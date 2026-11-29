Luis de Llano habla de las medidas que ya cumplió

Desde su casa y acompañado de su abogado, Víctor Juárez, Luis de Llano detalló que desde el pasado 4 de octubre ha atendido cuatro de las obligaciones establecidas en la resolución, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificara la sentencia.

“Bueno, antes que nada, quiero agradecerte que estés aquí también a Televisión Azteca, a Ventaneando, obviamente, a mi familia y a la jueza del sexagésimo segundo juzgado, que ha sido una persona que me ha orientado también y ha sido con mucha confianza con ella”, expresó.

Entre las disposiciones que mencionó está la publicación en YouTube de una síntesis de la sentencia y el retiro de la entrevista que concedió a Yordi Rosado, en la que habló de su relación con Sasha Sokol, quien tenía 14 años cuando comenzó el vínculo con el productor, entonces de 39.

“El quinto, el retiro de la entrevista de Yordi Rosado en YouTube, yo se lo estuve pidiendo y por fin la quitó del aire”, explicó.



Luis de Llano. (Cuartoscuro)

Otra de las medidas le prohíbe revelar información relacionada con la relación que mantuvieron entre 1984 y 1986. Su abogado aclaró que esta restricción no le impide hablar de su trayectoria profesional y de los proyectos en los que participó.

“Él es libre, a diferencia de lo que se ha propalado, de hablar de su carrera profesional, de los éxitos, de cómo su equipo formó a La Dama de Negro en el lanzamiento del 85, de los eventos a los que la hizo participar, incluyendo aquella telenovela de Alcanzar una estrella 2 con los muñecos de papel, Ricky Martin, Angélica Rivera, o sea, tiene libertad absoluta”, señaló Víctor Juárez.

Sobre el curso de concientización en violencia de género que también establece la sentencia, De Llano aseguró que inicialmente lo tomó en línea, pero después le solicitaron realizarlo de manera presencial para acreditar su participación.

“El séptimo, me pidieron que tomara yo un curso de concientización sobre la violencia de género, que fui acatada, hasta que de alguna forma me dijeron que tenía que tener una entrevista presencial, porque cuando yo fui a hacerla me dijeron que no las hacemos presenciales, tiene que ser en línea, la hice en línea y luego argumentaron que apelaron porque cómo comprobaban que era yo”, relató.

Su abogado precisó que la resolución establece que debe ser presencial. Por ahora, están a la espera de que la jueza determine dónde podrá tomarlo. Según explicaron, ya se enviaron solicitudes a la Secretaría de las Mujeres y a la UNAM para encontrar una institución que pueda impartirlo.