos para cubrir la indemnización económica.
Luis de Llano asegura que no puede pagar la indemnización que le debe a Sasha Sokol
Luis de Llano habla de las medidas que ya cumplió
Desde su casa y acompañado de su abogado, Víctor Juárez, Luis de Llano detalló que desde el pasado 4 de octubre ha atendido cuatro de las obligaciones establecidas en la resolución, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificara la sentencia.
“Bueno, antes que nada, quiero agradecerte que estés aquí también a Televisión Azteca, a Ventaneando, obviamente, a mi familia y a la jueza del sexagésimo segundo juzgado, que ha sido una persona que me ha orientado también y ha sido con mucha confianza con ella”, expresó.
Entre las disposiciones que mencionó está la publicación en YouTube de una síntesis de la sentencia y el retiro de la entrevista que concedió a Yordi Rosado, en la que habló de su relación con Sasha Sokol, quien tenía 14 años cuando comenzó el vínculo con el productor, entonces de 39.
“El quinto, el retiro de la entrevista de Yordi Rosado en YouTube, yo se lo estuve pidiendo y por fin la quitó del aire”, explicó.
Otra de las medidas le prohíbe revelar información relacionada con la relación que mantuvieron entre 1984 y 1986. Su abogado aclaró que esta restricción no le impide hablar de su trayectoria profesional y de los proyectos en los que participó.
“Él es libre, a diferencia de lo que se ha propalado, de hablar de su carrera profesional, de los éxitos, de cómo su equipo formó a La Dama de Negro en el lanzamiento del 85, de los eventos a los que la hizo participar, incluyendo aquella telenovela de Alcanzar una estrella 2 con los muñecos de papel, Ricky Martin, Angélica Rivera, o sea, tiene libertad absoluta”, señaló Víctor Juárez.
Sobre el curso de concientización en violencia de género que también establece la sentencia, De Llano aseguró que inicialmente lo tomó en línea, pero después le solicitaron realizarlo de manera presencial para acreditar su participación.
“El séptimo, me pidieron que tomara yo un curso de concientización sobre la violencia de género, que fui acatada, hasta que de alguna forma me dijeron que tenía que tener una entrevista presencial, porque cuando yo fui a hacerla me dijeron que no las hacemos presenciales, tiene que ser en línea, la hice en línea y luego argumentaron que apelaron porque cómo comprobaban que era yo”, relató.
Su abogado precisó que la resolución establece que debe ser presencial. Por ahora, están a la espera de que la jueza determine dónde podrá tomarlo. Según explicaron, ya se enviaron solicitudes a la Secretaría de las Mujeres y a la UNAM para encontrar una institución que pueda impartirlo.
Luis de Llano asegura que no puede pagar la indemnización a Sasha Sokol
Uno de los momentos centrales de la entrevista llegó cuando Pati Chapoy le preguntó por la indemnización económica que debe cubrir como parte de la sentencia. El productor evitó revelar la cantidad y dijo que considera que el monto es excesivo.
“El octavo tiene que ver con indemnización que para mí es astronómica y completamente desproporcionada”, afirmó.
Al preguntarle si podría pagarla en caso de que no prospere la apelación que promovió, respondió que no tiene posibilidades económicas para hacerlo.
“No, no puede ser. Yo me jubilé de Televisa en el año 2016. Desafortunadamente debido al linchamiento mediático del que he sido de alguna forma víctima, no me gusta decir víctima ni victimario, pues no he tenido el trabajo que tenía yo antes”, declaró.
De Llano aseguró que actualmente sus ingresos provienen de su pensión y de apoyos sociales del gobierno, pues afirma que durante los últimos años ha tenido dificultades para conseguir trabajo.
“Yo antes era un ejecutivo y un productor y llevo estos casi cinco años recibiendo los golpes de las cosas, porque una cosa es cuando alguien dice una cosa, la gente empieza a leer, la interpreta de una forma y le mete de su costado todas estas partes. Entonces yo me he visto en la necesidad de vivir. ¿De qué crees? De mi pensión y de lo que yo recibo de mis asistencias sociales que existen por parte del gobierno”, expresó.
También mencionó que tiene dos hijas que continúan estudiando, una en preparatoria y otra en la universidad, donde cursa artes escénicas, por lo que debe hacerse cargo de sus gastos.
“Aparte yo tengo dos niñas que están entrando a la escuela ahorita, una ya está en preparatoria y la otra está estudiando ya artes escénicas en la universidad, entonces he tenido que sacarlas adelante y aparte pues tengo que mantener mi vida”, comentó.
Finalmente, explicó que sigue viviendo en la casa que compró hace más de 35 años, donde también realiza algunas de sus actividades profesionales y creativas.
La indemnización económica continúa en proceso de apelación, mientras Luis de Llano sostiene que no cuenta con los recursos para cubrirla. Por su parte, las demás medidas de la sentencia deberán cumplirse conforme a lo establecido por la autoridad judicial.